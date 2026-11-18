Vlagyimir Putyin orosz elnök különleges kísérettel és egy rendkívül fontos biztonsági eszközzel érkezett Kínába. A nukleáris parancsnoki rendszerhez tartozó atomtáska jelenléte különös jelentőséget kap a Donald Trumppal és Hszi Csin-pinggel tervezett nagyhatalmi egyeztetések előtt.

Vlagyimir Putyin kínai útján a nukleáris biztonság egyik legfontosabb jelképe is megjelent / Fotó: AFP

Vlagyimir Putyin orosz elnök a nukleáris fegyverek irányítására szolgáló atomtáskát is magával vitte kínai látogatására, az elnök egyik kísérője pedig az APA kérdésére megerősítette, a vezető mellett látható különleges táska az orosz stratégiai nukleáris erők irányítását szolgálja.

Az orosz atomarzenál Kínába is elkísérte Putyint

Az eszköz az orosz nukleáris parancsnoki rendszer része. A Cseget néven ismert aktatáska a stratégiai atomfegyverek alkalmazásával kapcsolatos döntések továbbítására szolgáló vezetési és irányítási rendszerhez tartozik. Segítségével az ország legfelső vezetése továbbíthatja a nukleáris fegyverek bevetésére vonatkozó parancsokat.

A táska megjelenése azért is figyelemre méltó, mert Putyin kínai látogatása a világpolitika egyik kiemelt diplomáciai eseményéhez kapcsolódik. Az orosz elnök Donald Trump amerikai államfővel és Hszi Csin-ping kínai vezetővel is tárgyalhat a sencseni Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozójának keretében.

A három vezető megbeszéléseinek lehetséges témái között az ukrajnai háború, az iráni konfliktus, a kereskedelmi viták és a nukleáris fegyverek ügye is szerepelhet. Trump különösen fontosnak tartja, hogy a nukleáris fegyverzet korlátozásáról is tárgyaljanak, és Kína is nagyobb szerepet vállaljon az ilyen egyeztetésekben.

A Russian journalist filmed members of President Vladimir Putin’s delegation carrying Russia’s nuclear briefcase as Putin arrived in Shenzhen, China, on Wednesday for the APEC summit, where he is expected to meet with U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping. Asked directly whether he was carrying the briefcase, a serviceman confirmed he was. Known as the Cheget, the briefcase allows Putin to maintain unbroken command and control over Russia’s nuclear arsenal at all times, regardless of his physical location. — CBS News (@CBSNews) November 18, 2026

A tárgyalások egyik nehézsége, hogy a három ország nukleáris képességei jelentősen eltérnek. Az Egyesült Államok és Oroszország egyaránt több mint ötezer nukleáris robbanófejjel rendelkezik, miközben Kína arzenálja jóval kisebb, bár Peking gyors ütemben fejleszti azt.

Washington egyelőre nem számít konkrét megállapodásra. Az amerikai álláspont szerint a háromoldalú egyeztetés inkább a párbeszéd megkezdésére adhat lehetőséget. Peking számára viszont nem feltétlenül vonzó egy olyan fegyverzetkorlátozási megállapodás, amely az amerikai és az orosz arzenálhoz mérné a kínai nukleáris képességeket.

A mostani találkozó diplomáciai súlyát az is növeli, hogy az Egyesült Államok és Oroszország közötti utolsó nukleáris fegyverzetkorlátozási szerződés februárban lejárt.

A három nagyhatalom közötti esetleges párbeszéd ezért a nemzetközi nukleáris biztonság szempontjából is fontos lehet. A kínai csúcstalálkozó közben Európában is aggodalmat keltett. Több ország attól tart, hogy Washington, Moszkva és Peking olyan geopolitikai kérdésekről egyeztethet egymással, amelyek közvetlenül érintik a kisebb államok, különösen Ukrajna jövőjét.