Putyin miatt újra aktuális Kissinger híres kérdése: az orosz elnök tárgyalna Európával, de kit hívjon fel?
Vlagyimir Putyin a Kremlben találkozott Jared Kushner és Steve Witkoff amerikai különmegbízottakkal, a tárgyalás során pedig közölte partnereivel, hogy Oroszország minden Ukrajna területére vezényelt katonai egységet potenciális célpontnak tekintene. Az elnök a korábban megfogalmazott területi követeléseiből sem volt hajlandó változtatni, így továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy négy régió felett szerezzen teljesen ellenőrzést.
A kemény szavak némileg enyhített az esetleges békekötéssel kapcsolatos várakozásokat, annak ellenére is, hogy a háromoldalú tárgyalások során a delegációk nyitottak voltak néhány kérdésben, valamint kiszivárgott információk szerint az egyeztetések már hosszabb ideje zajlanak.
Vlagyimir Putyin határozott volt
A Guardian arról írt, hogy a tárgyalások részleteit ismerő személyek szerint az amerikai megbízottak moszkvai látogatásának elsődleges célja az volt, hogy biztosítsák az európai országok részvételét a következő egyeztetéseken. A találkozó után Steve Witkoff megerősítette, hogy a következő fordulóba európai képviselőket is bevonnak.
Ők a partnereink, és fontos, hogy részt vegyenek a folyamatban
− mondta újságírói kérdésekre válaszolva, mielőtt az amerikai különmegbízottak elhagyták Moszkvát, hogy Dublinba utazzanak, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel osztják meg a legfrissebb fejleményeket.
A háromoldalú tárgyalások
A hét első felében, kilenc hónapos szünet után Abu-Dzabiban egyeztettek az orosz és az ukrán küldöttségek, hogy újraindítsák a négy és fél éve tartó háború lezárását célzó béketárgyalásokat. Az orosz delegációt Vlagyimir Megyinszkij elnöki tanácsadó, míg az ukránt Rusztem Umerov, a Külföldi Hírszerző Szolgálat vezetője irányította, míg az Egyesült Államokat itt is Steve Witkoff és Jared Kushner képviselte.
Az oroszok szigorú feltételekkel érkeztek a tárgyalásokra, ami megnehezítette a helyzetet. Ezt nyilatkozta David Arahamija ukrán parlamenti képviselő a szerdai megbeszélést követően.
Kiderült, hogy továbbra sincs előrelépés az orosz területi követelések és az ukrán csapatok Donbaszból való kivonulásával kapcsolatban.
A találkozó egyik eredménye egy újabb nagyszabású hadifogolycsere volt. A keddi tárgyaláson szóba került a biztonsági garanciák kérdése is. Az orosz és az ukrán delegáció tagjai orosz nyelven kommunikáltak egymással.
Az üggyel kapcsolatban Bendarzsevszkij Anton kül- és biztonságpolitikai szakértő is közölt egy elemzést. Előrejelzése helytálló volt, nagy áttörés valóban nem történt, azonban arra is rámutatott, hogy a háború tárgyalások útján fog véget érni, nem az egyik vagy a másik fél győzelmével.
Az Európai Unió mindeközben fenntartásokkal kezeli Moszkva azon törekvését, hogy a tárgyalásokat az európai biztonsági architektúrára összpontosítsák, miközben Oroszország továbbra is támadja Ukrajnát. Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint már létezik egy európai biztonsági architektúra, ezzel a helsinki megállapodásokra és a budapesti memorandumra hivatkozva. Ezek a dokumentumok az államok szuverenitásának, területi integritásának és a nemzetközileg elismert határok tiszteletben tartásának elvét rögzítették.
A probléma az, hogy Oroszország nem tartja be ezeket a megállapodásokat
− mondta Kaja Kallas, majd hozzátette, hogy tűzszünet nélkül folytatott vita csupán figyelemelterelés, és arra kellene összpontosítani, hogy Oroszország ténylegesen teljesítse a kötelezettségeit.
Ki képviselje Európát?
A kérdés már évtizedek óta igen aktuális, amit kiválóan szemléltet egy Henry Kissingernek tulajdonított mondás. A korábbi külügyminiszter és elismert diplomata a legenda szerint egyszer úgy fogalmazott:
Kit hívjak fel, ha Európával akarok beszélni?
Most Washington és Moszkva is egyaránt arra ösztönzi az európai vezetőket, hogy nevezzenek ki egy képviselőt, aki a nevükben tárgyalhat. Vlagyimir Putyin csütörtökön nyíltan kijelentette, hogy amint ez megtörténik kezdetét veheti a négyoldalú párbeszéd. Az uniós vezetők pénteken vitatják meg, hogy ki legyen a kiválasztott, azonban egyelőre nem sikerült megállapodni. Egy uniós tisztviselő szerint az Európai Uniót saját intézményei képviselik majd, amikor a közösséget közvetlenül érintő kérdések kerülnek napirendre, ugyanakkor arra nem számít, hogy a közeljövőben különmegbízottat neveznének ki.
Számítok-e arra, hogy megállapodás születik egy különleges képviselő személyéről? A válaszom nem
− fogalmazott.
Kaja Kallas szerint az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjeként neki kellene képviselnie az államszövetséget a tárgyalásokon, António Costával, az Európai Tanács elnökével együtt. Emmanuel Macron francia elnök ugyanakkor kisebb jelentőséget tulajdonít a kérdésnek. Véleménye szerint nem a „tartalom határozza meg a formát”, és végső soron az európaiak döntik el hogyan alakuljon a régió biztonságpolitikája. Friedrich Merz német kancellár pedig azt hangsúlyozta, hogy először el kell érni, hogy Vlagyimir Putyin tárgyalóasztalhoz üljön, majd utána lesz érdemes dönteni a különmegbízott személyéről.
Kiszivárgott a béketerv?
David Ignatius, a Washington Post külpolitikai újságírója korábban arról írt, hogy az Egyesült Államok és Európa egy olyan közös béketerven dolgozik, amely pénzügyi és biztonsági előnyöket kínálna Ukrajnának és Oroszországnak egyaránt. Az elképzelés szerint ez teremtené meg az alapját annak a területi rendezésnek, amely egyik fél eredeti háborús céljainak sem felelne meg teljes mértékben.
Ki kell terjesztenünk a problémát és a megoldást is, hogy mindkét fél megértse, milyen helyzet alakulhat ki a háború után, és ennek alapján hajlandó legyen engedményeket tenni
− magyarázta egy, a tárgyalásokat ismerő amerikai tisztviselő, aki David Ignatiusnak számolt be részletesen az elképzelésről.
Az értesülés szerint a diplomáciai kezdeményezésről október 9-én hatórás egyeztetést tartottak Floridában, Jared Kushner és Steve Witkoff amerikai különmegbízottak vezetésével. A találkozón ukrán tisztviselők, valamint Nagy-Britannia, Franciaország és Németország képviselői vettek részt. A tárgyalásokat a Steve Witkoff tulajdonában álló, Hallandale Beach városában található Shell Bay Golf Clubban rendezték.
Az elképzelés szerint a béke négy pillérre épülne, és arra ösztönözné Vlagyimir Putyint, hogy kössön gazdasági és biztonsági megállapodást Európával, ezzel helyreállítva a régió stabilitását.
- Az első pillér Ukrajna újjáépítése lenne. A Világbank és a BlackRock befektetési vállalat olyan finanszírozási keretrendszert kíván létrehozni, amely kielégítheti Ukrajna pénzügyi igényeit. Fedezné az elesett és megsebesült katonák családjainak támogatását, valamint a gazdaság helyreállítását.
- A második pillér a biztonsági garanciákat rögzítené. Az Egyesült Államok és Európa kötelezettséget vállalnának arra, hogy egy újabb, Ukrajna elleni orosz támadás esetén katonai segítséget nyújtanak.
- A harmadik pillér Oroszország, Ukrajna és Európa gazdasági integrációját biztosítaná egy energetikai megállapodáson keresztül. Ennek egyik fontos eleme lehetne egy olyan vezetékrendszer, amely orosz kőolajat és földgázt szállítana Európába, miközben a nyereségen Kijev és Moszkva osztozna.
- A megállapodás negyedik és egyben legnehezebben elfogadható része a területi rendezés lenne. Kérdés, hogy Oroszország beleegyezne-e, hogy a felek az általuk ellenőrzött területeken megtartsák pozícióikat, Kijev pedig hajlandó lenne-e elfogadni, hogy a megszállás alatt álló megyék Moszkva ellenőrzése alatt maradnak.
Bár az európai vezetők nem nézték jó szemmel Donald Trump és Vlagyimir Putyin energetikai megállapodását, David Ignatius forrásai szerint továbbra is elkötelezettek a Jared Kushner és Steve Witkoff vezette béketárgyalások folytatása mellett.