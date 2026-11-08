Elvette volna Orbán Viktortól az EU-elnökséget, most komoly zűrzavarba futott a svéd politikus
Magdalena Andersson, a svéd Szociáldemokrata Párt vezetője közölte: csak két szövetségesével kíván kormányt alakítani, miután a harmadik jelezte, hogy fontolóra veszi a kilépést a szoros választási győztes négypárti balközép tömbből. Egyre nő a veszélye, hogy a siker a győzelem ellenére is kisiklik a kezükből. Nyolc hét telt el a választások óta, és az északi EU-tag azóta sem tud kormányt alakítani.
Közismert, hogy a svédek meglehetősen rossz viszonyban voltak az előző magyar kormánnyal. A közelmúltból az előző kormányfő, Ulff Kristersson csörtéi lehetnek ismerősek, de Andersson – aki 2021-2022 között majd egy évig már volt svéd kormányfő – talán még nála is keményebb volt. 2024. július 12-én Orbán Viktor moszkvai látogatása után egyenesen azt követelte, hogy az EU vizsgálja meg Magyarország soros elnökségének idő előtti megszüntetését, és azzal vádolta a magyar kormányfőt, hogy az uniós elnökséget Vlagyimir Putyin háborújának legitimálására használja.
A szeptember választással Anderssson újtra a hatalom küszöbére került. Vasárnap este azonban váratlanul sajtótájékoztatót kellett összehívnia, ahol bejelentette: a Centrum Párttal és a Zöld Párttal vizsgálja a kormányalakítás lehetőségét, hogy feloldja a politikai patthelyzetet – jelentette a Bloomberg.
Az újratervezés eredménye: a Baloldali Párt nem kapna miniszteri posztokat, mivel a párt és a Centrum Párt között nézeteltérések vannak a gazdaságpolitikáról.
A közvetlen előzmény a Centrum Párt pénteki bejelentése arról, hogy fontolóra veszik az átállást a szociáldemokraták vezette tömbből az ügyvezető jobbközép miniszterelnök, Ulf Kristersson vezette szövetségbe.
- A szociáldemokratákból,
- a Centrum Pártból,
- a Baloldali Pártból
- és a Zöldekből álló balközép tömb szoros versenyben nyerte a szeptember 13-i választást.
Az egymásnak ellentmondó és áthághatatlannak tekintett politikai feltételek miatt azonban a pártok hetek alatt is alig jutottak előre annak eldöntésében, hogy kik vegyenek részt az új kormányban, és milyen kormányprogramot valósítsanak meg.
A Baloldali Párt ragaszkodik a kormányzati részvételhez, amit viszont a Centrum Párt tart elfogadhatatlannak.
Svédország még azt sem tudja, ki alakíthat kormányt
Andersson most azt közölte: olyan hárompárti kormány megalakításán dolgozik, amelynek a Baloldali Párt kívülről nyújtana támogatást, és így meglenne a parlamenti többséget.
Jelenleg ugyanakkor Kristersson rendelkezik a parlament elnökétől kapott hivatalos megbízatással arra, hogy kormányalakítási tárgyalásokat folytasson.
Elisabeth Thand Ringqvist, a Centrum Párt vezetője Anderssontól és Kristerssontól egyaránt „teljes javaslatcsomagot” kért, hogy pártja eldönthesse, melyik oldalt támogatja.
A svéd alkotmány értelmében ha a parlament négy alkalommal is elutasítja a miniszterelnök-jelölteket, új választást kell kiírni.
Andersson és Thand Ringqvist jelöltségét a parlament már egy-egy alkalommal elutasította, de ugyanarról a jelöltről a parlament többször is szavazhat. Andersonnak tehát még nem kell feladnia, de benne van a satuban.