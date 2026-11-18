Újabb lépést tett az Európai Bizottság az uniós szankciós rendszer megerősítésére: önálló hivatalt hozott létre, és új különmegbízottat nevezett ki a korlátozó intézkedések végrehajtásának felügyeletére. Az uniós szankciók elsősorban továbbra is Oroszországot célozzák, Brüsszel azonban más országok esetében is szigorítaná az ellenőrzést, és összehangolná a büntetőintézkedések végrehajtását.

A döntést az Ukrajna elleni orosz invázió óta jelentősen kibővített szankciós rendszerrel indokolta a Bizottság. / Fotó: European Commission

A szankciós iroda létrehozásával Brüsszel szorosabb ellenőrzést akar megvalósítani

Az Európai Bizottság szerdán bejelentette az uniós szankciós iroda (EU Sanctions Office) létrehozását, amely a korlátozó intézkedések kidolgozásától azok végrehajtásán és ellenőrzésén át a kijátszásuk megakadályozásáig valamennyi kapcsolódó feladatot összehangolja. Az új szervezet a tagállamokkal és az EU-n kívüli országokkal is szorosabb együttműködésre törekszik.

A döntést az Ukrajna elleni orosz invázió óta jelentősen kibővített szankciós rendszerrel indokolta a Bizottság. Emlékezetes, hogy Brüsszel a háború kezdete óta már 21 szankciós csomagot fogadott el Oroszországgal szemben, a korlátozások végrehajtása és ellenőrzése pedig egyre összetettebb feladatot jelent.

Az új hivatal nem kizárólag az orosz és belarusz szankciókkal foglalkozik majd. Hatásköre kiterjed az Iránnal, Észak-Koreával és Szíriával szembeni intézkedésekre, valamint a hibrid fenyegetések és a szervezett bűnözés miatt bevezetett korlátozásokra is.

A Bizottság központi főtitkárságán működő szervezet 2027. január 16-án kezdi meg működését, politikai felügyeletét Maria Luís Albuquerque pénzügyi szolgáltatásokért felelős uniós biztos látja el. Az iroda egyik legfontosabb feladata a szankciók egységes végrehajtásának elősegítése lesz. Ennek érdekében

gyorsabb jogalkalmazási útmutatást,

adatmegosztást,

valamint gazdasági és technikai elemzéseket

biztosít a tagállamoknak. A szervezet több bizottsági főigazgatóság szakértőit fogja össze, köztük a pénzügyi szolgáltatásokkal, a kereskedelemmel és az adóügyekkel foglalkozó területek munkatársait. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) szintén részt vesz az együttműködésben.

A Bizottság célja, hogy a szankciók alkalmazásában csökkenjenek a tagállamok közötti eltérések, és hatékonyabban lehessen fellépni a korlátozások kijátszásával szemben.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a döntés kapcsán hangsúlyozta, hogy a szankciók az EU Oroszország elleni fellépésének központi eszközei.

Minden egyes csomaggal gyengítjük az orosz hadigazdaság alapjait

– jelentette ki, hozzátéve, hogy az intézkedések csak akkor lehetnek hatékonyak, ha azokat maradéktalanul végrehajtják, szigorúan érvényesítik, és megakadályozzák a kijátszásukat.