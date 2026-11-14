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Újabb kép kerülhetett elő Schadl György siófoki életéről: Toroczkai a vizsgálóbizottság meghallgatására várja

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A Mi Hazánk elnöke egy friss fényképet osztott meg, amely állítása szerint egy siófoki Tescóban készült a vásárló, arany Rolex órát viselő Schadl Györgyről. Schadl Györgyöt a politikus bejelentése szerint hamarosan beidézik az általa vezetett parlamenti vizsgálóbizottság elé.
VG
2026.11.14, 21:37
Frissítve: 2026.11.14, 21:44
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A Mi Hazánk Mozgalom elnöke az X-oldalán számolt be arról, hogy állítása szerint friss fénykép készült Schadl Györgyről egy siófoki Tesco áruházban. A Mi Hazánk elnöke külön kiemelte, hogy a végrehajtói kar volt elnöke egy arany Rolex órát viselt vásárlás közben.

Schadl György
Fotó: Mi Hazánk Mozgalom / Facebook

A politikus bejegyzését a párt Facebook-oldalán is megosztották. Toroczkai László egyben a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság elnöke. A bizottság a Völner–Schadl-ügyben vizsgálódik. 

A párt elnöke a posztjában közölte: Schadl továbbra is a siófoki, Balaton-parti ingatlanában tölti a bűnügyi felügyeletét, ahonnan egy kép szerint vásárolni is kijárhat. Toroczkai azt is felvetette, hogy 

tudomása szerint Schadl bejelentett lakcíme Budapesten található.

Korábban a sajtó beszámolt róla, hogy Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar korrupcióval vádolt volt elnöke a bíróság engedélyével egy siófoki vízparti luxusnyaralójában tölti a kényszerintézkedést, itt jelölték ki neki a bűnügyi felügyeletet idejére a tartózkodást. 

A Mi Hazánk elnöke a posztjában azt írta, hogy Schadl a vele szemben folyamatban lévő büntetőeljárás ellenére továbbra is jelentős bevételekhez juthat végrehajtói irodáján keresztül. Toroczkai közölte, hogy a végrehajtói rendszer átalakításán dolgozik, amelynek működését szerinte alapvetően meg kell változtatni.

A bejegyzés végén a politikus azt is bejelentette, hogy 

Schadl Györgyöt beidézik az általa vezetett parlamenti vizsgálóbizottság elé.

„Az idézést most adjuk postára. A megjelenés kötelező” – fogalmazott Toroczkai László.

A poszt kitér arra, hogy Schadl arany Rolexet viselt, az értékés órára és a siófoki tartozkodásáról korábban Hadházy Ákos volt képviselő is posztolt. A politikus követői arra tippeltek, hogy a karóra, amit Schadl a videón visel, egy Rolex Yacht-Master II. lehet, amit 15-18 millió forintért hirdetnek.

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Schadl György
Toroczkai László

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