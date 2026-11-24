Változtatás nélkül fogadta el a parlament a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról szóló törvényt, hiába tiltakozott az államfő – ingatlantulajdonosok millióinak személyes adatai maradhatnak megfelelő védelem nélkül
Az államfő vétója után is változatlan formában fogadta el a parlament a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról szóló törvényt. Baka András korábban több jogi és adatvédelmi aggályt is megfogalmazott a szabályozással kapcsolatban.
Az államfő szerint a politikusok vagyonosodási vizsgálatának új szabályai alááshatják a közbizalmat
Ahogy arról lapunk is beszámolt: Baka András köztársasági elnök korábban több kifogást is megfogalmazott a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról szóló törvénnyel kapcsolatban, ezért megfontolásra visszaküldte azt az Országgyűlésnek. Az államfő egyik legsúlyosabb aggályát a törvény azon rendelkezésével szemben fogalmazta meg, amely alapján a NAV gyakorlatilag valamennyi magyarországi ingatlantulajdonos személyes adataihoz hozzájutna. A szabályozás egyaránt kiterjed
- az országgyűlési
- és az európai parlamenti képviselőkre,
- a miniszterelnökre,
- a miniszterekre,
- az államtitkárokra,
- valamint a kormánybiztosokra,
- a miniszterelnöki
- és miniszteri biztosokra.
Az elfogadott törvény értelmében az adóhatóság azoknál is eljárást indíthat, akiknek a megbízatása a törvény hatálybalépését megelőző öt évben szűnt meg. A NAV azt vizsgálja majd, hogy az érintettek ingatlanvagyona, befektetései és megtakarításai összhangban állnak-e az adózott jövedelmükkel. Az adókötelezettség elmulasztása esetén adóellenőrzést indítanak, bűncselekmény gyanúja esetén pedig értesítik az illetékes nyomozó hatóságot.
Az ötmillió forintot elérő adóhiány esetén az érintett tisztségviselő nevét is nyilvánosságra hozzák.
Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, az államfő a törvény visszaküldésekor jelezte, hogy ugyan egyetért a jogszabály alapvető célkitűzéseivel, ám törvényi garanciákat sürgetett annak megakadályozására, hogy a politikusok akár tisztségük megszűnése után is hosszú éveken keresztül folyamatos hatósági ellenőrzés alatt álljanak.
Baka András kifogásolta azt is, hogy az érintettek a többi adózóval ellentétben nem kapnak lehetőséget arra, hogy az adóhatóság által feltárt kisebb hibákat, hiányosságokat önellenőrzéssel vagy adategyeztetéssel korrigálják.
Az államfő a nyilvánosságra hozatal szabályainak módosítását is szükségesnek tartotta, ugyanis álláspontja szerint a közzététel során figyelembe kellene venni az érintettek jogorvoslathoz való jogát, illetve azt, ha utólag eleget tesznek adókötelezettségeiknek.
A köztársasági elnök arra is figyelmeztetett, hogy a közbizalom helyreállításával éppen ellentétes hatást válthatnak ki a törvény azon rendelkezései, amelyek eleve rosszhiszeműséget feltételeznek a korábbi, a jelenlegi és a jövőbeli politikusokról.
A NAV kezébe kerül szinte a teljes ingatlan-nyilvántartás
A köztársasági elnök korábban súlyos adatvédelmi aggályokat fogalmazott meg a törvény azon rendelkezésével kapcsolatban is, amely előírja, hogy az ingatlan-nyilvántartás gyakorlatilag teljes adatállományát negyedévente át kell adni az adóhatóságnak, függetlenül attól, hogy az ingatlantulajdonosok ellen folyik-e adóhatósági eljárás.
Baka András a törvény visszaküldését indokolva arra is felhívta a figyelmet, hogy a rendelkezés szembemegy az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletében foglalt alapelvekkel. Kifogásolta, hogy a jogszabály nem határozza meg megfelelően az adatkezelés célját, időbeli korlátait és az adatok törlésének szabályait. Az államfő emellett arra is rámutatott, hogy a negyedévente átadott adatállomány nem biztosít naprakész információkat az adóhatóság számára.
Az Országgyűlés döntése aligha okozhatott meglepetést, a kormány ugyanis már a törvényalkotási bizottság múlt heti ülésén világossá tette, hogy nem enged az eredeti elképzeléseiből.
Kövesdy Attila, a Pénzügyminisztérium államtitkára közölte, hogy a kabinet megtárgyalta a köztársasági elnök észrevételeit, de nem tartja indokoltnak a jogszabály módosítását.
Az Alaptörvény értelmében Baka András az ismételt elfogadást követően köteles aláírni a törvényt és elrendelni annak kihirdetését.