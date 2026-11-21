Robbanásokról érkeztek hírek az orosz Balti Flotta támaszpontja mellől, korábban orosz rakéta miatt riasztották a Gripeneket Lengyelországban – hétfőn összeül a NATO-tanács
Szombat este, november 21-én több robbanást és drónokra emlékeztető hangot jelentettek a kalinyingrádi területen fekvő Baltyijszkból, az orosz Balti Flotta egyik fő támaszpontjának otthont adó kikötővárosból. Az Exilenova+ Telegram-csatorna éjszakai felvételeket közölt, amelyeken fénycsíkok látszanak az égen. A csatorna szerint az orosz légvédelem is működésbe lépett. A Kyiv Independent, amely az Exilenova+ és más ukrán megfigyelőcsatornák beszámolóit idézte, független forrásból sem a robbanásokat, sem a támaszpontot ért állítólagos csapást nem tudta igazolni. Hajók vagy katonai létesítmények sérüléséről sincs megerősített adat.
A kormányzó a nyemani riasztást erősítette meg
Alekszej Beszprozvannih, a kalinyingrádi terület kormányzója közölte, hogy a nyemani járásban működésbe lépett a drónveszélyre figyelmeztető rendszer. A kormányzó szerint Litvánia irányából észleltek egy gyanús objektumot, az ellenőrzés után pedig megállapították, hogy nincs veszély, mindez egy nyemani riasztásra vonatkozott.
Az este folyamán a kalinyingrádi Hrabrovo repülőtéren átmenetileg korlátozták a forgalmat, majd újra fogadták és indították a járatokat. A Balti Flotta baltyijszki támaszpontja a Lengyelország és Litvánia közé ékelődő orosz terület balti-tengeri partján fekszik.
Finnország: a Sparta II teljes legénysége elhagyta a kigyulladt hajót
A finn fegyveres erők szerint a Sparta II-t szombat reggel nemzetközi vizeken érte találat a Finn-öbölben. A Szentpétervárról Kalinyingrádba tartó teherhajó kigyulladt, majd finn felségvizekre sodródott. A 16 fős legénység mentőcsónakokba szállt, ahonnan egy másik orosz hajó vette fel őket – mondta Ilja Iljin, a finn határőrség parancsnoka a Yle közszolgálati műsorszolgáltatónak a Reuters beszámolója szerint. Az incidensről a Világgazdaság is beszámolt.
A finn haderő szóvivője valószínűnek nevezte, hogy Ukrajna állt a hajó elleni támadás mögött. Az ukrán külügyminisztérium a Reuters megkeresésére akkor még nem válaszolt. A Sparta II amerikai szankciók hatálya alatt áll, tulajdonosa, az Oboronlogisztika pedig az orosz védelmi minisztériumnak is nyújt logisztikai szolgáltatásokat. A szombati rakományról a finn határőrségnek nem volt megerősített információja. A finn-öbölbeli támadás és a baltyijszki jelentések közötti kapcsolatról szombat estig nem közöltek bizonyítékot.
Lengyelország: miért nem lőtt a svéd Gripen pilótája?
Három orosz légi eszköz zuhant le Lengyelországban november 20-án, pénteken, miközben Oroszország nagyszabású légitámadást hajtott végre Ukrajna ellen. A lengyel hatóságok előzetes értékelése szerint két rakétáról és egy sugárhajtású drónról lehetett szó. A lengyel védelmi minisztérium szerint senki sem sérült meg, és a kritikus infrastruktúrában keletkezett kárról sem érkezett bejelentés.
Ireneusz Nowak altábornagy, a lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoka szerint a svéd pilóta egy feltehetően H–101-es orosz cirkálórakétát próbált elfogni. A NATO feltételes felhatalmazása alapján a pilóta dönthetett a fegyverhasználatról, ha az előírt feltételek teljesülnek. A rendkívül rossz időjárás miatt azonban sem vizuálisan, sem a fedélzeti rendszerekkel nem tudta egyértelműen azonosítani a célt, ezért nem nyitott tüzet.
A lengyel hadsereg 11 olyan objektumot követett, amely veszélyt jelenthetett a lengyel légtérre. Közülük három lépte át a határt. A műveletben két svéd Gripen és két lengyel F–16-os mellett egy légtérellenőrző repülőgép, egy holland légi utántöltő és földi légvédelmi egységek is részt vettek.
Tusk szándékos provokációt valószínűsít, hétfőn összeül a NATO-tanács
Donald Tusk pénteken azt mondta, hogy a Lengyelországban lezuhant eszközök orosz eredete biztos, az incidens pedig szerinte szándékos provokáció lehetett. A miniszterelnök összefüggést lát az időzítés és az Ukrajnát támogató országok úgynevezett tettre készek koalíciójának hadgyakorlata között, amelyet a lengyelországi Nowa Dęba térségében tartottak. Tusk pénteken telefonon egyeztetett Mark Ruttéval, és tárgyalásokat ígért a szövetségesekkel a NATO keleti szárnyának megerősítéséről.
Mark Rutte súlyos légtérsértésnek nevezte a történteket. Szombaton Varsóban kijelentette, hogy a NATO Lengyelország területének minden négyzetcentiméterét megvédi. A Reuters által idézett lengyel hírügynökség, a PAP szerint az Észak-atlanti Tanács november 23-án, hétfőn Brüsszelben tárgyal az incidensről. Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter további szövetséges támogatásra számít az ország keleti határának védelméhez.