A Kereszténydemokrata Néppárt elnöke váratlanul jelentkezett a Facebook-oldalán pénteken. Bejegyzésében azt írta, hogy vasárnap este 21.05-kor a Bayer Show vendége lesz.

Semjén Zsolt bejelentette: ideje átadni a KDNP vezetését – tavasszal még nem fogadták el a lemondását / Fotó: Semjén Zsolt / Facebook

A posztban a volt miniszterelnök-helyettes azt is írta, hogy

Itt az ideje, hogy átadjam az elnökséget.

Korábban Semjén azt írta az áprilisi választási vereség után, hogy összeült a KDNP Országos Elnöksége. A választási vereségből következik a személyes felelősségvállalás, ezért benyújtotta a lemondását a párt elnöki tisztségéről, amit az Országos Elnökség titkos szavazással, egyhangúlag nem fogadott el.

A KDNP elnöke akkor hangsúlyozta: meggyőződése, hogy generációváltásra, személyi és politikai megújulásra van szükség. Hozzátette, hogy ezért megfelelő időpontban megtartják a teljes tisztújítást. „Jelen szolgálatomat addig vállaltam. Cum Deo pro Patria et Libertate!” – fogalmazott korábban.

A Fidesz 2026. április 28-i választmányi ülésén az országgyűlési választási vereség okait tárgyalták. Orbán Viktor felajánlotta, hogy lemond a pártelnöki tisztségről, de a felajánlást nem fogadták el. A személyi döntéseket a június 13-i kongresszusra halasztották. Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán értékelte az országgyűlési választáson elszenvedett vereséget, és felvázolta, hogyan alakítaná át a pártot az ellenzéki szerephez.

Orbán szerint a kormányzás éveiben kialakult, központosított szervezet ellenzékben már akadályozza a Fidesz működését. Mozgalmi pártot építene, amely a választókerületi struktúra helyett ismét a települési és vármegyei szervezetekre támaszkodna. Egy 28 tagú elnökség létrehozását javasolta. Gál Kingát az európai patriótákkal való kapcsolattartásra, Gyopáros Alpárt a vidék, Kreicsi Bálint salgótarjáni polgármestert pedig az önkormányzatok képviseletére jelölte. Bóka Jánost alelnöknek javasolta, akitől a polgári közép megerősítését várja.

A beszédben a Tisza-kormány gazdaságpolitikáját is bírálta. A Fidesz ellenzéki feladatának az érdekképviseletet, a közösségépítést és a kormányzóképesség fenntartását nevezte. A párt átszervezését szeptemberig szeretné lezárni.