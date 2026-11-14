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Késő éjszaka megszólalt a Fidesz az NVVH által közzétett képekről: bíznak benne, hogy azoknak semmi közük Seszták Miklóshoz

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Megszólalt a Fidesz–KDNP az NVVH által közzétett képek kapcsán, hangsúlyozva, hogy minden választott képviselőnek kötelessége betartani és betartatni a törvényeket. A pártszövetség közölte: bíznak abban, hogy a nyilvánosságra hozott felvételeknek semmi közük Seszták Miklóshoz.
Járdi Roland
2026.11.14, 06:19
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A rendszerváltás óta Magyarországon minden választott képviselő arra tett esküt, hogy a törvényeket betartja és betartatja. Aki ehhez nem tartja magát, azzal a Fidesz-KDNP nem tud közösséget vállalni. Bízunk benne, hogy az NVVH által közzétett képeknek semmi közük Seszták Miklóshoz – ezt írta ki az ellenzéki párt péntek késő este a közösségi oldalára.

Seszták Miklós
Megszólalt a Fidesz az NVVH által közzétett képekről: bíznak benne, hogy azoknak semmi közük Seszták Miklóshoz Fotó: Magyar Péter / Facebook

Késő éjszaka megszólalt a Fidesz az NVVH által közzétett képekről: bíznak benne, hogy azoknak semmi közük Seszták Miklóshoz

Ahogy beszámoltunk róla, péntek este 8 körül közölte az Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH), hogy a szervezet nyomozói többmilliárdnyi készpénzt találtak. 2026. november 12-én és 13-án a  országszerte több helyszínen, Budapesten, Pest, Békés és Nógrád megyékben összehangolt nyomozási cselekményeket hajtott végre a dr. Seszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszterrel szemben folytatott büntetőeljárás keretében.

A kutatás során nagy mennyiségű készpénzt találtak a nyomozók: erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva.

A két napig tartó kutatómunka során megtalált készpénz teljes összege

A készpénzt pénteken az NVVH munkatársai a Magyar Államkincstárba befizették. Az NVVH köszöni a Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Technikai Főosztály és a Készenléti Rendőrség munkatársainak a nyomozati cselekményeknél nyújtott támogatását, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar Államkincstár közreműködését is – áll a hivatlos közleményben.

Magyar Péter: vége a Fidesznek

Ezzel a Fidesz-Kdnp maffiának hivatalosan is vége! Több mint 6 milliárd forintnyi elásott és máshogyan elrejtett készpénzt talált meg és foglalt le ma és tegnap a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal az Orbán Viktor volt minisztere, Seszták Miklós ellen folyó büntetőügyben – írta Magyar Péter.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy Seszták Miklós ellenzéki politikust nem először vádolja meg gyanús milliárdokkal az NVVH. Az első eset – a jelenlegi információk alapján – alaptalannak bizonyult. Bár Unger Annáék és a bíróság akkor 9 milliárd forintot vélt felfedezni olyan széfekben, amiről azt állították, hogy Seszták Miklós otthonában vannak, utóbb erről kiderült, hogy a szakértői vélemény egészen mást mondott ki.

  1. Sem pénzt nem tároltak a széfekben,
  2. sem Seszták Miklós házában nem voltak, hanem egy irodaházban találtak rájuk.

Hogy a mostani újabb nagy fogásnak, pontosan melyek a részletei, pillanatnyilag nem köztudomásúak. Bizonyosan hamarosan Seszták Miklós ügyvédje, Papp Gábor is nyilatkozni fog.   


 

 


 

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Fidesz
Seszták Miklós
Magyar Péter

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