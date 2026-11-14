Rendkívüli: ennyi volt, azonnali hatállyal felszólította Rétvári Bence Seszták Miklóst, hogy adja vissza a mandátumát az ügy tisztázásáig
A KDNP frakcióvezetőjeként azt kérem Seszták Miklóstól, hogy adja vissza a mandátumát. A hatóságok előtt pedig tisztázza magát, és bizonyítsa be ártatlanságát – írta ki közösségi oldalán nem sokkal 13 óra előtt Rétvári Bence országgyűlési képviselő.
Rendkívüli: ennyi volt, azonnali hatállyal felszólította Rétvári Bence Seszták Miklóst, hogy adja vissza a mandátumát az ügy tisztázásáig
A politikus hozzátette: a hatóságok közlése szerint nagy mennyiségű készpénzt foglaltak le abban az ügyben, amiben Seszták Miklós is érintett. Seszták Miklós ügyvédje tagadta, hogy a pénz a védencéé lenne.
Ez az ügy egy egyedi büntetőügy, a büntetőeljárásnak élesen el kell különülnie politikai közösségünktől. Magyar Péter arra akarja felhasználni, hogy az egész jobboldalt bűnszervezetként állítsa be. Ezt a leghatározottabban visszautasítjuk
– írta ki a képviselő.
Rétvári vélhetően arra reagált, hogy Magyar Péter nyomás alá helyezte a Fideszt és a KDNP-t. "Ha van a Fidesz-KDNP frakciónak becsületes, tisztességes tagja, akkor bizonyára haladéktalanul elhatárolódik a maffiától, és lemond a mandátumáról. Aki marad, arról az egész ország tudni fogja, hogy az orbáni maffia része" – fogalmazott a miniszterelnök szombat délben megjelent Facebook-posztjában.
Péntek este robbantott az NVVH
Az ütésváltás előzménye péntek este derült ki, hogy november 12-én és 13-án a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) Seszták Miklós büntetőügyében közel 6,5 milliárd forintnak megfelelő készpénzt talált erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva.
A két napig tartó kutatómunka során megtalált készpénz teljes összege
- 5.071.632.000 forint,
- 2.658.350 euró
- és 1.257.100 USA dollár.
A készpénzt pénteken az NVVH munkatársai a Magyar Államkincstárba (MÁK) befizették. Az NVVH köszöni a Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Technikai Főosztály és a Készenléti Rendőrség munkatársainak a nyomozati cselekményeknél nyújtott támogatását, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar Államkincstár közreműködését is – áll a közleményben.
Ugyan több részlet egyelőre nem ismert, így például egyelőre nem világos, milyen összefüggést talált Seszták Miklós és a pénz eredete között az NVVH, a magyar miniszterelnök azonban a bejelentést követően 15 perccel már a közösségi oldalán kommentálta a fejleményt.
Ezzel a Fidesz-Kdnp maffiának hivatalosan is vége! Több mint 6 milliárd forintnyi elásott és máshogyan elrejtett készpénzt talált meg és foglalt le ma és tegnap a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal az Orbán Viktor volt minisztere, Seszták Miklós ellen folyó büntetőügyben – írta Magyar Péter.
A Fidesz késő éjszaka reagált az eseményekre. "A rendszerváltás óta Magyarországon minden választott képviselő arra tett esküt, hogy a törvényeket betartja és betartatja. Aki ehhez nem tartja magát, azzal a Fidesz-KDNP nem tud közösséget vállalni. Bízunk benne, hogy az NVVH által közzétett képeknek semmi közük Seszták Miklóshoz – ezt írta ki az ellenzéki párt péntek késő este a közösségi oldalára.
Seszták Miklós ügyvédje, Papp Gábor szombat délelőtt azt írta, hogy a nyomozati iratokból szeretne tájékozódni, de egyelőre semmilyen irat nem áll a rendelkezésükre, minden további részlet pedig ügyvédi titok. Papp Gábor hangsúlyozta, hogy
a pénteken kiadott közleményben egyáltalán nem azt írják, hogy ez védence pénze, csak azt, hogy Seszták Miklós büntetőügyében hajtottak végre nyomozati cselekményeket, a büntetőügynek pedig Seszták Miklóson kívül több gyanúsítottja van.
A védő kijelentette, hogy ez nem a védence pénze, de az ügyvédi titoktartásra hivatkozva egyebet nem árult el.
Csúsztatott az NVVH és Magyar Péter
Közben az is kiderült, hogy miért fizette be az NVVH a Magyar Államkincstárnak a lefoglalt összeget.
„Ami a Magyar Államkincstárban elhelyezett összeget illeti: a befizetett összeg hatósági letéti számlára került, a jogszabályoknak megfelelően” – ezt válaszolta az NVVH a 444-nek, miután a lap megkérdezte a hatóságtól, hogy mi történik a pénzzel a jogerős ítéletig, illetve a pénteki közlemény szerint az összeget befizették a Magyar Államkincstárba, ez bűnjelként elkülönített letéti számlára került, vagy az állam már az eljárás vége előtt felhasználhatja?
Úgy tudjuk, hogy erősen csúsztatott Magyar Péter és Unger Anna hivatala is, amikor azt állította, hogy az államkincstárba fizették be az összeget.
A valóságban ilyenkor a rendőrség MÁK-nál vezetett számlájára történik a befizetés, tehát az nem használható fel szabadon, amíg jogerős ítélet nem születik.