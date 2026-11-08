Botrány, ebből lassan elegük lesz: ledobta a Reichstag német zászlóját és palesztinre cserélte – másfél órát lógott fent a férfi

Vasárnap délelőtt egy férfi felmászott a berlini Reichstag épülete előtt álló, 30 méter magas zászlórúdra, és levette róla a német zászlót. A berlini rendőrség tájékoztatása szerint a 22 éves férfi ezután palesztin zászlót vont fel a helyére – jelenti a Berliner Zeitung.

A Reichstag német helyett palesztin zászlóval Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az eset több szempontból is zavarba ejtő a németek számára.

Még súlyosabb is lehetett volna, ha nem az épület előtti, hanem az épületen lévő zászlókat dobják le. Az AFP fenti fotóját figyelmesen szemlélve láthatjuk, hogy a saroktornyon ott van a német zászló, csak azt nem lobogtatja a szél és a rúdra fonódik.

A Reichstag előtti zászló több szempontból szimbolikus

Bizonyos szempontból az épület előtti zászló ledobása és lecserélése is súlyos, hiszen a német újjáegyesítés emlékzászlajáról van szó.

A szövetségi törvényhozás épülete előtt érte

súlyos tiszteletlenség a nemzeti zászlót,

amely az újjáegyesítést szimbolizálja.

Ráadásul palesztin zászló került a helyére, márpedig történelmi okokból Németország viszonya Izraellel nagyon kényes kérdés, amit extra óvatossággal kezelnek a német kormányok.

Ez a zászló olyan mértékben kiemelt státuszú, hogy a más zászlókra érvényes szabályok sem vonatkoznak rá.

Műemléki védettsége miatt a zászlórúdra nem vonatkozik a gyász idején szokásos félárbócra eresztési szabály. Ez azt jelenti, hogy a zászlót csak egészen kivételes gyászalkalmakkor engedik félárbócra

– írja róla a Bild.

Saját maga mászott le, majdnem másfél órát lógott a palesztin zászló mellett

A német zászlót a Köztársaság téren (Platz der Republik) ledobó személyt a zászlórúd tövénél két másik, 20 és 32 éves férfi segítette. A rendvédelmi egységeket riasztották, és kiérkezve ők biztosították a helyszínt, miután őrizetbe vették a férfiakat.

Eközben a 22 éves férfi, akit hegymászó heveder biztosított, továbbra is a zászlórúd tetején függött 75 percig. Fél egykor saját elhatározásából és erejéből mászott le. A helyszínen dolgozó egységek a berlini tűzoltóság segítségével eltávolították a zászlót.

Délután 12:30 körül saját erejéből lemászott. Ezzel egy időben a helyszínen dolgozó egységek a berlini tűzoltóság segítségével eltávolították a zászlót.