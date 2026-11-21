Szombat este, november 21-én több robbanást és drónokra emlékeztető hangot jelentettek a kalinyingrádi területen fekvő Baltyijszkból, az orosz Balti Flotta egyik fő támaszpontjának otthont adó kikötővárosból. Az Exilenova+ Telegram-csatorna éjszakai felvételeket közölt, amelyeken fénycsíkok látszanak az égen. A csatorna szerint az orosz légvédelem is működésbe lépett. A Kyiv Independent, amely az Exilenova+ és más ukrán megfigyelőcsatornák beszámolóit idézte, független forrásból sem a robbanásokat, sem a támaszpontot ért állítólagos csapást nem tudta igazolni. Hajók vagy katonai létesítmények sérüléséről sincs megerősített adat.

Katonák vesznek részt az Önkéntesek Koalíciójának Nemzetközi Erőinek teljes körű gyakorlatán a Nowa Deba katonai kiképzőtéren 2026. november 20-án. Mintegy 2800 katona 10 európai országból Lengyelországban tartotta az Ukrajnát támogató új többnemzetiségű haderő első gyakorlatát. Fotó: AFP

A kormányzó a nyemani riasztást erősítette meg

Alekszej Beszprozvannih, a kalinyingrádi terület kormányzója közölte, hogy a nyemani járásban működésbe lépett a drónveszélyre figyelmeztető rendszer. A kormányzó szerint Litvánia irányából észleltek egy gyanús objektumot, az ellenőrzés után pedig megállapították, hogy nincs veszély, mindez egy nyemani riasztásra vonatkozott.

Footage from about an hour ago appears to show the first aerial attack on Baltiysk, a port city in Russia's Kaliningrad exclave. Russian air defenses lit up the night sky, pouring streams of tracer fire at targets overhead. Baltiysk sits on the Baltic coast, close to NATO members Poland and Lithuania. It is the main base of Russia's Baltic Fleet. — Comandante🎖️ (@commandante_) November 21, 2026

Az este folyamán a kalinyingrádi Hrabrovo repülőtéren átmenetileg korlátozták a forgalmat, majd újra fogadták és indították a járatokat. A Balti Flotta baltyijszki támaszpontja a Lengyelország és Litvánia közé ékelődő orosz terület balti-tengeri partján fekszik.

Finnország: a Sparta II teljes legénysége elhagyta a kigyulladt hajót

A finn fegyveres erők szerint a Sparta II-t szombat reggel nemzetközi vizeken érte találat a Finn-öbölben. A Szentpétervárról Kalinyingrádba tartó teherhajó kigyulladt, majd finn felségvizekre sodródott. A 16 fős legénység mentőcsónakokba szállt, ahonnan egy másik orosz hajó vette fel őket – mondta Ilja Iljin, a finn határőrség parancsnoka a Yle közszolgálati műsorszolgáltatónak a Reuters beszámolója szerint. Az incidensről a Világgazdaság is beszámolt.

A finn haderő szóvivője valószínűnek nevezte, hogy Ukrajna állt a hajó elleni támadás mögött. Az ukrán külügyminisztérium a Reuters megkeresésére akkor még nem válaszolt. A Sparta II amerikai szankciók hatálya alatt áll, tulajdonosa, az Oboronlogisztika pedig az orosz védelmi minisztériumnak is nyújt logisztikai szolgáltatásokat. A szombati rakományról a finn határőrségnek nem volt megerősített információja. A finn-öbölbeli támadás és a baltyijszki jelentések közötti kapcsolatról szombat estig nem közöltek bizonyítékot.