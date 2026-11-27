Vasúti közlekedés veszélyeztetése miatt indult bűntetőeljárás a mezőkövesdi vonatbaleset ügyében – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság péntek reggel. A baleset körülményeinek tisztázása jelenleg is folyamatban van. Továbbá szemtanúk jelentkezését is várja a rendőrség a vasúti baleset ügyében – írja a Police.hu.

Szemtanúk jelentkezését várja a rendőrség/Fotó: Shutterstock

Szemtanúk jelentkezését várja a rendőrség

A balesetet feltételezhetően több, a vasútállomás területén tartózkodó személy is láthatta. A szemtanúk az eset pontos körülményeinek tisztázásához fontos információval rendelkezhetnek.

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az esettel kapcsolatban, látta a balesetet, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon.

Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán,

illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

Vitézy Dávidot meghallgatnák a Közlekedési és Beruházási Parlamenti Bizottság ülésén

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, a mezőkövesdi vasúti baleset miatt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint a MÁV vezérigazgatójának meghallgatását kezdeményezte Nagy Bálint a parlamenti bizottság következő ülésén. A kormánypárti képviselő szerint kedd este óta nem kaptak megfelelő tájékoztatást a történtekről.

„Az egész országot megrázta a mezőkövesdi vasúti tragédia, innen is együttérzésemet szeretném kifejezni a sérülteknek és a hozzátartozóiknak. Vitézy Dávid behívását kezdeményeztem a holnapi Közlekedési és Beruházási Parlamenti Bizottság ülésére, és ezzel kapcsolatban levelet is írtam a bizottság elnökének"

– mondta tegnapi videóüzenetében Nagy Bálint országgyűlési képviselő.

Vitézy Dávid szintén közösségi oldalán jelentette be, hogy nemrég telefonon beszélt a hétfői vonatbalesetben megsérült Viviána édesapjával, hogy a MÁV-csoport, a minisztérium és a saját nevében is kifejezze őszinte együttérzését és sajnálatát.

„Biztosítottam arról, hogy ebben a borzasztó helyzetben minden lehetséges segítséget szeretnénk megadni a családnak. Tájékoztattam arról is, hogy felkérésemre a MÁV-csoport 5 millió forint azonnali gyorssegélyt biztosít a családnak. Elmondtam, hogy a lehető legalaposabb vizsgálat zajlik a rendőrség, a Közlekedésbiztonsági Szervezet és a MÁV vasútbiztonsági szakembereinek közreműködésével annak felderítésére, hogy pontosan mi történt. Viviána édesapja megerősítette, hogy lánya továbbra is kritikus állapotban van." – írta Vitézy.