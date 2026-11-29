Már csak egy napjuk maradt a plug-in hibrid autók tulajdonosainak arra, hogy lecseréljék járművük zöld rendszámát. A határidő november 30-án, hétfőn jár le, ezt követően az érintett gépkocsik a régi rendszámtáblával már nem vehetnek részt a közúti forgalomban. A Tudományos és Technológiai Minisztérium (TTM) arra figyelmeztetett, hogy december 1-jétől közúti ellenőrzés esetén a hatóság bevonja a rendszámtáblát és a forgalmi engedélyt, valamint kezdeményezi a jármű forgalomból történő kivonását.

Nincs több haladék: rengeteg magyar autósnak jár le hétfőn a fontos határidő, kedden már a forgalmijukat is bevonhatják – nekik kötelező a rendszámcsere / Fotó: Nagy Balázs/MW

A szaktárca közlése szerint a kormányablakok felkészültek az ügyintézésre, és valamennyi rendelkezésre álló, gépjárműügyekkel foglalkozó ügyintézőjükkel fogadják az autósokat. Az előzetes időpontfoglalás nem kötelező – olvasható az Infostart közlésében.

Zöld rendszám: két lehetőségük van az autósoknak

A járműtulajdonosok választhatnak, hogy teljesen új rendszámot igényelnek, vagy megtartják a jelenlegi betű- és számkombinációt, amelyet fehér alapszínű rendszámtáblán gyártanak le.

A két eljárás költsége eltér:

az átrendszámozás díja egy pár rendszámtábla esetén 11 475 forint , az új forgalmi engedély kiállítása pedig további 6 ezer forint;

, az új forgalmi engedély kiállítása pedig további 6 ezer forint; a karakterazonos rendszámcsere díja 16 605 forint, ebben az esetben azonban nem szükséges lecserélni a forgalmi engedélyt.

A meglévő betű- és számkombináció megtartása így 870 forinttal olcsóbb, mint az átrendszámozás. A szaktárca ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a karakterazonos rendszámtáblák legyártása időigényes lehet, ami a határidő közelsége miatt már komoly hátrányt jelenthet.

Az autópálya-matricáról és a biztosításról sem szabad megfeledkezni

Az új betű- és számkombinációt választó autósoknak a kormányablakban elvégzett ügyintézéssel még nem ér véget a teendőjük. A rendszám megváltozását ugyanis több szolgáltatónál is be kell jelenteniük:

a biztosítónál,

autópálya-matrica esetén a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltatónál,

szükség esetén a parkolótársaságnál,

lízingelt gépkocsi esetén pedig a lízingbeadónál.

A karakterazonos rendszámcserével ez a többletadminisztráció elkerülhető.