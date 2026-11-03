Rákosrendező: végre megmozdultak a munkagépek – viszik a törmelékeket, de a romló közbiztonságra még nincs megoldás

„A Budapesti Közművek munkatársai jelenleg a Tatai úton található, korábban lebontott, romos és lakhatásra alkalmatlan épületek törmelékét szállítják el” – közölte a Budapest Városháza a Facebookon.

Fotó: BKM - Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. / Facebook

Palackgyűjtés, drogfogyasztás és lakossági panaszok: megszólalt az önkormányzat

A napokban jelentette be a XIII. kerületi önkormányzat, hogy befejezte Rákosrendező épületeinek romosítását. Az érintett terület Zugló közigazgatási területén fekszik, azonban

a romló közbiztonság a szomszédos kerületre is hatással van.

A XIII. kerületi önkormányzat már több mint egy éve sürgette az egykori MÁV-telep rendezését. Tóth József polgármester arra figyelmeztetett, hogy a lakásfoglalók miatt a terület egy év alatt „újabb Hős utcává” alakult. Arról is beszélt, hogy a területen rendszeressé vált

a droghasználat,

a prostitúció,

az utcai verekedések,

a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények,

valamint jelentősen megszaporodtak a lakásbetörések

és a lopások is.

Tóth József korábban arról is beszélt, hogy a megelőzhető lett volna, hogy illegális telep alakuljon ki Rákosrendezőn. A kerületvezető szerint ha időben rendezték volna Rákosrendező helyzetét, nem költözhettek volna be folyamatosan újabb emberek Hajdú-Bihar, Békés, Szabolcs-Szatmár és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből.

A romló közbiztonság érezhetően átszivárgott a szomszédos XIII. kerületbe is, emiatt mindennapos látvánnyá váltak a készenléti rendőrök olyan helyszíneken is, ahol ez korábban elképzelhetetlen volt.

Újlipótváros boltosai lopásokról és konfliktusokról panaszkodnak, az önkormányzat közterület-felügyelet vezetője szerint ma már visszasírják azokat az időket, amikor az utcákon csak a helyben ismert hajléktalanokkal lehetett találkozni, mostanra ugyanis

ismeretlen alakok járják az utcákat, hogy az 50 forintot érő palackokat, üvegeket kitúrják a kukákból. Sok esetben drogra költik el.

„Amit most már tudunk, hogy az egyik legfertőzöttebb terület Újlipótváros, a Göncz Árpád városközpont, valamint a Lehel tér és környéke” – sorolta.