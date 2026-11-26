A honvédelmi miniszter Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a KC–390-es használatával a hivatalos delegáció szállítását más szolgálati feladatokkal kapcsolhatták össze. Az ankarai tárgyalások részleteiről péntekre ígért tájékoztatást.

Honvédelmi repülőgépet használt Ruszin-Szendi Romulusz / Fotó: Ruszin-Szendi Romulusz / Facebook

Ruszin-Szendi Romulusz a bejegyzés szerint olyan tárgyalásokra érkezett a török fővárosba, amelyek Magyarország biztonságát, védelmi képességeinek fejlesztését, nemzetközi együttműködését és gazdasági érdekeit szolgálják. Az utazással kapcsolatos észrevételekre reagálva arról is írt, milyen szempontok alapján választották a Magyar Honvédség KC–390-es szállítógépét.

A miniszter szerint a katonai gépeknek utasok nélkül is rendszeresen repülniük kell, hogy a személyzet teljesítse a kiképzéshez szükséges repült órákat és fenntartsa jártasságát. Hozzátette, hogy a szövetséges repülőterek megismerése is része a felkészülésnek. Úgy érvelt, hogy ha egy szükséges repülési feladatot össze lehet kötni egy delegáció utazásával, ugyanazzal a járattal több szolgálati feladatot is elvégezhetnek, és külön repülőjegyeket sem kell vásárolniuk.

Ruszin-Szendi a menetrendre is hivatkozott. Mint írta, Budapest és Ankara között nincs mindennap közvetlen kereskedelmi járat, a miniszteri egyeztetések időpontját pedig a fogadó fél határozza meg. Szerinte a honvédség saját gépével történő érkezésnek diplomáciai és katonai protokollszerepe is lehet.

A miniszter az öltözékére tett észrevételekre is reagált. Azt írta, hogy a katonai szállítógép fedélzete zajos és hűvös, ezért az útra farmert és télikabátot vett fel. A hivatalos tárgyalásokon a diplomáciai protokollnak megfelelő öltözékben vesz részt.

„Megértem, hogy a magyar emberek érzékenyek a közpénzek felhasználására.

Joguk van kérdezni, nekünk pedig kötelességünk válaszolni, és döntéseink szakmai, valamint gazdasági indokoltságát bemutatni” – írta.

„Ezek az utazások olcsóbbak, biztonságosabbak, gyorsabbak és minden jogszabálynak megfelelnek. Szeretném, ha a munkám megítélésének alapja az elvégzett feladatok és az elért eredmények lennének” – tette hozzá.