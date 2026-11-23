A Terror Háza volt vezetője szerint az ellenzéknek ki kellene vonulnia az Országgyűlésből, ha elfogadják a Tisza Párt tervezett házszabály-módosítását. A Magyar Nemzet által ismertetett Facebook-bejegyzésében Schmidt Mária történész azt kifogásolta, hogy a tervezet szűkítené a napirend előtti felszólalások lehetőségét, miközben a korlátozás Magyar Péter miniszterelnökre nem vonatkozna.

Schmidt Mária szerint a javaslat szűkítené az érdemi vita lehetőségét, ezért arra szólította fel az ellenzéket, hogy vonuljon ki az Országgyűlésből / Fotó: Schmidt Mária / Facebook

A Schmidt által idézett beszámoló szerint az Országgyűlés minden ülésezési hetében egy előre kijelölt ülésnapon lenne lehetőség napirend előtti felszólalásra. A miniszterelnök kivételt élvezne ez alól a szabály alól.

Schmidt Mária szerint a változás különösen az ellenzéki képviselők megszólalási lehetőségeit szűkítené. Úgy véli, a parlament egyik alapvető feladata, hogy a választott képviselők megvitassák az ország ügyeit, a módosítás viszont gyengítené ezt a szerepét.

A történész úgy fogalmazott, hogy

az Országgyűlés „egy hatalmas és drága díszletté silányulna” a kormányfő felszólalásaihoz.

Magyar Péter beszédeinek hosszát Fidel Castro egykori szónoklataihoz hasonlította.

Schmidt Mária szerint jóval élesebb visszhangot váltott volna ki egy hasonló javaslat, ha azt korábban a Fidesz-kormány terjeszti elő. Úgy vélte, a Telex más hangnemben számolt volna be róla, és akár tüntetések is kezdődhettek volna. Bejegyzésében az NKA-támogatásokra is utalt, amikor a korábban tiltakozó közéleti szereplők szerinte visszafogott reakcióiról írt.

Schmidt azzal zárta a bejegyzését, hogy szerinte az ellenzéknek fel kell adnia a parlamenti politizálást, ha az Országgyűlésben már nincs érdemi lehetőség a vitára. Arra szólította fel az ellenzéki képviselőket, hogy vonuljanak ki a parlamentből.

„Itt az idő, hogy az ellenzék kijöjjön a parlamentből és ne asszisztáljon tovább ehhez a monodrámához!” – írta Schmidt.

Szeptember 1-jével megszűnt Terror Háza Múzeumot működtető Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány. Az intézmény feladatait a Kulturális Vagyonkezelő Kft. látja el. Később Schmidt közölte, hogy nem kapott indoklást vagy magyarázatot és a döntést megelőzően a minisztérium nem vette fel vele a kapcsolatot, annak ellenére sem, hogy többször küldött levelet Tarr Zoltán tárcájához.