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Most jelentette be a rendőrség: országos razziát indítanak, egy héten át fokozott ellenőrzésekre kell számítani az utakon

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November 16. és 22. között országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a ROADPOL Truck & Bus akció keretében. Az egyhetes ellenőrzéssorozat elsősorban a nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat érinti, a rendőrök pedig többek között a vezetési és pihenőidőre vonatkozó előírások betartását, a veszélyes áruk szállításának szabályosságát és a közlekedésben való részvétel jogszerűségét vizsgálják.
Járdi Roland
2026.11.15, 09:42
Frissítve: 2026.11.15, 09:44
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Országszerte fokozott közúti ellenőrzésekre kell számítani november 16. és 22. között – hívta fel a figyelmet a Magyar Rendőrség hivatalos Facebook-oldalán. Az egyhetes akció a ROADPOL Truck & Bus elnevezésű, nemzetközi közlekedésrendészeti ellenőrzéssorozat része, amelynek középpontjában a nehéz tehergépkocsik és az autóbuszok állnak.

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Most jelentette be a rendőrség: országos razziát indítanak, egy héten át fokozott ellenőrzésekre kell számítani az utakon Fotó: AFP

A rendőrség tájékoztatása szerint az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a járművezetők betartják-e a vezetési és pihenőidőre vonatkozó szabályokat. Emellett vizsgálják a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírások teljesítését, valamint azt is, hogy a járművek és vezetőik jogszerűen vesznek-e részt a közúti forgalomban.

Az ellenőrzéssorozat célja a közlekedésbiztonság javítása és a szabálytalan közúti áruszállítás, illetve személyszállítás visszaszorítása. A vezetési és pihenőidőre vonatkozó előírások betartása különösen fontos a hivatásos járművezetők esetében, hiszen a túlzott fáradtság jelentősen növelheti a közlekedési balesetek kockázatát.

A ROADPOL Truck & Bus akció során a hatóságok a közúti közlekedésben részt vevő tehergépkocsik és autóbuszok szabályos működését helyezik előtérbe. A rendőrség közlése alapján az ellenőrzések az ország egész területére kiterjednek, így a fuvarozóknak és az autóbusz-vezetőknek egyaránt fokozott rendőri jelenlétre kell számítaniuk a következő napokban.

Utoljára idén áprilisban volt hasonló akció, akkor a gyorshajtókat szűrte ki a rendőrség.

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