Spanyol választás: a jobboldal győzelme Brüsszel erőviszonyait is átalakíthatja – az európai baloldal egyik utolsó nagy bástyáját veszítheti el
Megkezdődtek vasárnap reggel az előrehozott parlamenti választások Spanyolországban, ahol nyolc év után véget érhet Pedro Sánchez szocialista miniszterelnök kormányzása. A spanyol választások előtt közzétett közvélemény-kutatások többsége a konzervatív Néppárt (PP) győzelmét vetítette előre, amely a jobboldali Voxszal együtt parlamenti többséget is szerezhet.
A spanyol demokrácia csaknem ötvenéves történetében 17. alkalommal tartanak parlamenti választást. A 38,6 millió szavazásra jogosult állampolgár több mint 22 ezer helyszínen adhatja le voksát, a választások zavartalanságára több mint százezer rendfenntartó ügyel országszerte. A külföldön és levélben szavazók voksolása már csütörtökön befejeződött. A külföldön élő választók névjegyzékében 2,7 millióan szerepeltek, levélszavazásra pedig 1,1 millióan jelentkeztek.
Az El País vasárnap délelőtti tudósítása szerint a szavazás fennakadások nélkül kezdődött meg. Pedro Sánchez nem sokkal a szavazóhelyiségek megnyitása után leadta voksát, és történelmi választói mozgósításról beszélt. A Néppárt miniszterelnök-jelöltje, Alberto Núnez Feijóo szerint a választás akár a következő évtizedre is meghatározhatja Spanyolország politikai irányvonalát.
Nyolc év után visszatérhet a hatalomba a spanyol jobboldal
A spanyol választási törvény értelmében hétfőn lehetett utoljára nyilvánosságra hozni közvélemény-kutatásokat. Az El País és a Cadena SER számára készített utolsó 40dB.-felmérés a következő eredményeket vetítette előre:
- Néppárt (PP): 31,8 százalék, 130 mandátum;
- Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE): 30,9 százalék, 124 mandátum;
- Vox: 17,3 százalék, 57 mandátum.
A Néppárt és a Vox így együttesen 187 képviselői helyet szerezhetne a 350 fős alsóházban, tizeneggyel többet az abszolút többséghez szükséges 176 mandátumnál. A baloldalon időközben átrendeződtek az erőviszonyok. A jelenlegi kisebbségi kormánykoalícióban Sumar néven részt vevő pártok egy része az újonnan megalakult Széles Front (Frente Amplio) tömörülésében indul a választáson.
A szocialisták ugyan az elmúlt hetekben faragtak hátrányukból, Sánchez politikai túlélése azonban nem kizárólag saját pártjának eredményén múlik. A baloldali pártok együttes mandátumszáma legalább annyira meghatározó lesz, mint a két legnagyobb politikai erő közötti különbség.
Madridban szavaznak, Brüsszelben is változhat az erőviszony
A választások egyik legfontosabb kérdése, hogy a Néppárt milyen feltételekkel tudna együttműködni a Voxszal. A két párt egyelőre nem jelentett be koalíciós megállapodást, a felsőházi képviselőjelöltjeik összehangolásáról azonban már a választások előtt megegyeztek. Amennyiben a Néppárt nem szerez önálló parlamenti többséget, a Vox támogatása meghatározó lehet a kormányalakítás során.
Nem mindegy azonban, hogy a párt kormányzati szerephez jut, vagy csupán kívülről biztosítja egy néppárti kabinet parlamenti többségét.
- Egy jobboldali kormány megalakulásával az európai baloldal elveszítené a spanyol kormány vezetését,
- Madrid pedig új politikai irányvonalat képviselhetne az uniós tárgyalásokon.
A spanyol választás ugyan közvetlenül nem változtatja meg az Európai Parlament összetételét, a tagállami kormányok közötti egyeztetéseken azonban már más politikai prioritásokkal jelenhetne meg Spanyolország. Ennek jelentősége attól is függ, hogy a Vox mekkora befolyást tud szerezni a következő kormány programjának alakításában. A gazdaságpolitika területén már a választások előtt is kirajzolódtak olyan közös célok, amelyek élesen eltérnek a Sánchez-kormány elképzeléseitől.
Magyarországgal ellentétes irányba indulhat el Spanyolország
A választások egyik gazdaságpolitikai tétje a vagyonadó jövője. Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, a Néppárt eltörölné a nagy vagyonokra kivetett országos szolidaritási adót, miközben a Néppárt és a Vox egyaránt az adóterhek csökkentésével ösztönözné a beruházásokat. A spanyol kormány 2022-ben vezette be a szolidaritási adót, amelynek alkalmazását egy évvel később határozatlan időre meghosszabbította. Az országos közteher bevezetésével a regionális vagyonadóztatásban mutatkozó különbségeket igyekeztek mérsékelni.
Pedro Sánchez ezzel szemben a kampány hajrájában újabb adót javasolt a százmillió eurót meghaladó vagyonokra, amelyből évi kétmilliárd eurós bevételt remélnek a szocialisták. A vita mögött versenyképességi kérdések is meghúzódnak: Spanyolország a Tax Foundation nemzetközi adóversenyképességi rangsorában a 2017-es 27. helyről 2026-ra a 35. helyre csúszott vissza.
A spanyol választások eredménye magyar szempontból azért is érdekes, mert az Országgyűlés november 24-én fogadta el az egymilliárd forint feletti nettó vagyonokat terhelő adóról szóló törvényjavaslatot.
Miközben Magyarországon új adónemmel bővítenék az adórendszert, Spanyolországban a jobboldal kormányra kerülésével megkezdődhet a nagy vagyonokra kivetett adóterhek leépítése.
A spanyolországi szavazóhelyiségek este nyolc órakor zárnak, a Kanári-szigeteken az időeltolódás miatt magyar idő szerint egy órával később fejeződik be a voksolás. A belügyminisztérium fél tizenegyre ígérte az előzetes eredményeket. Az új parlament várhatóan december 23-án tartja alakuló ülését, ezt követően a spanyol király megkezdi a pártokkal a kormányalakításról szóló konzultációkat.