Magánrepülő, helikopter, luxusbirtok: ilyen a magyar közbeszerzéseken nyertes osztrák milliárdosok fényűzése – a Strabag és a Swietelsky jól keresett az Orbán-kormányok alatt
A milliárdosoknak aligha okoz gondot egy luxusingatlan vagy drága autó megvásárlása, és nyaralásukhoz sem feltétlenül a diszkont-légitársaságok ajánlatait böngészik. Ezzel önmagában semmi probléma nincs, hiszen mindenki maga dönti el, mire költi a pénzét, legyen magyar, osztrák vagy bármilyen más nemzetiségű. A hazai sajtó egy része azonban feltűnően eltérő figyelmet szentel a magyar és a külföldi milliárdosok életmódjának. Érdemes ebből a szempontból megvizsgálni két, Magyarországon is jelentős üzleti érdekeltségekkel rendelkező osztrák építőipari vállalat, a STRABAG és a Swietelsky tulajdonosi körét.
A STRABAG és a Swietelsky jól ismert Magyarországon, de kik állnak az osztrák építőipari óriások mögött?
Többek közt a Telex, a 444 és a Kontroll évek óta visszatérően foglalkozik Mészáros Lőrinc vagyonával és luxuséletmódjával. A magukat függetlennek és objektívnek nevező sajtótermékek a vállalkozó magánrepülős utazásairól, luxusjachtjairól és külföldi nyaralásairól szóló beszámolókban gyakran cégeinek állami megrendeléseit is felemlegetik.
Ugyanezek a lapok a STRABAG és a Swietelsky magyarországi üzleteiről és piaci helyzetéről olykor beszámoltak, ám a tulajdonosok fényűző életmódja már jóval kevesebb figyelmet kapott részükről.
Célzott keresésünk során egyetlen olyan cikket sem találtunk náluk, amely Hans Peter Haselsteiner magánrepülős és helikopteres utazásait vagy ingatlanjait a vállalat magyarországi közbeszerzéseivel együtt tárgyalta volna. Pedig az osztrák sajtóban ezekről is részletes beszámolók jelentek meg.
A STRABAG és a Swietelsky az Orbán-kormányok alatt is rendszeresen nyert közbeszerzéseket
Mészáros Lőrinc érdekeltségei az elmúlt másfél évtizedben számos nagy értékű állami megbízást szereztek, ám a magyar építőipari közbeszerzéseknek mindvégig jelentős szereplője maradt a STRABAG és a Swietelsky is.
A Korrupciókutató Központ Budapest (CRCB) nyilvános adatai alapján 2010 és 2026 első fele között a STRABAG 1229, a Swietelsky pedig 766 alkalommal szerepelt a közbeszerzési szerződések nyertesei között.
Ezek a számok nem feltétlenül jelentenek ugyanennyi önálló szerződést. Egyes közbeszerzések több tétellel szerepelhetnek az adatbázisban, a közös indulások miatt pedig átfedések is előfordulhatnak. Az adatokból ugyanakkor egyértelműen látszik, hogy mindkét vállalatcsoport tartósan jelen volt a magyar állami beruházások piacán.
A STRABAG neve
- 2014-ben 153,
- 2017-ben 93,
- 2021-ben 81,
- 2022-ben pedig 78 alkalommal szerepelt a közbeszerzések nyertesei között.
A Swietelskynél ugyanezekben az években rendre 64, 40, 45 és 52 nyertes-előfordulást azonosítottunk. A két osztrák vállalatcsoport 2024-ben és 2025-ben is több tucat közbeszerzés nyertesei között szerepelt. Tehát ezek az adatok cáfolják azt az állítást, hogy az Orbán-kormányok kiszorították volna őket az állami beruházások piacáról.
A magyar nagyvállalkozók helyzete ugyanakkor jelentősen megváltozott a Tisza választási győzelme után. A Magyar Fejlesztési Bank például kizárta az Opus Titász Áramhálózati Zrt.-t a korábban már jóváhagyott uniós támogatási pályázatokból, a kabinet pedig a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó MKIF autópálya-koncessziójának megszüntetésére készül. De ide sorolható az is, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő a nyáron elállt a Bayer Construct 244 milliárd forintos zuglói irodakomplexumának megvásárlásától, utóbbi ezt követően csődvédelmet kért.
A STRABAG tulajdonosai között ráadásul olyan milliárdost is találunk, akinek magánrepülős utazásairól, helikopteréről és fényűző hobbijairól az osztrák sajtó rendszeresen és részletesen beszámol.
Haselsteiner magánrepülővel érkezett, majd helikopterrel távozott
A STRABAG részvényeinek 27 százaléka a Haselsteiner családé, 26,7 százaléka pedig a Raiffeisen és az UNIQA tulajdonában van. Hans Peter Haselsteiner, a vállalat korábbi vezérigazgatója Ausztria legismertebb milliárdosai közé tartozik. A vállalat részvényeinek 24,1 százalékát ráadásul az orosz Rasperia birtokolja, amely korábban az uniós szankciós listára került Oleg Gyeripaszka oligarcha érdekeltségébe tartozott. A társaság 2024-ben másik orosz tulajdonoshoz került, részvényei azonban továbbra is zárolva vannak.
A SALTO dél-tiroli hírportál 2022 januárjában arról cikkezett, hogy Haselsteiner rendszeresen magánrepülőgéppel érkezett a bolzanói repülőtérre, ahonnan helikopterrel utazott tovább családi birtokára. Az ingatlant az évek során több épülettel bővítették, és helikopter-leszállóhelyet is kialakítottak rajta.
A Der Standard korábban a vállalkozó magánrepülőjéről, dél-tiroli otthonáról, karintiai ingatlanáról és bécsi lakásáról is beszámolt. A Trend gazdasági magazin pedig arról írt, hogy Haselsteiner kedveli a kanadai helikopteres síelést, a drága borokat és a szivarokat.
A Swietelsky osztrák építőipari óriás két meghatározó tulajdonosa a Brustmann- és a Hovaguimian-család.
Az osztrák Trend 2026-os rangsora 1,4 milliárd euróra, vagyis mintegy 510 milliárd forintra becsülte a két család együttes vagyonát. A Swietelsky részvényeinek 51 százaléka a Brustmann, 49 százaléka pedig a Hovaguimian család érdekeltségébe tartozik.
A két család magánéletéről lényegesen kevesebb információ érhető el, mint Hans Peter Haselsteineréről. Az osztrák és a német sajtóban sem találtunk megbízható beszámolókat a tulajdonukban lévő luxusjachtokról, magánrepülőgépekről vagy többmillió eurós magánvillákról.
Költségesebb hobbiz csak Andreas Brustmann esetében találtunk: a Kurier az iparmágnás búvárszenvedélyéről közölt hosszabb beszámolót, mely szerint a Swietelsky korábbi vezetője a Maldív-szigeteken szeretett bele a búvárkodásba, később pedig Mexikóban és Máltán is merült.
Andreas Brustmann több mint négyezer merülés után feleségével, Biancával saját búvárközpontot alapított Bécsben.
A Hovaguimian család személyes költekezéséről még ennél is kevesebb nyilvános információ áll rendelkezésre. Nem tudni, hogy a család tagjai valóban visszafogottabban élnek-e, vagy egyszerűen nagyobb gondot fordítanak magánéletük védelmére, a rendelkezésre álló információk alapján ezt nem lehet eldönteni