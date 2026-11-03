Kitört a háború a kormánypárton belül, egyből eltüntették a nyomokat: nyilvánosan üzent egymásnak a tiszás államtitkár és a polgármester – hirtelen levették a cikket

Egymás torkának esett Nemény András, szombathelyi városvezető és Stumpf Péter Bence, tiszás államtitkár, utóbbi szerint a polgármester visszasírja a Fideszt. Az esetről szóló cikket azonban a megjelenés után mintegy húsz perccel eltüntették a Nyugat.hu-ról, azóta a korábban aktív link 403-as hibára fut.

Hatalmas vita zajlott Szombathely polgármestere és egy államtitkár között / Fotó: nordantin

A két politikus között nyilvános vitájának előzménye, hogy a kormány 2027-től megszünteti az önkormányzatok Területfejlesztési Alapba történő befizetési kötelezettségét. Nemény András hétfőn ennek kapcsán arról írt, hogy bár egyetért az iparűzésiadó-többlet elvonásának eltörlésével, Szombathely a következő évben 250 millió forint fejlesztési forrást veszíthet a változtatással.

A Tisza politikusa nekiment a polgármesternek

A polgármester kijelentéseire Stumpf Péter Bence, a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára reagált egy Facebook-bejegyzésben, amelyhez egy Nemény Andrásról és Lázás Jánosról készült közös fotót csatolt.

Úgy látom, hogy Szombathely polgármestere visszasírja a Fideszt. És azért kampányol, hogy a városoktól a jövőben is vegyük el az iparűzési adó növekményét

− fogalmazott a politikus, aki szerint az önkormányzatok a jövő évi költségvetés nyertesei lesznek.

Stumpf Péter Bence úgy számolja, hogy Szombathely a kormány intézkedéseinek köszönhetően közel egymilliárd forinttal kevesebbet fizet majd az államkasszába, amit elsősorban a szolidaritási hozzájárulás csökkentésével indokolt. A bejegyzésben úgy fogalmazott, hogy a polgármester „nem látja a fától az erdőt” és a más városoktól elvett 250 millió forintot kéri számon, miközben Szombathely egyértelműen nyer a döntéssel.

Az államtitkár a közösségi közlekedéshez bejelentett támogatást is említette, amelyből állítása szerint Szombathely is részesül, valamint azt ígérte, hogy a kormány teljes egészében biztosítja a bejelentett béremelések fedezetét.

Hamarosan érkezett a válasz

Szombathely polgármestere a bejegyzésre válaszolva hangsúlyozta, hogy az értő olvasás véleménye szerint elvárható egy miniszterhelyettestől, majd hozzátette, hogy az iparűzésiadó-többlet elvonása a városoktól nagyon káros helyi és nemzetgazdasági szempontból is, ezért egyetért a döntéssel.