Kitört a háború a kormánypárton belül, egyből eltüntették a nyomokat: nyilvánosan üzent egymásnak a tiszás államtitkár és a polgármester – hirtelen levették a cikket
Egymás torkának esett Nemény András, szombathelyi városvezető és Stumpf Péter Bence, tiszás államtitkár, utóbbi szerint a polgármester visszasírja a Fideszt. Az esetről szóló cikket azonban a megjelenés után mintegy húsz perccel eltüntették a Nyugat.hu-ról, azóta a korábban aktív link 403-as hibára fut.
A két politikus között nyilvános vitájának előzménye, hogy a kormány 2027-től megszünteti az önkormányzatok Területfejlesztési Alapba történő befizetési kötelezettségét. Nemény András hétfőn ennek kapcsán arról írt, hogy bár egyetért az iparűzésiadó-többlet elvonásának eltörlésével, Szombathely a következő évben 250 millió forint fejlesztési forrást veszíthet a változtatással.
A Tisza politikusa nekiment a polgármesternek
A polgármester kijelentéseire Stumpf Péter Bence, a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára reagált egy Facebook-bejegyzésben, amelyhez egy Nemény Andrásról és Lázás Jánosról készült közös fotót csatolt.
Úgy látom, hogy Szombathely polgármestere visszasírja a Fideszt. És azért kampányol, hogy a városoktól a jövőben is vegyük el az iparűzési adó növekményét
− fogalmazott a politikus, aki szerint az önkormányzatok a jövő évi költségvetés nyertesei lesznek.
Stumpf Péter Bence úgy számolja, hogy Szombathely a kormány intézkedéseinek köszönhetően közel egymilliárd forinttal kevesebbet fizet majd az államkasszába, amit elsősorban a szolidaritási hozzájárulás csökkentésével indokolt. A bejegyzésben úgy fogalmazott, hogy a polgármester „nem látja a fától az erdőt” és a más városoktól elvett 250 millió forintot kéri számon, miközben Szombathely egyértelműen nyer a döntéssel.
Az államtitkár a közösségi közlekedéshez bejelentett támogatást is említette, amelyből állítása szerint Szombathely is részesül, valamint azt ígérte, hogy a kormány teljes egészében biztosítja a bejelentett béremelések fedezetét.
Hamarosan érkezett a válasz
Szombathely polgármestere a bejegyzésre válaszolva hangsúlyozta, hogy az értő olvasás véleménye szerint elvárható egy miniszterhelyettestől, majd hozzátette, hogy az iparűzésiadó-többlet elvonása a városoktól nagyon káros helyi és nemzetgazdasági szempontból is, ezért egyetért a döntéssel.
Nemény András rámutatott, hogy a város iparűzésiadó-bevétele idén több mint egymilliárd forinttal csökken az előző évhez képest, ezért Szombathelynek nem keletkezne befizetési kötelezettsége, a közös alapból viszont fejlesztési támogatáshoz juthatott volna. Ebből adódóan csupán arra próbálta meg felhívni a figyelmet, hogy az intézkedés nem minden önkormányzatnak kedvező.
Válaszában a polgármester újabb kérdéseket is felvetett. Szerinte a befizetések megszüntetése a kisebb, szegényebb településeket is hátrányosan érintheti, ha a kormány nem biztosít más forrást a Versenyképes Járások Program működéséhez.
Felidézte a nagyvárosok korábbi javaslatát is: azt szerették volna, hogy a területfejlesztési befizetések levonhatók legyenek a szolidaritási hozzájárulásból. Így a jelentős befizetők terhei is mérséklődtek volna, miközben a kisebb települések fejlesztési lehetőségei is megmaradhattak volna. A politikus szerint a Tisza-kormány intézkedései összességében kedvezőbb helyzetet teremthetnek az önkormányzatoknak, mint az előző kormány utolsó éve, azonban a vidéki városok támogatásával kapcsolatban továbbra is több megválaszolatlan kérdés van. Említést tett arról, hogy Budapest 120 milliárd forint támogatást kapott, miközben a vidéki települések nem részesültek hasonló segítségben.
Kifogásolható hangnem?
Nemény András a vita hangnemét is kifogásolta. Mint írta, azt hitte, hogy a TISZA-kormány másként viszonyul majd a kritikákhoz, de Stumpf Péter Bence bejegyzése után kétségei támadta. Felvetette a politikai karaktergyilkosság lehetőségét is. A polgármester hangsúlyozta, hogy nem kívánja vissza a korábbi kormányt, éppen azért szólal meg, hogy az új kormány működése „ne váljon hasonlóvá”.
Válasza végén arra kérte a Tisza politikusát, hogy tisztázza, mire számíthatnak az önkormányzatok, és előtte figyelmesen olvassa el az eredeti bejegyzést.
Utóiratában azt is közölte, hogy az államtitkár Facebook-posztjához csak magánszemélyként tudott hozzászólni, mert közéleti oldalát letiltották.