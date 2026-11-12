Most jött a döntés Ruszin-Szendi Romulusz kinevezettjéről: a tiltakozások ellenére került pozícióba, tábornok lett Szuvák Attila

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter előterjesztésére Szuvák Attila ezredest november 11-i hatállyal dandártábornoki rendfokozatba nevezte ki Baka András köztársasági elnök – derült ki a szerdai Magyar Közlönyből. A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) élére jelölt Szuvák mellett dandártábornoknak nevezte ki az államfő Kovács Krisztiánt is, aki a KNBSZ honlapja szerint a főigazgató hírszerző helyettese – írja a Telex.

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter/Fotó: Kalocsai Richard / Hajdú-Bihari Napló

Ruszin-Szendi Romulusz méltatta a kinevezetteket

Dandártábornoki kinevezésükről Ruszin-Szendi Romulusz is posztolt a Facebook-oldalán, és a bejegyzésben már főigazgatóként és a főigazgató hírszerző helyetteseként hivatkozott rájuk. Mint írta, Szuvák és Kovács eddigi pályafutásuk során bizonyították elkötelezettségüket, szakmai felkészültségüket és a haza iránti felelősségvállalásukat.

„A katonai felderítés olyan hivatás, amelynek eredményei sokszor nem kerülhetnek a nyilvánosság elé. A háttérben végzett munka, a felkészültség, a fegyelem és a pontos helyzetértékelés azonban alapvető fontosságú Magyarország biztonsága és a Magyar Honvédség feladatainak ellátása szempontjából”

– tette hozzá Ruszin-Szendi.

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága szeptemberben ellenszavazat nélkül támogatta Ruszin-Szendi jelöltjét, Szuvák Attilát, akinek a kinevezését a Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság is megszavazta.

A HVG korábban azt írta, a szolgálaton belül sokan úgy tartják, Szuváknak nincs elég szakmai tapasztalata, és főigazgatói kinevezését az is nehezítette, hogy ehhez a pozícióhoz tábornoki rangban kellene lennie, Forsthoffer Ágnes viszont ideiglenes köztársasági elnökként nem írta alá a tábornoki kinevezését. Dandártábornoki kinevezésével ez az akadály elhárult, ugyanakkor a szervezet honlapján már főigazgatóként szerepel, ezredesi rangban. A Telex megkérdezte a Honvédelmi Minisztériumot, miért rakták ki a KNBSZ honlapjára, hogy Szuvák ezredesként a főigazgató, ha a kinevezéséhez tábornoki rang kell. Ez idáig nem érkezett válasz.