Magánrepülő, helikopter, luxusbirtok: ilyen a magyar közbeszerzéseken nyertes osztrák milliárdosok fényűzése – a Strabag és a Swietelsky jól keresett az Orbán-kormányok alatt

A milliárdosoknak aligha okoz gondot egy luxusingatlan vagy drága autó megvásárlása, és nyaralásukhoz sem feltétlenül a diszkont-légitársaságok ajánlatait böngészik. Ezzel önmagában semmi probléma nincs, hiszen mindenki maga dönti el, mire költi a pénzét, legyen magyar, osztrák vagy bármilyen más nemzetiségű. A hazai sajtó egy része azonban feltűnően eltérő figyelmet szentel a magyar és a külföldi milliárdosok életmódjának. Érdemes ebből a szempontból megvizsgálni két, Magyarországon is jelentős üzleti érdekeltségekkel rendelkező osztrák építőipari vállalat, a STRABAG és a Swietelsky tulajdonosi körét.

Nem meglepő módon a STRABAG és a Swietelsky mögött álló családok is hatalmas vagyonokkal rendelkeznek, melyből ezek a famíliák is költenek luxus vagyontárgyakra. / Fotó: Paul Bowen

A STRABAG és a Swietelsky jól ismert Magyarországon, de kik állnak az osztrák építőipari óriások mögött?

Többek közt a Telex, a 444 és a Kontroll évek óta visszatérően foglalkozik Mészáros Lőrinc vagyonával és luxuséletmódjával. A magukat függetlennek és objektívnek nevező sajtótermékek a vállalkozó magánrepülős utazásairól, luxusjachtjairól és külföldi nyaralásairól szóló beszámolókban gyakran cégeinek állami megrendeléseit is felemlegetik.

Ugyanezek a lapok a STRABAG és a Swietelsky magyarországi üzleteiről és piaci helyzetéről olykor beszámoltak, ám a tulajdonosok fényűző életmódja már jóval kevesebb figyelmet kapott részükről.

Célzott keresésünk során egyetlen olyan cikket sem találtunk náluk, amely Hans Peter Haselsteiner magánrepülős és helikopteres utazásait vagy ingatlanjait a vállalat magyarországi közbeszerzéseivel együtt tárgyalta volna. Pedig az osztrák sajtóban ezekről is részletes beszámolók jelentek meg.

A STRABAG és a Swietelsky az Orbán-kormányok alatt is rendszeresen nyert közbeszerzéseket

Mészáros Lőrinc érdekeltségei az elmúlt másfél évtizedben számos nagy értékű állami megbízást szereztek, ám a magyar építőipari közbeszerzéseknek mindvégig jelentős szereplője maradt a STRABAG és a Swietelsky is.

A Korrupciókutató Központ Budapest (CRCB) nyilvános adatai alapján 2010 és 2026 első fele között a STRABAG 1229, a Swietelsky pedig 766 alkalommal szerepelt a közbeszerzési szerződések nyertesei között.

Ezek a számok nem feltétlenül jelentenek ugyanennyi önálló szerződést. Egyes közbeszerzések több tétellel szerepelhetnek az adatbázisban, a közös indulások miatt pedig átfedések is előfordulhatnak. Az adatokból ugyanakkor egyértelműen látszik, hogy mindkét vállalatcsoport tartósan jelen volt a magyar állami beruházások piacán.