Az államfő vétója után is változatlan formában fogadta el a parlament a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról szóló törvényt. Baka András korábban több jogi és adatvédelmi aggályt is megfogalmazott a szabályozással kapcsolatban.

139 igen, 49 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el a parlament a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról szóló törvényt. / Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

Az államfő szerint a politikusok vagyonosodási vizsgálatának új szabályai alááshatják a közbizalmat

Ahogy arról lapunk is beszámolt: Baka András köztársasági elnök korábban több kifogást is megfogalmazott a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról szóló törvénnyel kapcsolatban, ezért megfontolásra visszaküldte azt az Országgyűlésnek. Az államfő egyik legsúlyosabb aggályát a törvény azon rendelkezésével szemben fogalmazta meg, amely alapján a NAV gyakorlatilag valamennyi magyarországi ingatlantulajdonos személyes adataihoz hozzájutna. A szabályozás egyaránt kiterjed

az országgyűlési

és az európai parlamenti képviselőkre,

a miniszterelnökre,

a miniszterekre,

az államtitkárokra,

valamint a kormánybiztosokra,

a miniszterelnöki

és miniszteri biztosokra.

Az elfogadott törvény értelmében az adóhatóság azoknál is eljárást indíthat, akiknek a megbízatása a törvény hatálybalépését megelőző öt évben szűnt meg. A NAV azt vizsgálja majd, hogy az érintettek ingatlanvagyona, befektetései és megtakarításai összhangban állnak-e az adózott jövedelmükkel. Az adókötelezettség elmulasztása esetén adóellenőrzést indítanak, bűncselekmény gyanúja esetén pedig értesítik az illetékes nyomozó hatóságot.

Az ötmillió forintot elérő adóhiány esetén az érintett tisztségviselő nevét is nyilvánosságra hozzák.

Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, az államfő a törvény visszaküldésekor jelezte, hogy ugyan egyetért a jogszabály alapvető célkitűzéseivel, ám törvényi garanciákat sürgetett annak megakadályozására, hogy a politikusok akár tisztségük megszűnése után is hosszú éveken keresztül folyamatos hatósági ellenőrzés alatt álljanak.

Baka András kifogásolta azt is, hogy az érintettek a többi adózóval ellentétben nem kapnak lehetőséget arra, hogy az adóhatóság által feltárt kisebb hibákat, hiányosságokat önellenőrzéssel vagy adategyeztetéssel korrigálják.

Az államfő a nyilvánosságra hozatal szabályainak módosítását is szükségesnek tartotta, ugyanis álláspontja szerint a közzététel során figyelembe kellene venni az érintettek jogorvoslathoz való jogát, illetve azt, ha utólag eleget tesznek adókötelezettségeiknek.