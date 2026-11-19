Most omlik össze a Seszták-ügy, Unger Anna ezt nem mondta el: kiderült, melyik vállalkozóhoz köthető igazából az elásott 6,5 milliárd forint helyszíne
Egy Barna János nevű informátor a csatorna stábját a magyar–szlovák határ közelében fekvő, nehezen megközelíthető területre vezette – számol be arról az Index. A férfi azt állította, személyesen ismeri azokat a helyszíneket, ahol a hatóságok a milliárdos készpénz egy részét kereshették illetve megtalálhatták a Seszták Miklóssal kapcsolatos eljárásban. Az informátor szerint a nyomozók múlt csütörtökön járhattak a környéken. Állítását részben alátámasztani látszik, hogy a település polgármestere is rendőrségi járművek villogó fényeire lett figyelmes aznap este. Laczkovszki Zsolt elmondta, hogy éppen a közmeghallgatáson vett részt, amikor este hat óra körül piros és kék fényeket látott. Azt azonban nem tudta megmondani, milyen hatósági intézkedés zajlott a közelben.
Fabó György érdekeltségéhez tartozhatnak a helyszínek, nem Seszták Miklóshoz
Barna János a TV2 stábjának azt állította, hogy az általuk bejárt erdős terület Fabó György üzletemberhez tartozik. A csatorna értesülései szerint a most vizsgált helyszínek Fabóhoz, illetve volt feleségéhez kapcsolódnak, aki jelenleg is üzlettársa.
Fabó neve korábban több gazdasági bűncselekménnyel összefüggésben is felmerült, és Seszták Miklóssal kapcsolatban is többször említették. A TV2 szerint a vállalkozó ellen jelenleg is büntetőeljárás folyik egy sokmilliárdos számlagyár ügyében a Győri Törvényszéken.
Az informátor egy elhagyatott pajtához is elvezette a stábot. Az épület ajtaján lakat lógott, az ablakai betörtek, a környéken pedig autónyomokat lehetett látni. Barna János szerint itt rejthették el a pénz egy részét, a riportban azonban hangsúlyozták, hogy ezt a helyszínen nem tudták ellenőrizni. A hatóságok sem erősítették meg, hogy valóban ebben az épületben találtak volna készpénzt.
A sajtóban korábban több lehetséges rejtekhelyről is megjelentek információk:
- a nyomozók erdős területeken, épületekben,
- sőt egy madáretetővel kapcsolatban is vizsgálódhattak.
A hatalmas összeg eredete és tényleges tulajdonosa továbbra sem tisztázott. Seszták Miklós ügyvédje azt állítja, hogy a lefoglalt pénz nem az ügyfeléé.
Hat és fél milliárd forintnyi készpénzt foglaltak le
Mint a Világgazdaság oldalán arról beszámoltunk, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) november 12-én és 13-án Budapesten, valamint Pest, Békés és Nógrád vármegyében hajtott végre összehangolt kutatásokat a Seszták Miklós ellen folyó büntetőeljárás keretében.
A nyomozók összesen 5 milliárd 71 millió 632 ezer forintot, 2 millió 658 ezer 350 eurót és 1 millió 257 ezer 100 dollárt találtak.
A készpénzt a Magyar Államkincstárnál vezetett hatósági letéti számlán helyezték el.
A hatóság eddig nem tisztázta nyilvánosan a pénz eredetét, illetve azt, hogy milyen bizonyítékok vannak arra, hogy az összeg Seszták Miklóshoz kapcsolható. A korábbi nemzeti fejlesztési minisztert szeptember végén vették őrizetbe, azóta letartóztatásban van.
Másodszor hozzák hírbe milliárdokkal az ellenzéki politikust. Seszták Miklóst megvádolták már 9 milliárdot rejtő széfekkel – a szakértő szerint egyáltalán nem biztos, hogy ezekben valaha pénz volt, de nem is a politikus házában találták meg őket –, most pedig a Tisza és Magyar Péter által a nyakába varrt 6,5 milliárdról mondta ki Unger Anna, hogy egyáltalán nem biztos, hogy az a pénz az övé. Pedig a miniszterelnök és a sajtó egy része éppen ezt hangoztatta – cikkünket itt találja.