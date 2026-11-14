„Ha ez így van: vállalhatatlan. Minden szempontból” – ezt írta szombat délelőtt Facebook-oldalára Nacsa Lőrinc, KDNP szóvivője, miután péntek este a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) közölte, hogy Seszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszterrel szemben folytatott büntetőeljárás keretében nagy mennyiségű készpénzt találtak a nyomozók. A kutatás során erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva.

Saját párttársa mondott ítéletet Seszták Miklós ügyéről: sokasodnak a kérdőjelek az NVVH által megtalált 6 milliárd körül – "Vállalhatatlan"

Saját párttársa mondott ítéletet Seszták Miklós ügyéről: sokasodnak a kérdőjelek az NVVH által megtalált 6 milliárd körül – "Vállalhatatlan, minden szempontból"

További részletek egyelőre nem ismertek, így egyelőre az sem világos, milyen összefüggést talált Seszták Miklós és a pénz eredete között az NVVH. A magyar miniszterelnök ennek ellenére a bejelentést követően 15 perccel már a közösségi oldalán kommentálta a fejleményt.

"Ezzel a Fidesz-Kdnp maffiának hivatalosan is vége! Több mint 6 milliárd forintnyi elásott és máshogyan elrejtett készpénzt talált meg és foglalt le ma és tegnap a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal az Orbán Viktor volt minisztere, Seszták Miklós ellen folyó büntetőügyben" – írta Magyar Péter, aki szombat délelőtt már azt közölte, hogy "a Fidesz, mint politikai párt megszűnt létezni, mától hivatalosan is csak egy szerevezett bűnözői csoport. Orbán Viktor pedig egy bukott, rettegő maffiafőnök."

Péntek éjszaka a Fidesz is reagált, amelyben azt írták, hogy a rendszerváltás óta Magyarországon minden választott képviselő arra tett esküt, hogy a törvényeket betartja és betartatja.

Aki ehhez nem tartja magát, azzal a Fidesz-KDNP nem tud közösséget vállalni. Bízunk benne, hogy az NVVH által közzétett képeknek semmi közük Seszták Miklóshoz

– olvasható az ellenzéki párt közleményében.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy Seszták Miklós ellenzéki politikust nem először vádolja meg gyanús milliárdokkal az NVVH. Az első eset – a jelenlegi információk alapján – alaptalannak bizonyult. Bár Unger Annáék és a bíróság akkor 9 milliárd forintot vélt felfedezni olyan széfekben, amiről azt állították, hogy Seszták Miklós otthonában vannak, utóbb erről kiderült, hogy a szakértői vélemény egészen mást mondott ki.

Sem pénzt nem tároltak a széfekben, sem Seszták Miklós házában nem voltak, hanem egy irodaházban találtak rájuk.

Hogy a mostani újabb nagy fogásnak, pontosan melyek a részletei, pillanatnyilag nem köztudomásúak. Bizonyosan hamarosan Seszták Miklós ügyvédje, Papp Gábor is nyilatkozni fog.