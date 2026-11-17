Lemondott Szőnyegi János, a Honvédelmi Minisztérium (HM) védelempolitikáért és haderőfejlesztésért felelős helyettes államtitkára – tudta meg a HVG. A lap úgy értesült, hogy a már múlt héten megtörtént lemondást elfogadta Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter. A távozását még nem jelentették be nyilvánosan.

Újabb lemondás a Tisza-kormányban: ezúttal Ruszin-Szendi Romulusz helyettes államtitkára kérte a felmentését – az ügynökaktákban tűnt el Szőnyegi János neve Fotó: Tóth Imre/Hajdú-Bihari Napló

Újabb lemondás a Tisza-kormányban: ezúttal Ruszin-Szendi Romulusz helyettes államtitkára kérte a felmentését – az ügynökaktákban tűnt el Szőnyegi János neve

A HVG értesüléseit a Honvédelmi Minisztérium is megerősítette, így fogalmaztak válaszukban:

Helyettes államtitkár úr valóban kérte a felmentését pozíciója alól, amelyet a honvédelmi miniszter elfogadott. Utódja kapcsán a jelölt kiválasztása folyamatban van.

A lap szerint a lemondás hátterében valamilyen szintig az ügynökakták megnyitása állhatott. A Nyitottaktak.hu weboldalon nyilvánosságra hozott adatbázisban ugyanis III/IV-es foglalkoztatott hálózati személyként szerepel egy Szönyegi János (rövid ö-vel írva), akinek Horváth Mihály volt a fedőneve, és akiről mágnesszalagon tárolnak adatokat. Amikor a HM-től megkérdezték azt is, hogy a most lemondott helyettes államtitkár neve szerepel-e a nyilvántartásban, és hogy ez milyen szinten járulhatott hozzá a lemondásához, a HVG ezen értesüléseit nem kommentálta a tárca.

Mikor Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter bejelentette a tárca új vezetését, így fogalmazott Szőnyegiről az állománynak:

"Őt se kell bemutatni szerintem, dolgozott ebben elég sokat. Végig mellettünk volt a kampány folyamán is."

Nem ez az első személyügyi változás a Honvédelmi Minisztériumban, mióta a Tisza alakíthatott kormányt. A kabinetfőnöki pozícióra kiszemelt Stefán Attila helyére az eredetileg sajtófőnöknek kinevezett Belicza Andrea érkezett, aki azóta is párhuzamosan látja el a két feladatot.

Nagyon sok a személycsere a kormányban

A májusban hivatalba lépett Tisza-kormányban már több személycsere is történt, elsősorban az államtitkári és helyettes államtitkári szinten.

November elején a Szociális és Családügyi Minisztériumból Bódy Éva lemondott, Réthy Pált és Sepsey Krisztinát pedig felmentették, helyükre Ghyczy Gellértet és Vécsei Dávid Bencét nevezték ki. A Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumban Szabó Mátyás államtitkárt váltották le, posztját Szabó Tibor vette át, miközben Verhás Georgina Jennifer helyettes államtitkár is távozott.

A legnagyobb távozó Tótth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkáráé volt, aki október 13-án nyújtotta be lemondását. Ugyanakkor több miniszter neve is felmerült a sajtóban, akikről egy ideje rebesgetik, hogy már felajánlották a lemondásukat. Októberben Orbán Anita külügyminiszter lemondásáról cikkezett a KözTér. A lap szerint már két alkalommal is felmerült a távozása, ám mindannyiszor sikeresen meggyőzte Magyar Péter a tárcavezetőt. De úgy hírlik, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pozíciója sem a legstabilabb, akinek háttérbe szorulását mutatja, hogy a Gazdasági és Költségvetési Kabinet vezetését nem ő, hanem Kármán András pénzügyminiszter kapta meg.



