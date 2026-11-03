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Kitört a háború a kormánypárton belül, egyből eltüntették a nyomokat: nyilvánosan üzent egymásnak a tiszás államtitkár és a polgármester – hirtelen levették a cikket

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Hatalmas szópárbaj zajlott a közösségi médiában két magyar politikus között. Stumpf Péter Bence, a Tisza-kormány parlamenti államtitkára és Nemény András szombathelyi polgármester az önkormányzatok területfejlesztési befizetéseinek megszüntetése miatt vitatkozott. A helyzet odáig fajult, hogy a felek nyilvánosan sértegették egymást, a konfliktusnak pedig tiltás lett a vége. A Nyugat.hu-n megjelent cikket pedig röviddel a közlés után eltüntették.
VG
2026.11.03, 20:49
Frissítve: 2026.11.03, 20:52
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Egymás torkának esett Nemény András, szombathelyi városvezető és Stumpf Péter Bence, tiszás államtitkár, utóbbi szerint a polgármester visszasírja a Fideszt. Az esetről szóló cikket azonban a megjelenés után mintegy húsz perccel eltüntették a Nyugat.hu-ról, azóta a korábban aktív link 403-as hibára fut.

Hatalmas vita zajlott Szombathely polgármestere és egy államtitkár között
Hatalmas vita zajlott Szombathely polgármestere és egy államtitkár között / Fotó: nordantin

A két politikus között nyilvános vitájának előzménye, hogy a kormány 2027-től megszünteti az önkormányzatok Területfejlesztési Alapba történő befizetési kötelezettségét. Nemény András hétfőn ennek kapcsán arról írt, hogy bár egyetért az iparűzésiadó-többlet elvonásának eltörlésével, Szombathely a következő évben 250 millió forint fejlesztési forrást veszíthet a változtatással.

A Tisza politikusa nekiment a polgármesternek

A polgármester kijelentéseire Stumpf Péter Bence, a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára reagált egy Facebook-bejegyzésben, amelyhez egy Nemény Andrásról és Lázás Jánosról készült közös fotót csatolt.

Úgy látom, hogy Szombathely polgármestere visszasírja a Fideszt. És azért kampányol, hogy a városoktól a jövőben is vegyük el az iparűzési adó növekményét

− fogalmazott a politikus, aki szerint az önkormányzatok a jövő évi költségvetés nyertesei lesznek.

Stumpf Péter Bence úgy számolja, hogy Szombathely a kormány intézkedéseinek köszönhetően közel egymilliárd forinttal kevesebbet fizet majd az államkasszába, amit elsősorban a szolidaritási hozzájárulás csökkentésével indokolt. A bejegyzésben úgy fogalmazott, hogy a polgármester „nem látja a fától az erdőt” és a más városoktól elvett 250 millió forintot kéri számon, miközben Szombathely egyértelműen nyer a döntéssel.

Az államtitkár a közösségi közlekedéshez bejelentett támogatást is említette, amelyből állítása szerint Szombathely is részesül, valamint azt ígérte, hogy a kormány teljes egészében biztosítja a bejelentett béremelések fedezetét.

Hamarosan érkezett a válasz

Szombathely polgármestere a bejegyzésre válaszolva hangsúlyozta, hogy az értő olvasás véleménye szerint elvárható egy miniszterhelyettestől, majd hozzátette, hogy az iparűzésiadó-többlet elvonása a városoktól nagyon káros helyi és nemzetgazdasági szempontból is, ezért egyetért a döntéssel.

Nemény András rámutatott, hogy a város iparűzésiadó-bevétele idén több mint egymilliárd forinttal csökken az előző évhez képest, ezért Szombathelynek nem keletkezne befizetési kötelezettsége, a közös alapból viszont fejlesztési támogatáshoz juthatott volna. Ebből adódóan csupán arra próbálta meg felhívni a figyelmet, hogy az intézkedés nem minden önkormányzatnak kedvező.

Válaszában a polgármester újabb kérdéseket is felvetett. Szerinte a befizetések megszüntetése a kisebb, szegényebb településeket is hátrányosan érintheti, ha a kormány nem biztosít más forrást a Versenyképes Járások Program működéséhez.

Felidézte a nagyvárosok korábbi javaslatát is: azt szerették volna, hogy a területfejlesztési befizetések levonhatók legyenek a szolidaritási hozzájárulásból. Így a jelentős befizetők terhei is mérséklődtek volna, miközben a kisebb települések fejlesztési lehetőségei is megmaradhattak volna. A politikus szerint a Tisza-kormány intézkedései összességében kedvezőbb helyzetet teremthetnek az önkormányzatoknak, mint az előző kormány utolsó éve, azonban a vidéki városok támogatásával kapcsolatban továbbra is több megválaszolatlan kérdés van. Említést tett arról, hogy Budapest 120 milliárd forint támogatást kapott, miközben a vidéki települések nem részesültek hasonló segítségben.

Kifogásolható hangnem?

Nemény András a vita hangnemét is kifogásolta. Mint írta, azt hitte, hogy a TISZA-kormány másként viszonyul majd a kritikákhoz, de Stumpf Péter Bence bejegyzése után kétségei támadta. Felvetette a politikai karaktergyilkosság lehetőségét is. A polgármester hangsúlyozta, hogy nem kívánja vissza a korábbi kormányt, éppen azért szólal meg, hogy az új kormány működése „ne váljon hasonlóvá”.

Válasza végén arra kérte a Tisza politikusát, hogy tisztázza, mire számíthatnak az önkormányzatok, és előtte figyelmesen olvassa el az eredeti bejegyzést. 

Utóiratában azt is közölte, hogy az államtitkár Facebook-posztjához csak magánszemélyként tudott hozzászólni, mert közéleti oldalát letiltották.

Energiaválság

Energiaválság
2007 cikk
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Nemény András
Tisza-kormány
önkormányzat
vita

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