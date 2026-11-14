A rendszerváltás óta Magyarországon minden választott képviselő arra tett esküt, hogy a törvényeket betartja és betartatja. Aki ehhez nem tartja magát, azzal a Fidesz-KDNP nem tud közösséget vállalni. Bízunk benne, hogy az NVVH által közzétett képeknek semmi közük Seszták Miklóshoz – ezt írta ki az ellenzéki párt péntek késő este a közösségi oldalára.

Megszólalt a Fidesz az NVVH által közzétett képekről: bíznak benne, hogy azoknak semmi közük Seszták Miklóshoz Fotó: Magyar Péter / Facebook

Késő éjszaka megszólalt a Fidesz az NVVH által közzétett képekről: bíznak benne, hogy azoknak semmi közük Seszták Miklóshoz

Ahogy beszámoltunk róla, péntek este 8 körül közölte az Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH), hogy a szervezet nyomozói többmilliárdnyi készpénzt találtak. 2026. november 12-én és 13-án a országszerte több helyszínen, Budapesten, Pest, Békés és Nógrád megyékben összehangolt nyomozási cselekményeket hajtott végre a dr. Seszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszterrel szemben folytatott büntetőeljárás keretében.

A kutatás során nagy mennyiségű készpénzt találtak a nyomozók: erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva.

A két napig tartó kutatómunka során megtalált készpénz teljes összege

A készpénzt pénteken az NVVH munkatársai a Magyar Államkincstárba befizették. Az NVVH köszöni a Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Technikai Főosztály és a Készenléti Rendőrség munkatársainak a nyomozati cselekményeknél nyújtott támogatását, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar Államkincstár közreműködését is – áll a hivatlos közleményben.

Magyar Péter: vége a Fidesznek

Ezzel a Fidesz-Kdnp maffiának hivatalosan is vége! Több mint 6 milliárd forintnyi elásott és máshogyan elrejtett készpénzt talált meg és foglalt le ma és tegnap a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal az Orbán Viktor volt minisztere, Seszták Miklós ellen folyó büntetőügyben – írta Magyar Péter.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy Seszták Miklós ellenzéki politikust nem először vádolja meg gyanús milliárdokkal az NVVH. Az első eset – a jelenlegi információk alapján – alaptalannak bizonyult. Bár Unger Annáék és a bíróság akkor 9 milliárd forintot vélt felfedezni olyan széfekben, amiről azt állították, hogy Seszták Miklós otthonában vannak, utóbb erről kiderült, hogy a szakértői vélemény egészen mást mondott ki.

Sem pénzt nem tároltak a széfekben, sem Seszták Miklós házában nem voltak, hanem egy irodaházban találtak rájuk.

Hogy a mostani újabb nagy fogásnak, pontosan melyek a részletei, pillanatnyilag nem köztudomásúak. Bizonyosan hamarosan Seszták Miklós ügyvédje, Papp Gábor is nyilatkozni fog.







