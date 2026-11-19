Egy Barna János nevű informátor a csatorna stábját a magyar–szlovák határ közelében fekvő, nehezen megközelíthető területre vezette – számol be arról az Index. A férfi azt állította, személyesen ismeri azokat a helyszíneket, ahol a hatóságok a milliárdos készpénz egy részét kereshették illetve megtalálhatták a Seszták Miklóssal kapcsolatos eljárásban. Az informátor szerint a nyomozók múlt csütörtökön járhattak a környéken. Állítását részben alátámasztani látszik, hogy a település polgármestere is rendőrségi járművek villogó fényeire lett figyelmes aznap este. Laczkovszki Zsolt elmondta, hogy éppen a közmeghallgatáson vett részt, amikor este hat óra körül piros és kék fényeket látott. Azt azonban nem tudta megmondani, milyen hatósági intézkedés zajlott a közelben.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal által megtalált készpénz egy informátor szerint olyan területeken volt fellelhető, amelyek nem Seszták Miklóshoz köthetők (a képen Unger Anna, a hivatal elnöke)

Fotó: AFP

Fabó György érdekeltségéhez tartozhatnak a helyszínek, nem Seszták Miklóshoz

Barna János a TV2 stábjának azt állította, hogy az általuk bejárt erdős terület Fabó György üzletemberhez tartozik. A csatorna értesülései szerint a most vizsgált helyszínek Fabóhoz, illetve volt feleségéhez kapcsolódnak, aki jelenleg is üzlettársa.

Fabó neve korábban több gazdasági bűncselekménnyel összefüggésben is felmerült, és Seszták Miklóssal kapcsolatban is többször említették. A TV2 szerint a vállalkozó ellen jelenleg is büntetőeljárás folyik egy sokmilliárdos számlagyár ügyében a Győri Törvényszéken.

Az informátor egy elhagyatott pajtához is elvezette a stábot. Az épület ajtaján lakat lógott, az ablakai betörtek, a környéken pedig autónyomokat lehetett látni. Barna János szerint itt rejthették el a pénz egy részét, a riportban azonban hangsúlyozták, hogy ezt a helyszínen nem tudták ellenőrizni. A hatóságok sem erősítették meg, hogy valóban ebben az épületben találtak volna készpénzt.

A sajtóban korábban több lehetséges rejtekhelyről is megjelentek információk:

a nyomozók erdős területeken, épületekben,

sőt egy madáretetővel kapcsolatban is vizsgálódhattak.

A hatalmas összeg eredete és tényleges tulajdonosa továbbra sem tisztázott. Seszták Miklós ügyvédje azt állítja, hogy a lefoglalt pénz nem az ügyfeléé.