Rendkívüli: Lengyelország szabotázst jelentett Kalinyingrádnál, megerősítik az orosz határt

Donald Tusk a kormányülés előtt jelentette be, hogy lehetséges szabotázsról érkezett jelentés Kalainyingrád környékéről. A határőrség "gyanús tevékenységet" észlelt. A miniszterelnök arról számolt be, hogy megerősítik az orosz határt Kalinyingrádnál – írja a Bloomberg.

Donald Tusk a kormányülés előtt jelentette be, hogy lehetséges szabotázsról érkezett jelentés/Fotó: Krisztian Bocsi

Szabotázsakciókra és provokációkra kerülhet sor

„Hosszabb ideje kaptunk olyan információkat a lengyel és a szövetséges szolgálatoktól, hogy november első felében szabotázsakciókra és provokációkra kerülhet sor az Oroszországgal közös határnál. Ezért úgy döntöttünk, hogy jelentős rendőri, határőrségi és terrorelhárító erőket vezénylünk a térségbe” – mondta Donald Tusk miniszterelnök.

A kormányfő a Minisztertanács ülése előtt tartott beszédében arról számolt be, hogy többek között Alexus Grynkewich, a NATO európai szövetséges erőinek főparancsnoka is ilyen jelzéseket adott.

„Nem sokkal éjfél után a határőrségtől kaptam tájékoztatást arról, hogy aggasztó mozgást észleltek a lengyel-orosz határon” – tette hozzá a politikus. Mint elmondta, „zseblámpákkal felszerelkezett emberekről” volt szó.

„Nagyon gyorsan a helyszínre vezényeltük a szükséges erőket és eszközöket, és sikerült megakadályoznunk a provokációs kísérleteket, amennyiben valóban ez volt a szándékuk. A határőrség értékelése szerint a helyzet teljes mozgósítást és a helyszíni események szoros ellenőrzését tette szükségessé” – közölte.

Tusk hangsúlyozta, hogy nemcsak a határon, hanem az országon belül is fennáll a provokáció veszélye.

„A politikai helyzet jelenleg meglehetősen feszült, és ezen a téren is látjuk Oroszország, valamint az oroszbarát politikusok aktivitását”

– mondta. Hozzátette, hogy Oroszország olyan módszert alakított ki, amelynek lényege, hogy „minden lehetséges konfliktusba bekapcsolódik”.

„Nagyon szeretném, ha azok a politikusok és vezetők, akik nincsenek tisztában tetteik következményeivel, nem válnának hasznos idiótákká” – fogalmazott Tusk, ezzel Karol Nawrocki elnököt és az ellenzéket bírálva. Megítélése szerint ugyanis az ellenzék tovább szítja az alkotmánybíróság körüli konfliktust.