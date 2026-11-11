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Itt a konkrét példa, így kerül vissza az uniós pénz a legnagyobb nyugati cégekhez: 5,7 milliárd euró miatt tört ki a balhé Romániában – vizsgálják a szerződéseket

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Nicușor Dan román államfő megerősítette, hogy tudott a Rheinmetallnak szánt, jelentős összegű védelmi beszerzésekről, és támogatja a SAFE-program keretében kötött szerződések nyilvánosságra hozatalát, amennyiben azt nem akadályozza katonai titok vagy titoktartási kötelezettség. A német hadiipari vállalat Rheinmetall-nak juttatott megrendelések értéke elérheti az 5,7 milliárd eurót.
VG
2026.11.11, 06:50
Frissítve: 2026.11.11, 06:51
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Szokatlan jelenet játszódott le a román elnöki palotában tartott sajtótájékoztatón a beszámoló szerint: Cătălina Porumbel, az Antena 3 CNN újságírója szerződéses dokumentumokat adott át Nicușor Dan államfőnek. Az iratok a román állam és a német Rheinmetall közötti együttműködéshez kapcsolódnak, az újságíró pedig arról kérdezte az elnököt, tudott-e a kormány által előkészített, több milliárd eurós fegyverbeszerzésekről. 

Ursula von der Leyen, Nicusor Dan, Románia, Rheinmetall
Nicușor Dan román államfő Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével  - Romániában most vizsgálnák az uniós, védelemi ipari szánt pénzek német Rheinmetall vállalathoz kerülését
Fotó: Anadolu via AFP

A román államfő tudta, hogy a Rheinmetall lehet a SAFE egyik nyertese

Nicușor Dan elismerte, hogy tisztában volt a tárgyalások fontosabb részleteivel, így azzal is, hogy a SAFE európai védelmi programból jelentős összeg kerülhet a német vállalathoz.

„Természetesen tudtam. Nem tudom, hogy pontosan 5,7 milliárd-e az összeg, de tudtam, hogy a tárgyalások és értékelések eredményeként jelentős összeg jut a Rheinmetallnak” – fogalmazott az államfő.

Az 5,7 milliárd eurós érték a Rheinmetall június 2-án közzétett vállalati közleményében is szerepelt. A német cég tájékoztatása szerint Románia május 29-én ítélt oda neki SAFE-finanszírozású megrendeléseket, amelyek harcjárművekre, légvédelmi rendszerekre, lőszerekre és haditengerészeti eszközökre vonatkoznak.

Nyilvánosságra hoznák a szerződéseket

A sajtótájékoztatón az újságíró azt is felvetette, hogy a közvélemény megnyugtatása érdekében nyilvánosságra kellene hozni a szerződéseket és az azokhoz kapcsolódó dokumentumokat. Nicușor Dan egyetértett a javaslattal, de jelezte, hogy a közzétételnek vannak korlátai.

„Minden olyan dokumentum nyilvánosságra hozható, amelyet nem érint katonai titok vagy valamely korábban vállalt titoktartási kötelezettség” – mondta.

Az államfő ugyanakkor nem jelölt meg határidőt, és azt sem részletezte, pontosan mely dokumentumok válhatnak hozzáférhetővé.

Az újságíró arra is hivatkozott, hogy információi szerint a román korrupcióellenes ügyészségnél (DNA) három vizsgálat is folyik a SAFE-források odaítélésével kapcsolatban. A felvetéshez azonban a beszélgetésben nem társult hivatalos tájékoztatás az eljárások részleteiről vagy állásáról.

Az elnök szerint a vizsgálatok indokoltak, de önmagukban nem bizonyítják, hogy szabálytalanság történt volna.

 Hangsúlyozta: jelenleg nincs olyan információja, amely alapján problémásnak tartaná a SAFE keretében kötött szerződéseket.

Több ezer munkahelyet ígér a német hadiipari vállalat

A román államfő azt sem tudta megmondani, pontosan hány munkahelyet teremthetnek az országban a SAFE-programhoz kapcsolódó beruházások. Szerinte azonban különösen fontos, hogy a beszerzések ne pusztán külföldi fegyvervásárlást jelentsenek, hanem a román ipar fejlődését is szolgálják.

Az egyeztetéseken ezért azt szorgalmazták, hogy a gyártás jelentős része Romániában történjen, akár késztermékek, akár alkatrészek előállításával.

Nicușor Dan külön figyelmeztetett arra, hogy a vállalatok által vállalt ipari kötelezettségeket ténylegesen be kell tartatni. Romániában ugyanis korábban több hadiipari beszerzéshez is kapcsolódtak úgynevezett ellentételezési (offset) vállalások, amelyekből végül nem valósult meg érdemi hazai termelés.

A Rheinmetall júniusi közleménye szerint a romániai megrendelések több ezer munkahelyet teremthetnek, és több mint 200 alvállalkozót vonhatnak be. A vállalat technológiatranszfert és a romániai gyártókapacitások bővítését is kilátásba helyezte. A szállítások várhatóan 2028 és 2030 között történnek.

A kormány is vizsgálja a Rheinmetall-szerződéseket

A szerződések ügyében a román kormány is ellenőrzést indított. A védelmi miniszter a minisztérium ellenőrző testületét küldte a Fegyverzeti Főigazgatósághoz, ahol valamennyi SAFE-szerződést, köztük az ajánlatok értékelését is vizsgálják.

Luca Niculescu miniszterelnök korábban azt mondta, csak az összes szükséges információ birtokában dönt arról, indokolt-e a Rheinmetall-lal kötött megállapodások újratárgyalása. Egyelőre nem jelentett be ilyen intézkedést.

Az újságíró által bemutatott egyik dokumentum egyébként nem a későbbi, 5,7 milliárd eurós fegyverbeszerzési csomagra, hanem a lőporgyártáshoz kapcsolódó beruházásra vonatkozik. A Rheinmetall és a román Pirochim Victoria megállapodását 2025. november 3-án írták alá. A létrejött Rheinmetall Victoria társaságban 

  • a német vállalat 51, 
  • a román partner pedig 49 százalékos tulajdonrészt szerzett.

Románia a SAFE programból mintegy 16,68 milliárd eurós keretre jogosult. Fontos azonban, hogy ez nem vissza nem térítendő támogatás: az európai védelmi beszerzéseket hosszú lejáratú hitelek finanszírozzák, legfeljebb 45 éves futamidővel és tízéves türelmi idővel. A felvett összegeket tehát Romániának vissza kell fizetnie.

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