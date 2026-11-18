Az EU-nak már nem csak szankciói vannak, hanem szankciós irodája és szankciós nagykövete is – ennek nem lesz vége
Újabb lépést tett az Európai Bizottság az uniós szankciós rendszer megerősítésére: önálló hivatalt hozott létre, és új különmegbízottat nevezett ki a korlátozó intézkedések végrehajtásának felügyeletére. Az uniós szankciók elsősorban továbbra is Oroszországot célozzák, Brüsszel azonban más országok esetében is szigorítaná az ellenőrzést, és összehangolná a büntetőintézkedések végrehajtását.
A szankciós iroda létrehozásával Brüsszel szorosabb ellenőrzést akar megvalósítani
Az Európai Bizottság szerdán bejelentette az uniós szankciós iroda (EU Sanctions Office) létrehozását, amely a korlátozó intézkedések kidolgozásától azok végrehajtásán és ellenőrzésén át a kijátszásuk megakadályozásáig valamennyi kapcsolódó feladatot összehangolja. Az új szervezet a tagállamokkal és az EU-n kívüli országokkal is szorosabb együttműködésre törekszik.
A döntést az Ukrajna elleni orosz invázió óta jelentősen kibővített szankciós rendszerrel indokolta a Bizottság. Emlékezetes, hogy Brüsszel a háború kezdete óta már 21 szankciós csomagot fogadott el Oroszországgal szemben, a korlátozások végrehajtása és ellenőrzése pedig egyre összetettebb feladatot jelent.
Az új hivatal nem kizárólag az orosz és belarusz szankciókkal foglalkozik majd. Hatásköre kiterjed az Iránnal, Észak-Koreával és Szíriával szembeni intézkedésekre, valamint a hibrid fenyegetések és a szervezett bűnözés miatt bevezetett korlátozásokra is.
A Bizottság központi főtitkárságán működő szervezet 2027. január 16-án kezdi meg működését, politikai felügyeletét Maria Luís Albuquerque pénzügyi szolgáltatásokért felelős uniós biztos látja el. Az iroda egyik legfontosabb feladata a szankciók egységes végrehajtásának elősegítése lesz. Ennek érdekében
- gyorsabb jogalkalmazási útmutatást,
- adatmegosztást,
- valamint gazdasági és technikai elemzéseket
biztosít a tagállamoknak. A szervezet több bizottsági főigazgatóság szakértőit fogja össze, köztük a pénzügyi szolgáltatásokkal, a kereskedelemmel és az adóügyekkel foglalkozó területek munkatársait. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) szintén részt vesz az együttműködésben.
A Bizottság célja, hogy a szankciók alkalmazásában csökkenjenek a tagállamok közötti eltérések, és hatékonyabban lehessen fellépni a korlátozások kijátszásával szemben.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a döntés kapcsán hangsúlyozta, hogy a szankciók az EU Oroszország elleni fellépésének központi eszközei.
Minden egyes csomaggal gyengítjük az orosz hadigazdaság alapjait
– jelentette ki, hozzátéve, hogy az intézkedések csak akkor lehetnek hatékonyak, ha azokat maradéktalanul végrehajtják, szigorúan érvényesítik, és megakadályozzák a kijátszásukat.
Új szankciós különmegbízottat is kineveztek
A szankciós iroda létrehozásával párhuzamosan Brüsszel az uniós szankciók végrehajtásáért felelős nemzetközi különmegbízott személyéről is döntött.
A tisztséget 2027. február 6-tól Lars Danielsson svéd diplomata veszi át David O'Sullivantől, akinek ekkor jár le a megbízatása.
Danielsson korábban több vezető tisztséget töltött be a svéd miniszterelnöki hivatalban, egyebek mellett a nemzetközi és uniós ügyekért felelős államtitkárként dolgozott. 2016 és 2023 között Svédország állandó EU-képviselője volt.
A különmegbízott feladata elsősorban a harmadik országokkal folytatott egyeztetés lesz, Brüsszel ugyanis azt akarja megakadályozni, hogy az uniós korlátozások alá eső termékek és pénzügyi tranzakciók alternatív kereskedelmi útvonalakon, pénzügyi csatornákon vagy beszerzési hálózatokon keresztül elkerüljék az ellenőrzést.
Az új hivatal előkészíti és nyomon követi a különmegbízott külföldi tárgyalásait, valamint biztosítja azok szakmai és adminisztratív hátterét. Danielsson közvetlenül a Bizottság főtitkárához kapcsolódik majd, és Albuquerque biztosnak is beszámol.
Az új hivatal létrehozása azt jelzi, hogy Brüsszel tartósan számol a szankciók alkalmazásával. Maria Luís Albuquerque uniós biztos hangsúlyozta, hogy a tagállamokkal és a nemzetközi partnerekkel együttműködve kívánják felszámolni a korlátozások kijátszását lehetővé tevő kiskapukat.
A Bizottság nem jelölt meg határidőt a szankciók megszüntetésére, az új szervezet viszont állandó intézményi hátteret biztosít a jelenlegi és a későbbi intézkedések végrehajtásához.