Ezek a képek tömegek szemébe égnek bele: kigyulladt a 80 méteres széltorony, a német tűzoltóknak esélye se volt eloltani – hagyták elégni
Látványos tűz ütött ki egy németországi szélerőműben, a lángokat már kilométerekről észre lehetett venni. A tűzoltók gyorsan a helyszínre értek, ám a berendezés magassága miatt nem tudtak közvetlenül beavatkozni.
Lángra kapott egy szélturbina péntek hajnalban a németországi Dingen településen, a Dithmarschen járásban. A tüzet hajnali fél négy körül egy járőrkocsi személyzete vette észre, majd azonnal értesítette a tűzoltókat a West Regionális Irányítóközponton keresztül.
A kivonuló egységek már több kilométeres távolságból látták a lángokat. Az Eddelak település tűzoltósága összesen 25 emberrel érkezett a helyszínre, a beavatkozást azonban jelentősen megnehezítette a berendezés magassága.
A toronyhoz nem tudtak feljutni, így a tüzet közvetlenül nem lehetett oltani.
A mentésirányítás ezért a veszélyzóna biztosítására és a környező terület ellenőrzésére helyezte a hangsúlyt. A legfontosabb feladat az volt, hogy a tűz ne terjedjen át a szomszédos területekre. Mivel a szélerőmű közvetlen közelében nem volt éghető anyag, ilyen jellegű további veszély nem fenyegetett.
A hatóságok végül úgy döntöttek, hogy ellenőrzött körülmények között hagyják leégni a turbinát. Az üzemeltetőt azonnal értesítették, képviselője rövid időn belül meg is érkezett. Tájékoztatása szerint egy 80 méteres agymagasságú, 3,4 megawatt teljesítményű szélerőműről van szó.
A rendőrség nagy területen lezárta a helyszínt, hogy a lakosságot és az arra járókat ne veszélyeztesse a tűz vagy az esetleges lehulló törmelék. A tűzoltók mintegy egyórás helyszíni biztosítás után elhagyhatták a területet.
Magyarországon is terjednek a szélerőművek
A szélerőművek terjedése Európában és Magyarországon is egyre nagyobb figyelmet kap, a hazai beruházások előtt pedig jelentős bővülés állhat. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által meghirdetett magyarországi pályázaton 702 megawattnyi új szélenergia-kapacitás hálózati csatlakozási helyeire jelentkezhettek a befektetők. A túljelentkezés háromszoros volt, így a pályázók jelentős része várhatóan nem jut lehetőséghez.
A beruházások révén a jelenlegi, mintegy 330 megawattos magyarországi beépített szélenergia-kapacitás több mint háromszorosára emelkedhet. A pályázat különlegessége, hogy a nyertesek közvetlen pénzügyi támogatást nem kapnak, viszont kiszámíthatóbb működési feltételekre számíthatnak. A pályázatok elbírálásánál az energiatárolók telepítése, az önkormányzatoknak felajánlott támogatás, az államnak biztosított tulajdonrész-lehetőség és az európai beszerzések is pluszpontot érhetnek.
A MEKH-nek legkésőbb december 13-ig kell értékelnie a jelentkezéseket. A kiválasztott projektek várhatóan 2030 szeptembere és 2032 szeptembere között csatlakozhatnak a villamosenergia-hálózatra.
Lerántjuk a leplet, ezek a cégek szállnának be a magyar szélenergia-bizniszbe: osztrák, holland és török vállalatok is sorban állnak – érdekes nevekre bukkantunk
Még egy ideig lehet reménykedni, utána a pályázók kétharmada megkapja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elutasító határozatát. A kiválasztott szerencsések együtt megháromszorozhatják Magyarország szélenergia-kapacitását. Néhányat bemutat közülük a Világgazdaság.