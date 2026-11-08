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Botrány, ebből lassan elegük lesz: ledobta a Reichstag német zászlóját és palesztinre cserélte – másfél órát lógott fent a férfi

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A németek gyakran fogékonyak a szimbolikus ügyekre, és ez az esemény most kiverheti a biztosítékot. A Reichstag német zászlaját ledobta és palesztinre cserélte egy férfi, aztán 75 percet lógott 30 méter magasan a törvényhozás épületénél. Egyszerre kapott fájó csapást a nemzeti büszkeség és a németek hagyományos érzékenysége Izraelt illetően.
Pető Sándor
2026.11.08, 15:27
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Vasárnap délelőtt egy férfi felmászott a berlini Reichstag épülete előtt álló, 30 méter magas zászlórúdra, és levette róla a német zászlót. A berlini rendőrség tájékoztatása szerint a 22 éves férfi ezután palesztin zászlót vont fel a helyére – jelenti a Berliner Zeitung.

Palestinian flag at the Reichstag
A Reichstag német helyett palesztin zászlóval Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az eset több szempontból is zavarba ejtő a németek számára.

Még súlyosabb is lehetett volna, ha nem az épület előtti, hanem az épületen lévő zászlókat dobják le. Az AFP fenti fotóját figyelmesen szemlélve láthatjuk, hogy a saroktornyon ott van a német zászló, csak azt nem lobogtatja a szél és a rúdra fonódik.

A Reichstag előtti zászló több szempontból szimbolikus

Bizonyos szempontból az épület előtti zászló ledobása és lecserélése is súlyos, hiszen a német újjáegyesítés emlékzászlajáról van szó. 

  • A szövetségi törvényhozás épülete előtt érte
  • súlyos tiszteletlenség a nemzeti zászlót, 
  • amely az újjáegyesítést szimbolizálja. 
  • Ráadásul palesztin zászló került a helyére, márpedig történelmi okokból Németország viszonya Izraellel nagyon kényes kérdés, amit extra óvatossággal kezelnek a német kormányok. 

Ez a zászló olyan mértékben kiemelt státuszú, hogy a más zászlókra érvényes szabályok sem vonatkoznak rá.

Műemléki védettsége miatt a zászlórúdra nem vonatkozik a gyász idején szokásos félárbócra eresztési szabály. Ez azt jelenti, hogy a zászlót csak egészen kivételes gyászalkalmakkor engedik félárbócra

írja róla a Bild.

Saját maga mászott le, majdnem másfél órát lógott a palesztin zászló mellett

A német zászlót a Köztársaság téren  (Platz der Republik) ledobó személyt a zászlórúd tövénél két másik, 20 és 32 éves férfi segítette. A rendvédelmi egységeket riasztották, és kiérkezve ők biztosították a helyszínt, miután őrizetbe vették a férfiakat. 

Eközben a 22 éves férfi, akit hegymászó heveder biztosított, továbbra is a zászlórúd tetején függött 75 percig. Fél egykor saját elhatározásából és erejéből mászott le. A helyszínen dolgozó egységek a berlini tűzoltóság segítségével eltávolították a zászlót.

Délután 12:30 körül saját erejéből lemászott. Ezzel egy időben a helyszínen dolgozó egységek a berlini tűzoltóság segítségével eltávolították a zászlót.

Mi következik ezután? A rendőrök a 20 és a 22 éves férfit rendőrségi őrizetbe vették. Az utóbbi őrizetben marad, amíg megvizsgálják, indokolt-e a megelőző célú fogva tartása. A fiatalabbat az eljárási intézkedések befejezése és a területről való kitiltás elrendelése után később szabadon engedik.A 32 éves férfit már a helyszínen elengedték, miután a rendőrök ellenőrizték a személyazonosságát, és őt is kitiltották a területről – írja a Berliner Zeitung.

Palestinian flag at the Reichstag
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A tartományi bűnügyi rendőrség (LKA) államvédelmi osztálya folytatja a nyomozást az alábbi bűncselekmények, illetve jogsértések gyanúja miatt:

  • Az állam és jelképei meggyalázása.
  • Rongálás.
  • A berlini gyülekezési szabadságról szóló törvény megsértése.
  • Jogosulatlan behatolás.

Bevándorlókról van szó?

Azonnal felvetődik a kérdés, bevándorlókról volt-e szó. A berlini rendőrség tájékoztatása szerint mindhárom férfi német állampolgár, és egyiküknél sem volt felismerhető migrációs háttér. Erről a Bild számolt be Martin Halweg rendőrségi szóvivőre hivatkozva.

Hozzá kell tenni két dolgot. A német állampolgárság nem zárja ki a migrációs hátteret. Másrészt ugyanakkor a palesztinok ügyét Izraellel szemben Nyugat-Európa országaiban nem csak a bevándorló muszlimok védik: tipikusan őket segítik a helyi baloldali és zöld mozgalmak és pártok.

Ezen a hétvégén is számos nyugat-európai országban zajlanak palesztinbarát és Izrael-ellenes tüntetések, a berlini akciót közülük a legnagyobb, az amszterdami tömegtüntetés elé időzítették. Eközben Izraelben még mindig bizonytalan, ki alakít kormányt. Akárki, ugyanezzel az európai ellenszéllel szembesül majd.

 

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