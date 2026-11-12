Putyin miatt újra aktuális Kissinger híres kérdése: az orosz elnök tárgyalna Európával, de kit hívjon fel?

Vlagyimir Putyin a Kremlben találkozott Jared Kushner és Steve Witkoff amerikai különmegbízottakkal, a tárgyalás során pedig közölte partnereivel, hogy Oroszország minden Ukrajna területére vezényelt katonai egységet potenciális célpontnak tekintene. Az elnök a korábban megfogalmazott területi követeléseiből sem volt hajlandó változtatni, így továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy négy régió felett szerezzen teljesen ellenőrzést.

Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke / Fotó: AFP

A kemény szavak némileg enyhített az esetleges békekötéssel kapcsolatos várakozásokat, annak ellenére is, hogy a háromoldalú tárgyalások során a delegációk nyitottak voltak néhány kérdésben, valamint kiszivárgott információk szerint az egyeztetések már hosszabb ideje zajlanak.

Vlagyimir Putyin határozott volt

A Guardian arról írt, hogy a tárgyalások részleteit ismerő személyek szerint az amerikai megbízottak moszkvai látogatásának elsődleges célja az volt, hogy biztosítsák az európai országok részvételét a következő egyeztetéseken. A találkozó után Steve Witkoff megerősítette, hogy a következő fordulóba európai képviselőket is bevonnak.

Ők a partnereink, és fontos, hogy részt vegyenek a folyamatban

− mondta újságírói kérdésekre válaszolva, mielőtt az amerikai különmegbízottak elhagyták Moszkvát, hogy Dublinba utazzanak, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel osztják meg a legfrissebb fejleményeket.

A háromoldalú tárgyalások

A hét első felében, kilenc hónapos szünet után Abu-Dzabiban egyeztettek az orosz és az ukrán küldöttségek, hogy újraindítsák a négy és fél éve tartó háború lezárását célzó béketárgyalásokat. Az orosz delegációt Vlagyimir Megyinszkij elnöki tanácsadó, míg az ukránt Rusztem Umerov, a Külföldi Hírszerző Szolgálat vezetője irányította, míg az Egyesült Államokat itt is Steve Witkoff és Jared Kushner képviselte.

Az oroszok szigorú feltételekkel érkeztek a tárgyalásokra, ami megnehezítette a helyzetet. Ezt nyilatkozta David Arahamija ukrán parlamenti képviselő a szerdai megbeszélést követően.

Kiderült, hogy továbbra sincs előrelépés az orosz területi követelések és az ukrán csapatok Donbaszból való kivonulásával kapcsolatban.

A találkozó egyik eredménye egy újabb nagyszabású hadifogolycsere volt. A keddi tárgyaláson szóba került a biztonsági garanciák kérdése is. Az orosz és az ukrán delegáció tagjai orosz nyelven kommunikáltak egymással.