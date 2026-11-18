Így hangol Orbán Anitával való találkozóra Orbán Viktor ősellensége: Radoslaw Sikorski reméli, hogy nem mossák át a magyarok agyát ukránellenes propagandával
A korábbi magyar kormány Oroszországhoz fűződő viszonyát és Ukrajna-politikáját is bírálta a lengyel külügyminiszter. Radoslaw Sikorski szerint a kárpátaljai magyarok jogainak védelme jogos elvárás, de ezt nem szabad Ukrajna elleni politikai eszközzé tenni.
A lengyel külügyminiszter azt reméli, hogy Magyarországon véget ér az ukránellenes propaganda, és a magyarok is felismerik, milyen veszélyt jelent számukra Oroszország Ukrajna elleni háborúja. A diplomácia vezetője a HVG-nek adott interjújában arról beszélt, hogy a konfliktus következményei nem állnak meg az ukrán határoknál, a térség többi országának biztonságát is érintik.
A lengyel külügyminiszter csütörtökön Budapesten találkozik Orbán Anita külügyminiszterrel. Látogatása azért is figyelemre méltó, mert a magyar–lengyel kapcsolatok az elmúlt években komoly mélypontra kerültek.
Sikorski most biztatónak nevezte a közeledést, és a visegrádi együttműködés újjáélesztésében is lehetőséget lát.
Az interjúban Orbán Viktor politikai pályáját is felidézte. Sikorski az Oxfordi Egyetemen ismerte meg a korábbi magyar miniszterelnököt, akit annak idején liberális politikusként ismert. Éppen ezért számára is nehezen érthető, hogyan jutott el Orbán a jelenlegi politikai irányvonaláig.
Felidézte, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel együtt sokáig igyekeztek megvédeni Orbánt az Európai Néppárton belül, tovább kitartva mellette, mint sokan mások. A korrupcióról szóló beszámolók és a magyar kormány politikai fordulata azonban végül ezt a támogatást is lehetetlenné tették.
Sikorski a korábbi magyar vezetés Oroszországhoz fűződő szoros kapcsolatait is bírálta. Szerinte az Ukrajna elleni orosz agresszió idején Moszkvával fenntartott egyes kapcsolatok aláásták a Magyarország iránti bizalmat.
Nem előzmény nélküli a két ország közötti feszültség. Sikorski és Szijjártó Péter az elmúlt években többször is nyilvánosan összeszólalkozott. 2025 augusztusában a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadás után alakult ki éles szóváltás közöttük. Szijjártó az energiabiztonság elleni támadásnak nevezte a történteket, mire lengyel kollégája a kölcsönös szolidaritás hiányát kérte számon a magyar kormányon.
Októberben újabb konfliktus következett: Sikorski egy bejegyzésében azt remélte, hogy az ukrán erők végleg kiiktatják a Magyarország olajellátásában fontos szerepet játszó vezetéket, és az ország Horvátországon keresztül jut majd kőolajhoz. Orbán Viktor erre úgy reagált, hogy a lengyel kormányt háborús pszichózis jellemzi, és a magyar–lengyel barátságot veszélyezteti.
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A mostani interjúban a politikus már a kapcsolatok rendezésének lehetőségeit hangsúlyozta. Különösen kedvezőnek nevezte, hogy Magyarország több, Ukrajnát érintő európai döntésnél már nem akadályozza a közös fellépést.
Példaként az Európai Békekeretből származó kifizetéseket, az Ukrajnának a háború korai szakaszában nyújtott támogatást, valamint az uniós csatlakozási tárgyalások egyes fejezeteinek megnyitását említette. A lengyel külügyminiszter szerint a magyar–lengyel párbeszéd már most is intenzív, és a gazdasági, illetve kulturális kapcsolatok is visszatérhetnek a korábbi kerékvágásba.
A kárpátaljai magyar kisebbség jogainak kérdését ugyanakkor továbbra is fontosnak tartja. Sikorski elismerte, hogy Magyarországnak joga van fellépni a magyar közösség nyelvi és kisebbségi jogainak védelmében. Szerinte azonban a kétoldalú vitákat tárgyalásokkal kell rendezni, és nem szabad azokat Ukrajna elleni politikai eszközként felhasználni.
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