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Most érkezett: riasztották a Magyar Honvédség Gripenjeit, bombafenyegetést kapott egy Wizz Air-járat – Ruszin-Szendi Romulusz is megszólalt

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Bombafenyegetés miatt kellett megszakítania útvonalát a Londonból Szófiába tartó Wizz Air-járatnak. A repülőgép biztonságos landolását a Magyar Honvédség Gripenjei biztosították, miután a NATO légvédelmi készenléti szolgálata ALPHA-riasztást rendelt el – közölte Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter.
VG
2026.11.02, 14:22
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„Bombafenyegetést kapott a Londonból Szófiába tartó Wizz Air-járat, amely emiatt megszakította eredeti útvonalát, és a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren kért leszállási lehetőséget" – közölte Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a Facebookon.

Ruszin-Szendi Romulusz szerint bizonyított a Magyar Honvédség légvédelmi készenléti szolgálata
Ruszin-Szendi Romulusz szerint bizonyított a Magyar Honvédség légvédelmi készenléti szolgálata/Fotó: TT News Agency via AFP

Ruszin-Szendi Romulusz szerint bizonyítottak a katonák

„A NATO légvédelmi készenléti szolgálata ALPHA-riasztást rendelt el. A Magyar Honvédség Gripenje perceken belül a levegőbe emelkedett, és biztosította az utasszállító repülőgép leszállását Budapesten. A vadászgép ezt követően visszatért a kecskeméti bázisra, a további intézkedéseket pedig a rendőrség vette át" – írta a miniszter.

„A készenlét nem rutin, hanem felelősség. Katonáink ismét bizonyították, hogy szükség esetén azonnal bevethetők, és képesek garantálni Magyarország légterének biztonságát" – zárta gondolatait Ruszin-Szendi Romulusz.

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