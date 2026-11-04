Deviza
EUR/HUF363,24 -0,44% USD/HUF322,89 -0,81% GBP/HUF435,35 -0,44% CHF/HUF395,26 -0,47% PLN/HUF82,58 -0,12% RON/HUF67,98 -0,42% CZK/HUF14,94 -0,3% EUR/HUF363,24 -0,44% USD/HUF322,89 -0,81% GBP/HUF435,35 -0,44% CHF/HUF395,26 -0,47% PLN/HUF82,58 -0,12% RON/HUF67,98 -0,42% CZK/HUF14,94 -0,3%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX148 739,18 +1,82% MTELEKOM2 890 -1,38% MOL5 130 +1,56% OTP43 210 +3,38% RICHTER13 050 +0,38% OPUS200 +1,6% ANY5 870 -0,34% AUTOWALLIS119 +2,52% WABERERS4 120 +0,24% BUMIX8 630,21 +0,55% CETOP4 850,72 +0,05% CETOP NTR3 196,07 +1,96% BUX148 739,18 +1,82% MTELEKOM2 890 -1,38% MOL5 130 +1,56% OTP43 210 +3,38% RICHTER13 050 +0,38% OPUS200 +1,6% ANY5 870 -0,34% AUTOWALLIS119 +2,52% WABERERS4 120 +0,24% BUMIX8 630,21 +0,55% CETOP4 850,72 +0,05% CETOP NTR3 196,07 +1,96%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Ez váratlan: az oroszok Moszkva előtt fordítottak vissza egy repülőgépet, amin Vucic szövetségese utazott

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Visszarendelték Belgrádba az Air Serbia Moszkvába tartó járatát. Szerb sajtóértesülések szerint Aleksandar Vulin ellenőrzés nélkül jutott a fedélzetre.
VG
2026.11.04, 12:05
Frissítve: 2026.11.04, 12:09
Szóljon hozzá!

Vissza kellett térnie Belgrádba az Air Serbia Moszkvába tartó járatának, miután a repülőtéri biztonsági szolgálat értesülései szerint Aleksandar Vulin biztonsági átvizsgálás nélkül szállt fel a szerb gépre – írta meg az N1.

Szerb Air Serbia Airbus A330 At New York JFK
Vissza kellett fordulnia a Moszkvába tartó repülőgépnek: egy szerb politikusnak túlságosan sietős lehetett / Fotó: NurPhoto / AFP

A szerb politikus tagadta a történtekről szóló beszámolókat, és politikai indíttatású kampányról beszélt.

A járatot  azután rendelték vissza a belgrádi Nikola Tesla repülőtérre, hogy a biztonsági személyzet észlelte: Aleksandar Vulin, a Szocialisták Mozgalmának vezetője nem esett át a kötelező biztonsági ellenőrzésen. Vulint a nemrég a szerbiai választáson pártja veresége révén kudarcot szenvedő Aleksandar Vucic szoros politikai szövetségesének tartják.

A beszámoló szerint 

a repülőgépet és az utasokat ezt követően többórás, kiegészítő biztonsági ellenőrzésnek vetették alá. 

A repülőtéri biztonsági szolgálat a bombafenyegetés esetén alkalmazott eljárás szerint járt el. Ez önmagában nem jelenti azt, hogy tényleges bombafenyegetés történt.

Az Air Serbia megerősítette, hogy a gép visszatért Belgrádba, miután a repülőtéri hatóságok problémát jeleztek a légitársaságnak. Közlésük szerint a döntést a biztonsági előírásoknak megfelelően hozták meg, az érintett utast azonban nem nevezték meg.

A Nova.rs információi szerint Vulint egy egyelőre azonosítatlan személy segítségével juttatták el a beszálláshoz. A gép visszafordítását a portál értesülése alapján Milan Kuc, a repülőtér vállalati biztonsági igazgatója rendelte el.

Vulin Dusan Bajatovictyal, a Srbijagas vezérigazgatójával és Nenad Popovictyal, a Szerb Néppárt vezetőjével utazott Moszkvába.

Állítása szerint hivatalos ügyben indult az orosz fővárosba, hogy a gázmegállapodás meghosszabbításáról tárgyaljon. A biztonsági ellenőrzés elmaradásáról szóló híreket hazugságnak nevezte, az ügyet pedig ellene irányuló politikai kampányként értékelte.

Bajatovic ugyanakkor az N1-nek azt mondta, nem tudja, Vulin és Popovic milyen céllal utazott Moszkvába. Saját útjáról azt közölte, hogy az a gázellátással és az Alta Bank ügyét követően kialakult fizetési problémákkal függött össze.

Az utasok az ismételt biztonsági ellenőrzések után, szerdán nem sokkal hajnali két óra előtt szálltak fel újra a repülőgépre.

Szóljon hozzá!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu