Most jelentette be Nagy Ervin: döntött a kormány, ők vezetik tovább a Madách Színházat és az Új Színházat

Kihirdették, kik veszik át a következő öt évben két budapesti színház vezetését, a döntéssel lezárult a hónapok óta tartó igazgatói pályázat. A minisztérium összesen 23 jelentkezést bírált el, a kinevezések 2027 januárjának végén lépnek hatályba.

Nagy Ervin közleménye szerint két fontos budapesti színház vezetéséről is megszületett a döntés / Fotó: AFP

Új igazgatók kerülnek a budapesti színházak élére

Szabó Péter Szilveszter vezeti 2027. január 31-től a Madách Színházat, az Új Színház ügyvezetői feladatait pedig Csiby Gergely látja el a következő öt évben. A kinevezésekről Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter döntött a szakmai bizottságok javaslatainak figyelembevételével, a legtöbb támogató szavazatot kapott pályázók közül választva.

A bejelentést Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár tette közzé a Facebook-oldalán. A két új igazgatónak gratulált, és sok sikert kívánt a munkájukhoz. A megbízatás 2032. január 31-ig szól, vagyis mindkét intézmény élén ötéves vezetői ciklus kezdődik.

A pályázati eljárásban a Madách Színház vezetésére hét, az Új Színház irányítására tizenhat jelentkezés érkezett. A 23 pályázatot a szakmai bizottságok egyenként értékelték, a döntést pedig szakmai meghallgatások és vezetői kompetenciamérések előzték meg.

A minisztérium kedden közölte, hogy az átláthatóság nevében a pályázatonként elkészített összegző bizottsági véleményeket és a szavazások részletes eredményeit is nyilvánosságra hozza. Így az is megismerhető lesz, milyen szakmai értékelés és támogatottság állt az egyes pályázatok mögött.

Ám nem csak a színházigazgatói pályázatok miatt változik a kulturális intézmények vezetése.

November 2-án Tarr Zoltán azonnali hatállyal megszüntette Ókovács Szilveszter munkaviszonyát a Magyar Állami Operaház főigazgatójaként, a döntést pedig az intézmény átvilágításával indokolták. A minisztérium közlése szerint a vizsgálat több szabálytalanságot tárt fel, köztük olyan rendszeres célprémiumokat, amelyek kifizetéséhez miniszteri jóváhagyásra lett volna szükség.

Nagy Ervin az Operaház ügyében arról is beszámolt, hogy a főigazgató havi bruttó 4,8 millió forintos fizetése mellett további juttatásokat kapott, a produkciók költségeinek nyilvántartásánál pedig szintén hiányosságokat találtak. Az intézményt átmenetileg Ivacs Balázs vezeti, a főigazgatói posztra új pályázatot írnak ki. A Madách Színház és az Új Színház esetében most lezárult eljárás már meg is nevezte az új vezetőket.