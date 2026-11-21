"Putyin orosz elnöknek meg kell értenie ezt" - a krími híd nem maradhat állva - mondta Zelenszkij
Vlagyimir Putyinnak meg kell értenie, hogy a krími híd nem marad állva – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az NBC News november 20-i interjújában. Zelenszkij az ukrán válaszlépéseket a kijevi hidak elleni orosz csapásokkal indokolta. A kijevi hatóságok szerint a november 20-ra virradó éjjel végrehajtott orosz ballisztikusrakéta-támadás három Dnyipro-hidat rongált meg. A Kyiv Independent szerint a fővárosban heten vesztették életüket a támadásban.
A megszállt Krím félszigetet Oroszországgal összekötő híd közúti részének egy szakasza november 17-én omlott a Kercsi-szorosba. A Reuters ellenőrizte az összeomlást mutató felvételeket. A Kyiv Independent szerint a szakasz egy ukrán Flamingo rakétával végrehajtott csapás után szakadt le. November 19-én újabb támadás érte az átkelőt, egy héten belül a harmadik.
Putyin már a kijevi hidak elleni pénteki támadás előtt megtorlást ígért
Az orosz elnök november 19-én, a sencseni APEC-csúcstalálkozón azt mondta, hogy az orosz Biztonsági Tanács korábban mérlegelte a fekete-tengeri hajózás és az energetikai létesítmények elleni csapások felfüggesztését. A krími híd elleni támadások után azonban Putyin szerint ilyen megállapodás nem lesz. Azzal fenyegetőzött, hogy az orosz válasz súlyosabb lesz, mint amekkora kárt az ukrán csapások a hídban okoztak.
Putyin azt állította, hogy a hidat kizárólag polgári célokra használták, és bejelentette, hogy helyreállítják a súlyosan megrongálódott közúti részt. Kijev szerint az átkelő az orosz katonai utánpótlásban is szerepet játszik.
A gabonafolyosó ügyét is érinti a tengeri tűzszünet elutasítása
Putyin sencseni nyilatkozata a tengeri és energetikai csapások felfüggesztéséről szólt. A gabonafolyosó szempontjából azért van jelentősége, mert a fekete-tengeri kereskedelmi hajózás biztonsága az ukrán gabonaexport egyik feltétele. Zelenszkij korábban Isztambulban jelentette be, hogy Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel megállapodtak egy működő fekete-tengeri gabonafolyosó kialakításáról szóló közös munkában. Moszkva mostani álláspontja megnehezítheti, hogy a hajózás védelméről az orosz féllel is megállapodjanak.
Az ENSZ adatai szerint a korábbi fekete-tengeri gabonamegállapodás keretében csaknem egy év alatt 32,8 millió tonna gabonát és egyéb élelmiszert szállítottak ki három kijelölt ukrán kikötőből. A megállapodás 2023 júliusában ért véget, miután Oroszország nem hosszabbította meg a részvételét.
A híd gyenge pontját támadták az ukránok
A Kercsi-híd építése a becslések szerint Vlagyimir Putyinnak körülbelül négymilliárd eurónak megfelelő összegbe került. A költségeket nemcsak az európai kontinens leghosszabb hídjának mérete, hanem a Kercsi-szoros összetett geológiai viszonyai is okozták. A szakértők korábban kétségeiket fejezték ki a projekt megvalósíthatóságával kapcsolatban. Az, hogy végül elkészült, figyelemre méltó mérnöki teljesítménynek számít. Az ukránok azonban most a szerkezet legnagyobb, elkerülhetetlen gyengeségét kihasználva lerombolták azt: a hajózási csatorna feletti ívet. A többi pillér közeleb van egymáshoz, a rekonstrukció könnyebb lenne. A Kercsi híd elleni sikeres csapás több mint egy szimbolikus, elszigetelt esemény, hanem a szélesebb körű ukrán krími hadjárat folytatását jelenti. A kijevi védelmi minisztérium „logisztikai lezárásnak” nevezte el.