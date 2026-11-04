Ez váratlan: az oroszok Moszkva előtt fordítottak vissza egy repülőgépet, amin Vucic szövetségese utazott

Vissza kellett térnie Belgrádba az Air Serbia Moszkvába tartó járatának, miután a repülőtéri biztonsági szolgálat értesülései szerint Aleksandar Vulin biztonsági átvizsgálás nélkül szállt fel a szerb gépre – írta meg az N1.

Vissza kellett fordulnia a Moszkvába tartó repülőgépnek: egy szerb politikusnak túlságosan sietős lehetett / Fotó: NurPhoto / AFP

A szerb politikus tagadta a történtekről szóló beszámolókat, és politikai indíttatású kampányról beszélt.

A járatot azután rendelték vissza a belgrádi Nikola Tesla repülőtérre, hogy a biztonsági személyzet észlelte: Aleksandar Vulin, a Szocialisták Mozgalmának vezetője nem esett át a kötelező biztonsági ellenőrzésen. Vulint a nemrég a szerbiai választáson pártja veresége révén kudarcot szenvedő Aleksandar Vucic szoros politikai szövetségesének tartják.

A beszámoló szerint

a repülőgépet és az utasokat ezt követően többórás, kiegészítő biztonsági ellenőrzésnek vetették alá.

A repülőtéri biztonsági szolgálat a bombafenyegetés esetén alkalmazott eljárás szerint járt el. Ez önmagában nem jelenti azt, hogy tényleges bombafenyegetés történt.

Az Air Serbia megerősítette, hogy a gép visszatért Belgrádba, miután a repülőtéri hatóságok problémát jeleztek a légitársaságnak. Közlésük szerint a döntést a biztonsági előírásoknak megfelelően hozták meg, az érintett utast azonban nem nevezték meg.

A Nova.rs információi szerint Vulint egy egyelőre azonosítatlan személy segítségével juttatták el a beszálláshoz. A gép visszafordítását a portál értesülése alapján Milan Kuc, a repülőtér vállalati biztonsági igazgatója rendelte el.

Vulin Dusan Bajatovictyal, a Srbijagas vezérigazgatójával és Nenad Popovictyal, a Szerb Néppárt vezetőjével utazott Moszkvába.

Állítása szerint hivatalos ügyben indult az orosz fővárosba, hogy a gázmegállapodás meghosszabbításáról tárgyaljon. A biztonsági ellenőrzés elmaradásáról szóló híreket hazugságnak nevezte, az ügyet pedig ellene irányuló politikai kampányként értékelte.

Bajatovic ugyanakkor az N1-nek azt mondta, nem tudja, Vulin és Popovic milyen céllal utazott Moszkvába. Saját útjáról azt közölte, hogy az a gázellátással és az Alta Bank ügyét követően kialakult fizetési problémákkal függött össze.