Ez kész, nem állt meg a kirúgási úthenger a minisztériumoknál: Magyar Péter felmentette Rétvári Bencét

Rétvári Bence utódjául mindkét monitoring bizottság élére november 7-i hatállyal Kókayné Lányi Mariettát, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közoktatásért felelős államtitkárát nevezte ki a kormányfő az MTI szerint.

Magyar Péter két monitoring bizottság éléről mentette fel Rétvári Bence KDNP-s politikust

Fotó: Hatlaczki Balazs

Ezeknek a programoknak a monitoringját elnökökölte Rétvári Bence

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program a 2014–2020-as európai uniós fejlesztési időszakban a társadalmi felzárkózást, a szegénység csökkentését, az esélyegyenlőség javítását, valamint az oktatási, egészségügyi és szociális ellátórendszer fejlesztését támogatta.

A 2021–2027-es időszakhoz tartozó EFOP Plusz hasonló célkitűzésekkel biztosít uniós forrásokat a humán közszolgáltatások fejlesztésére és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok támogatására.

Az operatív programok monitoring bizottságainak feladata a programok végrehajtásának, előrehaladásának és eredményeinek nyomon követése, valamint az uniós támogatások felhasználásának figyelemmel kísérése és értékelése. A testületekben az érintett kormányzati és szakmai szervezetek, valamint társadalmi partnerek képviselői vesznek részt.

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Mint ahogy arról beszámoltunk, három helyettes államtitkár távozik a Szociális és Családügyi Minisztériumból, miközben két új vezető is érkezik a tárcához. A Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumban szintén átalakul a vezetés: egy államtitkár és egy helyettes államtitkár is távozik, utóbbiak közül többen alig néhány hónapja kaptak megbízatást.

Ezeket a személyi változtatásokat szintén a péntek este megjelent Magyar Közlönyből lehetett megismerni.

