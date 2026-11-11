Itt a konkrét példa, így kerül vissza az uniós pénz a legnagyobb nyugati cégekhez: 5,7 milliárd euró miatt tört ki a balhé Romániában – vizsgálják a szerződéseket

Szokatlan jelenet játszódott le a román elnöki palotában tartott sajtótájékoztatón a beszámoló szerint: Cătălina Porumbel, az Antena 3 CNN újságírója szerződéses dokumentumokat adott át Nicușor Dan államfőnek. Az iratok a román állam és a német Rheinmetall közötti együttműködéshez kapcsolódnak, az újságíró pedig arról kérdezte az elnököt, tudott-e a kormány által előkészített, több milliárd eurós fegyverbeszerzésekről.

Nicușor Dan román államfő Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével - Romániában most vizsgálnák az uniós, védelemi ipari szánt pénzek német Rheinmetall vállalathoz kerülését

Fotó: Anadolu via AFP

A román államfő tudta, hogy a Rheinmetall lehet a SAFE egyik nyertese

Nicușor Dan elismerte, hogy tisztában volt a tárgyalások fontosabb részleteivel, így azzal is, hogy a SAFE európai védelmi programból jelentős összeg kerülhet a német vállalathoz.

„Természetesen tudtam. Nem tudom, hogy pontosan 5,7 milliárd-e az összeg, de tudtam, hogy a tárgyalások és értékelések eredményeként jelentős összeg jut a Rheinmetallnak” – fogalmazott az államfő.

Az 5,7 milliárd eurós érték a Rheinmetall június 2-án közzétett vállalati közleményében is szerepelt. A német cég tájékoztatása szerint Románia május 29-én ítélt oda neki SAFE-finanszírozású megrendeléseket, amelyek harcjárművekre, légvédelmi rendszerekre, lőszerekre és haditengerészeti eszközökre vonatkoznak.

Nyilvánosságra hoznák a szerződéseket

A sajtótájékoztatón az újságíró azt is felvetette, hogy a közvélemény megnyugtatása érdekében nyilvánosságra kellene hozni a szerződéseket és az azokhoz kapcsolódó dokumentumokat. Nicușor Dan egyetértett a javaslattal, de jelezte, hogy a közzétételnek vannak korlátai.

„Minden olyan dokumentum nyilvánosságra hozható, amelyet nem érint katonai titok vagy valamely korábban vállalt titoktartási kötelezettség” – mondta.

Az államfő ugyanakkor nem jelölt meg határidőt, és azt sem részletezte, pontosan mely dokumentumok válhatnak hozzáférhetővé.

Az újságíró arra is hivatkozott, hogy információi szerint a román korrupcióellenes ügyészségnél (DNA) három vizsgálat is folyik a SAFE-források odaítélésével kapcsolatban. A felvetéshez azonban a beszélgetésben nem társult hivatalos tájékoztatás az eljárások részleteiről vagy állásáról.

Az elnök szerint a vizsgálatok indokoltak, de önmagukban nem bizonyítják, hogy szabálytalanság történt volna.

Hangsúlyozta: jelenleg nincs olyan információja, amely alapján problémásnak tartaná a SAFE keretében kötött szerződéseket.