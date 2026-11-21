Vlagyimir Putyinnak meg kell értenie, hogy a krími híd nem marad állva – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az NBC News november 20-i interjújában. Zelenszkij az ukrán válaszlépéseket a kijevi hidak elleni orosz csapásokkal indokolta. A kijevi hatóságok szerint a november 20-ra virradó éjjel végrehajtott orosz ballisztikusrakéta-támadás három Dnyipro-hidat rongált meg. A Kyiv Independent szerint a fővárosban heten vesztették életüket a támadásban.

Zelenszkij nem kertel: bejelentette, hogy az orosz híd a Krím félszigetre nem lesz tartós. Fotó: AFP

A megszállt Krím félszigetet Oroszországgal összekötő híd közúti részének egy szakasza november 17-én omlott a Kercsi-szorosba. A Reuters ellenőrizte az összeomlást mutató felvételeket. A Kyiv Independent szerint a szakasz egy ukrán Flamingo rakétával végrehajtott csapás után szakadt le. November 19-én újabb támadás érte az átkelőt, egy héten belül a harmadik.

Putyin már a kijevi hidak elleni pénteki támadás előtt megtorlást ígért

Az orosz elnök november 19-én, a sencseni APEC-csúcstalálkozón azt mondta, hogy az orosz Biztonsági Tanács korábban mérlegelte a fekete-tengeri hajózás és az energetikai létesítmények elleni csapások felfüggesztését. A krími híd elleni támadások után azonban Putyin szerint ilyen megállapodás nem lesz. Azzal fenyegetőzött, hogy az orosz válasz súlyosabb lesz, mint amekkora kárt az ukrán csapások a hídban okoztak.

Putyin azt állította, hogy a hidat kizárólag polgári célokra használták, és bejelentette, hogy helyreállítják a súlyosan megrongálódott közúti részt. Kijev szerint az átkelő az orosz katonai utánpótlásban is szerepet játszik.

A gabonafolyosó ügyét is érinti a tengeri tűzszünet elutasítása

Putyin sencseni nyilatkozata a tengeri és energetikai csapások felfüggesztéséről szólt. A gabonafolyosó szempontjából azért van jelentősége, mert a fekete-tengeri kereskedelmi hajózás biztonsága az ukrán gabonaexport egyik feltétele. Zelenszkij korábban Isztambulban jelentette be, hogy Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel megállapodtak egy működő fekete-tengeri gabonafolyosó kialakításáról szóló közös munkában. Moszkva mostani álláspontja megnehezítheti, hogy a hajózás védelméről az orosz féllel is megállapodjanak.