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Váratlan: rögtön az első országgyűlési szavazásnál technikai hiba merült fel

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Határozathozattal indult az Országgyűlés munkája. Ám rögtön az első határozathozatalni szavazásnál zűrzavar alakult ki technikai hiba miatt.
VG
2026.11.03, 11:23
Frissítve: 2026.11.03, 11:24
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181 igen, 4 nem, 3 tartózkodó szavazat mellett elfogadta az Országgyűlés szavazással azt a határozati javaslatot, ami a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2025. évi üzleti jelentéséről szóló beszámolóról szólt.

Határozathozatali szavazás folytatódott délelőtt az Országgyűlés munkája
Határozathozatali szavazás folytatódott délelőtt az Országgyűlés munkája
Fotó: OrszággyűlésÉLŐ / youtube csatorna

Zűrvazar kísérte az első határozathozatali szavazást

A szavazás szerint a benyújtott szövegről szavazott az Országgyűlés. A határozathozatal eredményhirdetését azonban megzavarta az, hogy mint a levezető alelnököt, Dr. Hallerné Dr. Nagy Anikót tájékoztatták, több képviselőnél technikai hiba merült fel.

Kiderült: két képviselőnél technikai hiba merült fel.

Technikai hibát jelentett Pócs János is, ám kiderült: ő végül meg sem nyomta a gombot.

A szavazást a levezető alelnök végül lezárta, a fenti szavazási eredmények a két, technikai hiba miatt elektronikusan szavazni nem tudó képviselő igenlő szavazati eredménnyel álltak elő.

Váratlanul elakadt Magyar Péter szava a parlamentben, nevetés és találgatás volt a reakció

A szavazás körüli technikai felfordulás nem az első zűrzavar volt az Országgyűlésben a mai napon. Mint megírtuk, Kisebb kavarodással kezdődött a parlament keddi ülése: Magyar Péter jelezte, hogy nem kíván napirend előtt felszólalni, miközben az ülésvezető először még azzal számolt, hogy a miniszterelnök beszédet mond. A rövid közjáték általános derültséget okozott az Országgyűlésben, még az ellenzéki padsorokból is nevetés hallatszott. Magyar Péter végül Toroczkai László felszólalására reagált.

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