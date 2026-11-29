Megkezdődtek vasárnap reggel az előrehozott parlamenti választások Spanyolországban, ahol nyolc év után véget érhet Pedro Sánchez szocialista miniszterelnök kormányzása. A spanyol választások előtt közzétett közvélemény-kutatások többsége a konzervatív Néppárt (PP) győzelmét vetítette előre, amely a jobboldali Voxszal együtt parlamenti többséget is szerezhet.

Spanyol választás: a jobboldal győzelme Brüsszel erőviszonyait is átalakíthatja – az európai baloldal egyik utolsó nagy bástyáját veszítheti el / Fotó: Pixel-Shot

A spanyol demokrácia csaknem ötvenéves történetében 17. alkalommal tartanak parlamenti választást. A 38,6 millió szavazásra jogosult állampolgár több mint 22 ezer helyszínen adhatja le voksát, a választások zavartalanságára több mint százezer rendfenntartó ügyel országszerte. A külföldön és levélben szavazók voksolása már csütörtökön befejeződött. A külföldön élő választók névjegyzékében 2,7 millióan szerepeltek, levélszavazásra pedig 1,1 millióan jelentkeztek.

Az El País vasárnap délelőtti tudósítása szerint a szavazás fennakadások nélkül kezdődött meg. Pedro Sánchez nem sokkal a szavazóhelyiségek megnyitása után leadta voksát, és történelmi választói mozgósításról beszélt. A Néppárt miniszterelnök-jelöltje, Alberto Núnez Feijóo szerint a választás akár a következő évtizedre is meghatározhatja Spanyolország politikai irányvonalát.

Nyolc év után visszatérhet a hatalomba a spanyol jobboldal

A spanyol választási törvény értelmében hétfőn lehetett utoljára nyilvánosságra hozni közvélemény-kutatásokat. Az El País és a Cadena SER számára készített utolsó 40dB.-felmérés a következő eredményeket vetítette előre:

Néppárt (PP) : 31,8 százalék, 130 mandátum;

: 31,8 százalék, 130 mandátum; Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) : 30,9 százalék, 124 mandátum;

: 30,9 százalék, 124 mandátum; Vox: 17,3 százalék, 57 mandátum.

A Néppárt és a Vox így együttesen 187 képviselői helyet szerezhetne a 350 fős alsóházban, tizeneggyel többet az abszolút többséghez szükséges 176 mandátumnál. A baloldalon időközben átrendeződtek az erőviszonyok. A jelenlegi kisebbségi kormánykoalícióban Sumar néven részt vevő pártok egy része az újonnan megalakult Széles Front (Frente Amplio) tömörülésében indul a választáson.