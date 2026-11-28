Semjén Zsolt 23 év után távozott a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) éléről, utódát szombaton választotta meg a korábbi kormánypárt, a Fidesz szövetségese országos tisztújító választmánya Budapesten – közölte a párt.

Semjén Zsolt utódja bátor kiállást ígért és választ a Tisza áradására Fotó: Hatlaczki Balazs

Rétvári Bencének nem volt versnytársa, az egyetlen jelölt volt.

A tisztújítás részeként

Latorca Csaba maradt a KDNP ügyvezető alelnöke,

az országos választmány elnökének Mészáros Józsefet választották, a Barankovics Alapítvány kuratóriumi elnökét,

a pártügyész pedig isméti Vejkey Imre lett.

Az alelnökök: Hölvényi György, Halmay Gábor, Molnár Péter, Korbeák György, Bálint József és Juhász Hajnalka.

Orbán Viktor, a szövetséges és korábbi kormánykoalícó-vezető Fidesz elnöke Facebook-posztban köszöntötte az új elnököt és búcsúzott a régitől.

Rétvári Bence megválasztását követően elmondta: igyekezni fog kellő alázattal és szorgalommal szolgálni a közösséget. Elnöknek lenni nem hatalom, hanem szolgálat, a tisztség nem jutalom, hanem feladat - fogalmazott.

A KDNP a Tisza áradása idején Noé bárkája, ahol a normalitás és a józan ész túléli a gyűlölet, a bosszú, az irigység és a féktelen rombolás időszakát

– idézte a párt honlapja az új elnököt.

Semjén Zsolt utódja, a KDNP elnöke bátor kiállást ígért

Rétvári Bence elmondta: célja, hogy a kereszténydemokrácia politikai képviselete határozottabbá és hangsúlyosabbá váljon. Egyúttal folytonosságot ígért: megőrizzük Semjén Zsolt örökségét – fejezte ki.

Láthatóbbá kell válni, bátrabban el kell tudni mondani a véleményüket karcos kérdésekben is, el kell jutniuk az online térben minél több emberhez.

Semjén Zsolt, a KDNP leköszönő elnöke arról beszélt, hogy egy választási vereség után helyes a generációváltás. A ciklus felében mindenképpen átadta volna a párt vezetését, a folyamatnak a vereség egyfajta katalizátora volt - jelezte.