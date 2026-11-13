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Ezek a képek tömegek szemébe égnek bele: kigyulladt a 80 méteres széltorony, a német tűzoltóknak esélye se volt eloltani – hagyták elégni

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Egy járőr vette észre a tüzet, amely rövid idő alatt az egész szélturbinára átterjedt. A hatóságok végül úgy döntöttek, hogy ellenőrzött körülmények között hagyják leégni a szélerőművet.
Nemes Tamás
2026.11.13, 21:16
Frissítve: 2026.11.13, 21:34
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Látványos tűz ütött ki egy németországi szélerőműben, a lángokat már kilométerekről észre lehetett venni. A tűzoltók gyorsan a helyszínre értek, ám a berendezés magassága miatt nem tudtak közvetlenül beavatkozni.

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Nem tudtak közvetlenül fellépni a lángok ellen a német tűzoltók, miután kigyulladt egy szélerőmű / Fotó: www.kfv-hei.de

Lángra kapott egy szélturbina péntek hajnalban a németországi Dingen településen, a Dithmarschen járásban. A tüzet hajnali fél négy körül egy járőrkocsi személyzete vette észre, majd azonnal értesítette a tűzoltókat a West Regionális Irányítóközponton keresztül.

A kivonuló egységek már több kilométeres távolságból látták a lángokat. Az Eddelak település tűzoltósága összesen 25 emberrel érkezett a helyszínre, a beavatkozást azonban jelentősen megnehezítette a berendezés magassága. 

A toronyhoz nem tudtak feljutni, így a tüzet közvetlenül nem lehetett oltani.

A mentésirányítás ezért a veszélyzóna biztosítására és a környező terület ellenőrzésére helyezte a hangsúlyt. A legfontosabb feladat az volt, hogy a tűz ne terjedjen át a szomszédos területekre. Mivel a szélerőmű közvetlen közelében nem volt éghető anyag, ilyen jellegű további veszély nem fenyegetett.

A hatóságok végül úgy döntöttek, hogy ellenőrzött körülmények között hagyják leégni a turbinát. Az üzemeltetőt azonnal értesítették, képviselője rövid időn belül meg is érkezett. Tájékoztatása szerint egy 80 méteres agymagasságú, 3,4 megawatt teljesítményű szélerőműről van szó.

A rendőrség nagy területen lezárta a helyszínt, hogy a lakosságot és az arra járókat ne veszélyeztesse a tűz vagy az esetleges lehulló törmelék. A tűzoltók mintegy egyórás helyszíni biztosítás után elhagyhatták a területet.

Magyarországon is terjednek a szélerőművek

A szélerőművek terjedése Európában és Magyarországon is egyre nagyobb figyelmet kap, a hazai beruházások előtt pedig jelentős bővülés állhat. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által meghirdetett magyarországi pályázaton 702 megawattnyi új szélenergia-kapacitás hálózati csatlakozási helyeire jelentkezhettek a befektetők. A túljelentkezés háromszoros volt, így a pályázók jelentős része várhatóan nem jut lehetőséghez.

A beruházások révén a jelenlegi, mintegy 330 megawattos magyarországi beépített szélenergia-kapacitás több mint háromszorosára emelkedhet. A pályázat különlegessége, hogy a nyertesek közvetlen pénzügyi támogatást nem kapnak, viszont kiszámíthatóbb működési feltételekre számíthatnak. A pályázatok elbírálásánál az energiatárolók telepítése, az önkormányzatoknak felajánlott támogatás, az államnak biztosított tulajdonrész-lehetőség és az európai beszerzések is pluszpontot érhetnek.

A MEKH-nek legkésőbb december 13-ig kell értékelnie a jelentkezéseket. A kiválasztott projektek várhatóan 2030 szeptembere és 2032 szeptembere között csatlakozhatnak a villamosenergia-hálózatra.

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Még egy ideig lehet reménykedni, utána a pályázók kétharmada megkapja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elutasító határozatát. A kiválasztott szerencsések együtt megháromszorozhatják Magyarország szélenergia-kapacitását. Néhányat bemutat közülük a Világgazdaság.

 

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