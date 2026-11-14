A KDNP frakcióvezetőjeként azt kérem Seszták Miklóstól, hogy adja vissza a mandátumát. A hatóságok előtt pedig tisztázza magát, és bizonyítsa be ártatlanságát – írta ki közösségi oldalán nem sokkal 13 óra előtt Rétvári Bence országgyűlési képviselő.

Rendkívüli: ennyi volt, azonnali hatállyal felszólította Rétvári Bence Seszták Miklóst, hogy adja vissza a mandátumát az ügy tisztázásáig Fotó: Hatlaczki Balazs

Rendkívüli: ennyi volt, azonnali hatállyal felszólította Rétvári Bence Seszták Miklóst, hogy adja vissza a mandátumát az ügy tisztázásáig

A politikus hozzátette: a hatóságok közlése szerint nagy mennyiségű készpénzt foglaltak le abban az ügyben, amiben Seszták Miklós is érintett. Seszták Miklós ügyvédje tagadta, hogy a pénz a védencéé lenne.

Ez az ügy egy egyedi büntetőügy, a büntetőeljárásnak élesen el kell különülnie politikai közösségünktől. Magyar Péter arra akarja felhasználni, hogy az egész jobboldalt bűnszervezetként állítsa be. Ezt a leghatározottabban visszautasítjuk

– írta ki a képviselő.

Rétvári vélhetően arra reagált, hogy Magyar Péter nyomás alá helyezte a Fideszt és a KDNP-t. "Ha van a Fidesz-KDNP frakciónak becsületes, tisztességes tagja, akkor bizonyára haladéktalanul elhatárolódik a maffiától, és lemond a mandátumáról. Aki marad, arról az egész ország tudni fogja, hogy az orbáni maffia része" – fogalmazott a miniszterelnök szombat délben megjelent Facebook-posztjában.

Péntek este robbantott az NVVH

Az ütésváltás előzménye péntek este derült ki, hogy november 12-én és 13-án a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) Seszták Miklós büntetőügyében közel 6,5 milliárd forintnak megfelelő készpénzt talált erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva.

A két napig tartó kutatómunka során megtalált készpénz teljes összege

5.071.632.000 forint,

2.658.350 euró

és 1.257.100 USA dollár.

A készpénzt pénteken az NVVH munkatársai a Magyar Államkincstárba (MÁK) befizették. Az NVVH köszöni a Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Technikai Főosztály és a Készenléti Rendőrség munkatársainak a nyomozati cselekményeknél nyújtott támogatását, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar Államkincstár közreműködését is – áll a közleményben.

Ugyan több részlet egyelőre nem ismert, így például egyelőre nem világos, milyen összefüggést talált Seszták Miklós és a pénz eredete között az NVVH, a magyar miniszterelnök azonban a bejelentést követően 15 perccel már a közösségi oldalán kommentálta a fejleményt.