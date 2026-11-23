Egymilliárd forintos főnyereménnyel, napi egymillió forintos nyereményekkel és hetente kisorsolt autókkal indít új játékot a Szerencsejáték Zrt. A Szuperlottó november 27-én rajtol, és mindössze az év végéig lesz elérhető, a legnagyobb nyereményt pedig szilveszter este sorsolják ki. A játék különlegessége, hogy az egymilliárd forint akkor is gazdára találhat, ha senki nem találja el mind az öt nyerőszámot.

Nagy dobásra készül a Szerencsejáték Zrt.: milliárdos főnyeremény, autók és napi egymillió forint várja a magyarokat – jön a Szuperlottó / Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Az év utolsó heteire időzítette legújabb játékát a Szerencsejáték Zrt., amely a hagyományos lottósorsolások mellett egy különleges, háromféle nyereménylehetőséget kínáló konstrukcióval készül. A Szuperlottót november 27. és december 31. között lehet megjátszani, és bár a legnagyobb nyereményre szilveszterig várni kell, a játékosok már a szelvény megvásárlásának napján is pénzhez juthatnak – írja a Szerencsejáték Zrt. közleménye.

Az új játék szabályai ismerősek lehetnek azoknak, akik korábban már lottóztak: az 1-től 90-ig terjedő számok közül kell ötöt kiválasztani. Egy mező megjátszása 1000 forintba kerül, ezért azonban a játékos nem csupán egyetlen sorsoláson vesz részt. Minden megvásárolt szelvény automatikusan bekerül a vásárlás napján és hetében rendezett sorsolásokba, majd december 31-én az egymilliárd forintos főnyereményért is versenybe száll.

Akkor is kioszthatják az egymilliárdot, ha senki nem találja el az öt számot

A Szuperlottó naponta egymillió forintos nyereményt kínál, a heti sorsolásokon pedig egy-egy CUPRA Terramar személyautó talál gazdára. A legnagyobb összegre ugyanakkor szilveszter estéig kell várni, amikor az öttalálatos szelvények tulajdonosai összesen egymilliárd forinton osztozhatnak. A főnyeremény tehát nem feltétlenül egyetlen játékost illet meg:

ha többen is eltalálják az öt számot, az egymilliárd forintot közöttük osztják szét.

Az alsóbb nyerőosztályokban is jelentős összegekhez lehet jutni. A szilveszteri sorsoláson a négyes találat 7 millió, a hármas 70 ezer, míg a kettes 7 ezer forintot ér. A Szerencsejáték Zrt. azonban egy további szabállyal gondoskodott arról, hogy a legnagyobb nyeremény ne kizárólag a telitalálatoktól függjön.