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Elképesztő, ami Szerbiában történik: meg se alakult az új kormány, máris letartóztattak 90 embert, köztük egy volt minisztert

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Őrizetbe vették szerdán Rade Basta volt szerb gazdasági minisztert, és leváltották a Biztonsági-információs Ügynökség (BIA) igazgatóhelyettesét, Tomislav Radovanovicot. Az október 25-i parlamenti választás óta több mint kilencven embert tartóztattak le Szerbiában, köztük magas rangú rendőri vezetőket, állami intézmények irányítóit és a korábbi hatalomhoz közel álló üzletembereket.
VG
2026.11.12, 08:20
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Rade Bastát a belgrádi felső ügyészség utasítására vették őrizetbe, mert a gyanú szerint több tízmillió dináros kárt okozott a Belgrádi Távfűtő Műveknek, amikor a közvállalat igazgatója volt. A volt szerb miniszter a gyanú szerint jogalap nélkül hagyott jóvá támogatásokat különböző sportegyesületeknek, köztük kisebb labdarúgó- és kosárlabdakluboknak, valamint egy lovasklubnak az MTI beszámolója szerint.

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Egy szerb rendőrautó Belgrádban (illusztráció)
Fotó: Shutterstock

A volt szerb miniszter mellett egy titkosszolgálati vezetőt is leváltottak

A Radar című hetilap értesülése szerint kedd este leváltották Tomislav Radovanovicot, a titkosszolgálat igazgatóhelyettesét is. Radovanovic 2023 decemberétől, a korábbi igazgató távozásakor, ideiglenesen vezette is a BIA-t.

A Radar korábban nyilvánosságra hozta, hogy a BIA kémkedés gyanújával hónapokon keresztül lehallgatta és megfigyelte a hetilap szerkesztőit és újságíróit.

A megfigyelést a titkosszolgálat vezetője, Vladimir Orlic kezdeményezte, és bírósági engedéllyel végezték. A BIA visszautasította a jogellenes megfigyelésre vonatkozó vádakat.

A lap szerint Tomislav Radovanovic leváltását megelőzően elbocsátották Milos Simicet, a BIA egyik igazgatóságának vezetőjét is.

A Radar nem hivatalos értesülései szerint Simic azért veszíthette el állását, mert megtagadta a szerkesztőség lehallgatásával kapcsolatos dokumentumok meghamisítására vonatkozó utasítás végrehajtását.

Több rendőrségi akció történt a választások után

A szerbiai rendőrség az október 25-i parlamenti választás óta több nagyszabású akciót hajtott végre. Az utóbbi két hétben több mint kilencven embert vettek őrizetbe különböző bűncselekmények gyanújával.

A letartóztatások hátterében különböző korrupciós ügyek, hivatali visszaélések, pénzmosás és közpénzekkel kapcsolatos szabálytalanságok gyanúja áll.

Az ügyek többsége a korábbi hatalom idején elkövetett feltételezett visszaélésekhez kapcsolódik, és az érintettek között többen is a Szerb Haladó Párthoz (SNS) kötődő politikai és gazdasági körök tagjai.

A letartóztatási hullám azután kezdődött, hogy az Egyetemista Lista megnyerte az október 25-i előrehozott parlamenti választást, és tizennégy év után véget ért Aleksandar Vucic és a Szerb Haladó Párt uralma.

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