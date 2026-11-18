A korábbi magyar kormány Oroszországhoz fűződő viszonyát és Ukrajna-politikáját is bírálta a lengyel külügyminiszter. Radoslaw Sikorski szerint a kárpátaljai magyarok jogainak védelme jogos elvárás, de ezt nem szabad Ukrajna elleni politikai eszközzé tenni.

Sikorski korábban többször nyilvánosan összekülönbözött a magyar külügyi vezetéssel, most azonban már a magyar–lengyel együttműködés erősítéséről beszélt / Fotó: NurPhoto via AFP

A lengyel külügyminiszter azt reméli, hogy Magyarországon véget ér az ukránellenes propaganda, és a magyarok is felismerik, milyen veszélyt jelent számukra Oroszország Ukrajna elleni háborúja. A diplomácia vezetője a HVG-nek adott interjújában arról beszélt, hogy a konfliktus következményei nem állnak meg az ukrán határoknál, a térség többi országának biztonságát is érintik.

A lengyel külügyminiszter csütörtökön Budapesten találkozik Orbán Anita külügyminiszterrel. Látogatása azért is figyelemre méltó, mert a magyar–lengyel kapcsolatok az elmúlt években komoly mélypontra kerültek.

Sikorski most biztatónak nevezte a közeledést, és a visegrádi együttműködés újjáélesztésében is lehetőséget lát.

Az interjúban Orbán Viktor politikai pályáját is felidézte. Sikorski az Oxfordi Egyetemen ismerte meg a korábbi magyar miniszterelnököt, akit annak idején liberális politikusként ismert. Éppen ezért számára is nehezen érthető, hogyan jutott el Orbán a jelenlegi politikai irányvonaláig.

Felidézte, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel együtt sokáig igyekeztek megvédeni Orbánt az Európai Néppárton belül, tovább kitartva mellette, mint sokan mások. A korrupcióról szóló beszámolók és a magyar kormány politikai fordulata azonban végül ezt a támogatást is lehetetlenné tették.

Sikorski a korábbi magyar vezetés Oroszországhoz fűződő szoros kapcsolatait is bírálta. Szerinte az Ukrajna elleni orosz agresszió idején Moszkvával fenntartott egyes kapcsolatok aláásták a Magyarország iránti bizalmat.

Nem előzmény nélküli a két ország közötti feszültség. Sikorski és Szijjártó Péter az elmúlt években többször is nyilvánosan összeszólalkozott. 2025 augusztusában a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadás után alakult ki éles szóváltás közöttük. Szijjártó az energiabiztonság elleni támadásnak nevezte a történteket, mire lengyel kollégája a kölcsönös szolidaritás hiányát kérte számon a magyar kormányon.