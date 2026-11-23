Orbán Viktor régi szövetségese mondta ki: ki kell vonulnia a parlamentből a Fidesznek, ha Magyar Péter valóra váltja terveit – „itt az idő"
A Terror Háza volt vezetője szerint az ellenzéknek ki kellene vonulnia az Országgyűlésből, ha elfogadják a Tisza Párt tervezett házszabály-módosítását. A Magyar Nemzet által ismertetett Facebook-bejegyzésében Schmidt Mária történész azt kifogásolta, hogy a tervezet szűkítené a napirend előtti felszólalások lehetőségét, miközben a korlátozás Magyar Péter miniszterelnökre nem vonatkozna.
A Schmidt által idézett beszámoló szerint az Országgyűlés minden ülésezési hetében egy előre kijelölt ülésnapon lenne lehetőség napirend előtti felszólalásra. A miniszterelnök kivételt élvezne ez alól a szabály alól.
Schmidt Mária szerint a változás különösen az ellenzéki képviselők megszólalási lehetőségeit szűkítené. Úgy véli, a parlament egyik alapvető feladata, hogy a választott képviselők megvitassák az ország ügyeit, a módosítás viszont gyengítené ezt a szerepét.
A történész úgy fogalmazott, hogy
az Országgyűlés „egy hatalmas és drága díszletté silányulna” a kormányfő felszólalásaihoz.
Magyar Péter beszédeinek hosszát Fidel Castro egykori szónoklataihoz hasonlította.
Schmidt Mária szerint jóval élesebb visszhangot váltott volna ki egy hasonló javaslat, ha azt korábban a Fidesz-kormány terjeszti elő. Úgy vélte, a Telex más hangnemben számolt volna be róla, és akár tüntetések is kezdődhettek volna. Bejegyzésében az NKA-támogatásokra is utalt, amikor a korábban tiltakozó közéleti szereplők szerinte visszafogott reakcióiról írt.
Schmidt azzal zárta a bejegyzését, hogy szerinte az ellenzéknek fel kell adnia a parlamenti politizálást, ha az Országgyűlésben már nincs érdemi lehetőség a vitára. Arra szólította fel az ellenzéki képviselőket, hogy vonuljanak ki a parlamentből.
„Itt az idő, hogy az ellenzék kijöjjön a parlamentből és ne asszisztáljon tovább ehhez a monodrámához!” – írta Schmidt.
Szeptember 1-jével megszűnt Terror Háza Múzeumot működtető Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány. Az intézmény feladatait a Kulturális Vagyonkezelő Kft. látja el. Később Schmidt közölte, hogy nem kapott indoklást vagy magyarázatot és a döntést megelőzően a minisztérium nem vette fel vele a kapcsolatot, annak ellenére sem, hogy többször küldött levelet Tarr Zoltán tárcájához.