Deviza
EUR/HUF362,98 -0,04% USD/HUF324,25 -0,45% GBP/HUF435,16 0% CHF/HUF396,35 -0,28% PLN/HUF82,77 +0,2% RON/HUF67,93 -0,05% CZK/HUF14,9 -0,16% EUR/HUF362,98 -0,04% USD/HUF324,25 -0,45% GBP/HUF435,16 0% CHF/HUF396,35 -0,28% PLN/HUF82,77 +0,2% RON/HUF67,93 -0,05% CZK/HUF14,9 -0,16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX144 471,31 +0,71% MTELEKOM2 898 -0,14% MOL4 814 -0,04% OTP41 930 +1,65% RICHTER12 930 +0,46% OPUS207 -0,72% ANY5 690 -1,05% AUTOWALLIS115 -0,43% WABERERS4 020 -1,99% BUMIX8 558,61 -0,43% CETOP4 812,05 -1,46% CETOP NTR3 122,83 +0,42% BUX144 471,31 +0,71% MTELEKOM2 898 -0,14% MOL4 814 -0,04% OTP41 930 +1,65% RICHTER12 930 +0,46% OPUS207 -0,72% ANY5 690 -1,05% AUTOWALLIS115 -0,43% WABERERS4 020 -1,99% BUMIX8 558,61 -0,43% CETOP4 812,05 -1,46% CETOP NTR3 122,83 +0,42%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Elvette volna Orbán Viktortól az EU-elnökséget, most komoly zűrzavarba futott a svéd politikus

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az északi országban nem egy vezető politikus volt kifejezetten barátságtalan Orbán Viktor volt magyar kormányfővel, de az első hely talán első női miniszterelnöküket illeti. Svédország nyolc hete nem tud kormányt alakítani, és most újabb bonyodalomba futottak, a főszereplő Magdalena Andersson.
Pető Sándor
2026.11.08, 21:40
Szóljon hozzá!

Magdalena Andersson, a svéd Szociáldemokrata Párt vezetője közölte: csak két szövetségesével kíván kormányt alakítani, miután a harmadik jelezte, hogy fontolóra veszi a kilépést a szoros választási győztes négypárti balközép tömbből. Egyre nő a veszélye, hogy a siker a győzelem ellenére is kisiklik a kezükből. Nyolc hét telt el a választások óta, és az északi EU-tag azóta sem tud kormányt alakítani.

Svédország nyolc hete nem tud kormányt alakíani, Orbán Viktor két kemény ellenfele közül egyik sem jut dűlőre
Svédország nyolc hete nem tud kormányt alakíani, Orbán Viktor két kemény ellenfele közül egyik sem jut dűlőre  Fotó: Valeria Mongelli

Közismert, hogy a svédek meglehetősen rossz viszonyban voltak az előző magyar kormánnyal. A közelmúltból az előző kormányfő, Ulff Kristersson csörtéi lehetnek ismerősek, de Andersson – aki 2021-2022 között majd egy évig már volt svéd kormányfő – talán még nála is keményebb volt. 2024. július 12-én Orbán Viktor moszkvai látogatása után egyenesen azt követelte, hogy az EU vizsgálja meg Magyarország soros elnökségének idő előtti megszüntetését, és azzal vádolta a magyar kormányfőt, hogy az uniós elnökséget Vlagyimir Putyin háborújának legitimálására használja.

A szeptember választással Anderssson újtra a hatalom küszöbére került. Vasárnap este azonban váratlanul sajtótájékoztatót kellett összehívnia, ahol bejelentette: a Centrum Párttal és a Zöld Párttal vizsgálja a kormányalakítás lehetőségét, hogy feloldja a politikai patthelyzetet – jelentette a Bloomberg.

Az újratervezés eredménye: a Baloldali Párt nem kapna miniszteri posztokat, mivel a párt és a Centrum Párt között nézeteltérések vannak a gazdaságpolitikáról.

A közvetlen előzmény a Centrum Párt pénteki bejelentése arról, hogy fontolóra veszik az átállást a szociáldemokraták vezette tömbből az ügyvezető jobbközép miniszterelnök, Ulf Kristersson vezette szövetségbe.

  • A szociáldemokratákból,
  • a Centrum Pártból, 
  • a Baloldali Pártból 
  • és a Zöldekből álló balközép tömb szoros versenyben nyerte a szeptember 13-i választást.

 Az egymásnak ellentmondó és áthághatatlannak tekintett politikai feltételek miatt azonban a pártok hetek alatt is alig jutottak előre annak eldöntésében, hogy kik vegyenek részt az új kormányban, és milyen kormányprogramot valósítsanak meg.

A Baloldali Párt ragaszkodik a kormányzati részvételhez, amit viszont a Centrum Párt tart elfogadhatatlannak.

Svédország még azt sem tudja, ki alakíthat kormányt

Andersson most azt közölte: olyan hárompárti kormány megalakításán dolgozik, amelynek a Baloldali Párt kívülről nyújtana támogatást, és így meglenne a parlamenti többséget.

Jelenleg ugyanakkor Kristersson rendelkezik a parlament elnökétől kapott hivatalos megbízatással arra, hogy kormányalakítási tárgyalásokat folytasson.

Elisabeth Thand Ringqvist, a Centrum Párt vezetője Anderssontól és Kristerssontól egyaránt „teljes javaslatcsomagot” kért, hogy pártja eldönthesse, melyik oldalt támogatja.

A svéd alkotmány értelmében ha a parlament négy alkalommal is elutasítja a miniszterelnök-jelölteket, új választást kell kiírni.

Andersson és Thand Ringqvist jelöltségét a parlament már egy-egy alkalommal elutasította, de ugyanarról a jelöltről a parlament többször is szavazhat. Andersonnak tehát még nem kell feladnia, de benne van a satuban.

Szóljon hozzá!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu