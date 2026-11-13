Ezek a képek tömegek szemébe égnek bele: kigyulladt a 80 méteres széltorony, a német tűzoltóknak esélye se volt eloltani – hagyták elégni

Látványos tűz ütött ki egy németországi szélerőműben, a lángokat már kilométerekről észre lehetett venni. A tűzoltók gyorsan a helyszínre értek, ám a berendezés magassága miatt nem tudtak közvetlenül beavatkozni.

Nem tudtak közvetlenül fellépni a lángok ellen a német tűzoltók, miután kigyulladt egy szélerőmű / Fotó: www.kfv-hei.de

Lángra kapott egy szélturbina péntek hajnalban a németországi Dingen településen, a Dithmarschen járásban. A tüzet hajnali fél négy körül egy járőrkocsi személyzete vette észre, majd azonnal értesítette a tűzoltókat a West Regionális Irányítóközponton keresztül.

A kivonuló egységek már több kilométeres távolságból látták a lángokat. Az Eddelak település tűzoltósága összesen 25 emberrel érkezett a helyszínre, a beavatkozást azonban jelentősen megnehezítette a berendezés magassága.

A toronyhoz nem tudtak feljutni, így a tüzet közvetlenül nem lehetett oltani.

A mentésirányítás ezért a veszélyzóna biztosítására és a környező terület ellenőrzésére helyezte a hangsúlyt. A legfontosabb feladat az volt, hogy a tűz ne terjedjen át a szomszédos területekre. Mivel a szélerőmű közvetlen közelében nem volt éghető anyag, ilyen jellegű további veszély nem fenyegetett.

A hatóságok végül úgy döntöttek, hogy ellenőrzött körülmények között hagyják leégni a turbinát. Az üzemeltetőt azonnal értesítették, képviselője rövid időn belül meg is érkezett. Tájékoztatása szerint egy 80 méteres agymagasságú, 3,4 megawatt teljesítményű szélerőműről van szó.

A rendőrség nagy területen lezárta a helyszínt, hogy a lakosságot és az arra járókat ne veszélyeztesse a tűz vagy az esetleges lehulló törmelék. A tűzoltók mintegy egyórás helyszíni biztosítás után elhagyhatták a területet.

Magyarországon is terjednek a szélerőművek

A szélerőművek terjedése Európában és Magyarországon is egyre nagyobb figyelmet kap, a hazai beruházások előtt pedig jelentős bővülés állhat. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által meghirdetett magyarországi pályázaton 702 megawattnyi új szélenergia-kapacitás hálózati csatlakozási helyeire jelentkezhettek a befektetők. A túljelentkezés háromszoros volt, így a pályázók jelentős része várhatóan nem jut lehetőséghez.