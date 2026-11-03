Rákosrendező: végre megmozdultak a munkagépek – viszik a törmelékeket, de a romló közbiztonságra még nincs megoldás
„A Budapesti Közművek munkatársai jelenleg a Tatai úton található, korábban lebontott, romos és lakhatásra alkalmatlan épületek törmelékét szállítják el” – közölte a Budapest Városháza a Facebookon.
Palackgyűjtés, drogfogyasztás és lakossági panaszok: megszólalt az önkormányzat
A napokban jelentette be a XIII. kerületi önkormányzat, hogy befejezte Rákosrendező épületeinek romosítását. Az érintett terület Zugló közigazgatási területén fekszik, azonban
a romló közbiztonság a szomszédos kerületre is hatással van.
A XIII. kerületi önkormányzat már több mint egy éve sürgette az egykori MÁV-telep rendezését. Tóth József polgármester arra figyelmeztetett, hogy a lakásfoglalók miatt a terület egy év alatt „újabb Hős utcává” alakult. Arról is beszélt, hogy a területen rendszeressé vált
- a droghasználat,
- a prostitúció,
- az utcai verekedések,
- a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények,
- valamint jelentősen megszaporodtak a lakásbetörések
- és a lopások is.
Tóth József korábban arról is beszélt, hogy a megelőzhető lett volna, hogy illegális telep alakuljon ki Rákosrendezőn. A kerületvezető szerint ha időben rendezték volna Rákosrendező helyzetét, nem költözhettek volna be folyamatosan újabb emberek Hajdú-Bihar, Békés, Szabolcs-Szatmár és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből.
A romló közbiztonság érezhetően átszivárgott a szomszédos XIII. kerületbe is, emiatt mindennapos látvánnyá váltak a készenléti rendőrök olyan helyszíneken is, ahol ez korábban elképzelhetetlen volt.
Újlipótváros boltosai lopásokról és konfliktusokról panaszkodnak, az önkormányzat közterület-felügyelet vezetője szerint ma már visszasírják azokat az időket, amikor az utcákon csak a helyben ismert hajléktalanokkal lehetett találkozni, mostanra ugyanis
ismeretlen alakok járják az utcákat, hogy az 50 forintot érő palackokat, üvegeket kitúrják a kukákból. Sok esetben drogra költik el.
„Amit most már tudunk, hogy az egyik legfertőzöttebb terület Újlipótváros, a Göncz Árpád városközpont, valamint a Lehel tér és környéke” – sorolta.
Már nem a fejlesztés, hanem a közbiztonság miatt háborognak Rákosrendezőn
A főváros közlése szerint a munka első szakaszában a területen korábban felhalmozódott jelentős mennyiségű kommunális hulladékot távolították el, most pedig a bontási törmelék elszállítása zajlik. A BKM saját szállító- és rakodókapacitásával, ütemezetten végzi a munkát.
Rákosrendező Budapest egyik legjelentősebb barnamezős területe.
A cél, hogy az évtizedek óta elhanyagolt terület fokozatosan megtisztuljon, és hosszú távon a budapestieket szolgáló, élhető városrésszé alakuljon.
A terület fejlesztése az elmúlt évek egyik legtöbbet vitatott budapesti beruházásává vált.
A korábban Maxi-Dubaj néven ismert projekt eredetileg egy közel ötmilliárd eurós, az Egyesült Arab Emírségek befektetőihez kötődő városfejlesztésként indult volna, mára azonban teljesen új irányt vett.
A gazdasági együttműködésen alapuló beruházás keretében egy teljesen új városrész épült volna a vasútállomás környezetében.
A fővárosi tulajdonban lévő Budapesti Közművek élt elővásárlási jogával, amit az Orbán-kormány is tudomásul vett. Ennek eredményeként a terület a fővároshoz került, amely ezt követően nemzetközi tervpályázatot írt ki az új koncepció kidolgozására.
A pályázat eredménye alapján Rákosrendezőn mintegy tízezer új lakás és egy jelentős kiterjedésű városi park jöhet létre.
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban a Világgazdaságnak arról beszélt, hogy a rozsdaövezetek hasznosítása kulcsfontosságú feladat Budapest és más nagyvárosok jövője szempontjából.
A miniszter szerint a Rákosrendezőn megvalósuló fejlesztés mintául szolgálhat más magyar nagyvárosoknak is. Lapunknak korábban a Rákosrendező Projektiroda beszélt részletesen.