Nincs több haladék: rengeteg magyar autósnak jár le hétfőn a fontos határidő, kedden már a forgalmijukat is bevonhatják – nekik kötelező a rendszámcsere
Már csak egy napjuk maradt a plug-in hibrid autók tulajdonosainak arra, hogy lecseréljék járművük zöld rendszámát. A határidő november 30-án, hétfőn jár le, ezt követően az érintett gépkocsik a régi rendszámtáblával már nem vehetnek részt a közúti forgalomban. A Tudományos és Technológiai Minisztérium (TTM) arra figyelmeztetett, hogy december 1-jétől közúti ellenőrzés esetén a hatóság bevonja a rendszámtáblát és a forgalmi engedélyt, valamint kezdeményezi a jármű forgalomból történő kivonását.
A szaktárca közlése szerint a kormányablakok felkészültek az ügyintézésre, és valamennyi rendelkezésre álló, gépjárműügyekkel foglalkozó ügyintézőjükkel fogadják az autósokat. Az előzetes időpontfoglalás nem kötelező – olvasható az Infostart közlésében.
Zöld rendszám: két lehetőségük van az autósoknak
A járműtulajdonosok választhatnak, hogy teljesen új rendszámot igényelnek, vagy megtartják a jelenlegi betű- és számkombinációt, amelyet fehér alapszínű rendszámtáblán gyártanak le.
A két eljárás költsége eltér:
- az átrendszámozás díja egy pár rendszámtábla esetén 11 475 forint , az új forgalmi engedély kiállítása pedig további 6 ezer forint;
- a karakterazonos rendszámcsere díja 16 605 forint, ebben az esetben azonban nem szükséges lecserélni a forgalmi engedélyt.
A meglévő betű- és számkombináció megtartása így 870 forinttal olcsóbb, mint az átrendszámozás. A szaktárca ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a karakterazonos rendszámtáblák legyártása időigényes lehet, ami a határidő közelsége miatt már komoly hátrányt jelenthet.
Az autópálya-matricáról és a biztosításról sem szabad megfeledkezni
Az új betű- és számkombinációt választó autósoknak a kormányablakban elvégzett ügyintézéssel még nem ér véget a teendőjük. A rendszám megváltozását ugyanis több szolgáltatónál is be kell jelenteniük:
- a biztosítónál,
- autópálya-matrica esetén a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltatónál,
- szükség esetén a parkolótársaságnál,
- lízingelt gépkocsi esetén pedig a lízingbeadónál.
A karakterazonos rendszámcserével ez a többletadminisztráció elkerülhető.
A december elsejétől életbe lépő korlátozás az 5N és az 5P környezetvédelmi osztályba sorolt, zöld rendszámmal rendelkező járművekre vonatkozik. A határidő elmulasztása nem jelenti azt, hogy az autót véglegesen kivonják a forgalomból, a tulajdonos azonban addig nem közlekedhet vele, amíg nem gondoskodik a rendszámcseréről.
A minisztérium hangsúlyozta, hogy
a rendelkezés nem érinti a tisztán elektromos és a nulla emissziós járműveket, vagyis az 5E és az 5Z környezetvédelmi osztályba sorolt gépkocsikat.
Ezek az autók továbbra is jogosultak a zöld rendszámra, és a tulajdonosaiknak a kapcsolódó adó- és illetékkedvezményekről sem kell lemondaniuk. Megmarad többek között a gépjárműadó, a cégautóadó, a visszterhes vagyonátruházási illeték, valamint a regisztrációs adó alóli mentesség.