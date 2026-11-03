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Rákosrendező: végre megmozdultak a munkagépek – viszik a törmelékeket, de a romló közbiztonságra még nincs megoldás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Viszik a lebontott, lakhatatlan épületek törmelékét a Tatai útról, ahol a Budapesti Közművek ütemezetten végzi a terület megtisztítását. Rákosrendező rendezését a szomszédos XIII. kerület is régóta sürgeti, ahol lopásokról és utcai konfliktusokról számolnak be.
Szirmák Erik
2026.11.03, 14:32
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„A Budapesti Közművek munkatársai jelenleg a Tatai úton található, korábban lebontott, romos és lakhatásra alkalmatlan épületek törmelékét szállítják el” – közölte a Budapest Városháza a Facebookon.

rákosrendező
Fotó: BKM - Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. / Facebook

Palackgyűjtés, drogfogyasztás és lakossági panaszok: megszólalt az önkormányzat 

A napokban jelentette be a XIII. kerületi önkormányzat, hogy befejezte Rákosrendező épületeinek romosítását. Az érintett terület Zugló közigazgatási területén fekszik, azonban 

a romló közbiztonság a szomszédos kerületre is hatással van. 

A XIII. kerületi önkormányzat már több mint egy éve sürgette az egykori MÁV-telep rendezését. Tóth József polgármester arra figyelmeztetett, hogy a lakásfoglalók miatt a terület egy év alatt „újabb Hős utcává” alakult. Arról is beszélt, hogy a területen rendszeressé vált 

  • a droghasználat, 
  • a prostitúció, 
  • az utcai verekedések, 
  • a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények, 
  • valamint jelentősen megszaporodtak a lakásbetörések 
  • és a lopások is.

Tóth József korábban arról is beszélt, hogy a megelőzhető lett volna, hogy illegális telep alakuljon ki Rákosrendezőn. A kerületvezető szerint ha időben rendezték volna Rákosrendező helyzetét, nem költözhettek volna be folyamatosan újabb emberek Hajdú-Bihar, Békés, Szabolcs-Szatmár és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből. 

A romló közbiztonság érezhetően átszivárgott a szomszédos XIII. kerületbe is, emiatt mindennapos látvánnyá váltak a készenléti rendőrök olyan helyszíneken is, ahol ez korábban elképzelhetetlen volt. 

Újlipótváros boltosai lopásokról és konfliktusokról panaszkodnak, az önkormányzat közterület-felügyelet vezetője szerint ma már visszasírják azokat az időket, amikor az utcákon csak a helyben ismert hajléktalanokkal lehetett találkozni, mostanra ugyanis 

ismeretlen alakok járják az utcákat, hogy az 50 forintot érő palackokat, üvegeket kitúrják a kukákból. Sok esetben drogra költik el.

„Amit most már tudunk, hogy az egyik legfertőzöttebb terület Újlipótváros, a Göncz Árpád városközpont, valamint a Lehel tér és környéke” – sorolta.

Már nem a fejlesztés, hanem a közbiztonság miatt háborognak Rákosrendezőn

A főváros közlése szerint a munka első szakaszában a területen korábban felhalmozódott jelentős mennyiségű kommunális hulladékot távolították el, most pedig a bontási törmelék elszállítása zajlik. A BKM saját szállító- és rakodókapacitásával, ütemezetten végzi a munkát. 

Rákosrendező Budapest egyik legjelentősebb barnamezős területe. 

A cél, hogy az évtizedek óta elhanyagolt terület fokozatosan megtisztuljon, és hosszú távon a budapestieket szolgáló, élhető városrésszé alakuljon.

A terület fejlesztése az elmúlt évek egyik legtöbbet vitatott budapesti beruházásává vált. 

A korábban Maxi-Dubaj néven ismert projekt eredetileg egy közel ötmilliárd eurós, az Egyesült Arab Emírségek befektetőihez kötődő városfejlesztésként indult volna, mára azonban teljesen új irányt vett. 

A gazdasági együttműködésen alapuló beruházás keretében egy teljesen új városrész épült volna a vasútállomás környezetében.

A fővárosi tulajdonban lévő Budapesti Közművek élt elővásárlási jogával, amit az Orbán-kormány is tudomásul vett. Ennek eredményeként a terület a fővároshoz került, amely ezt követően nemzetközi tervpályázatot írt ki az új koncepció kidolgozására.

A pályázat eredménye alapján Rákosrendezőn mintegy tízezer új lakás és egy jelentős kiterjedésű városi park jöhet létre

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban a Világgazdaságnak arról beszélt, hogy a rozsdaövezetek hasznosítása kulcsfontosságú feladat Budapest és más nagyvárosok jövője szempontjából. 

A miniszter szerint a Rákosrendezőn megvalósuló fejlesztés mintául szolgálhat más magyar nagyvárosoknak is.  Lapunknak korábban a Rákosrendező Projektiroda beszélt részletesen.

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Budapesti Közművek
közbiztonság
munkálatok
Rákosrendező

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