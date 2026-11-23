Nagy dobásra készül a Szerencsejáték Zrt.: milliárdos főnyeremény, autók és napi egymillió forint várja a magyarokat – jön a Szuperlottó
Egymilliárd forintos főnyereménnyel, napi egymillió forintos nyereményekkel és hetente kisorsolt autókkal indít új játékot a Szerencsejáték Zrt. A Szuperlottó november 27-én rajtol, és mindössze az év végéig lesz elérhető, a legnagyobb nyereményt pedig szilveszter este sorsolják ki. A játék különlegessége, hogy az egymilliárd forint akkor is gazdára találhat, ha senki nem találja el mind az öt nyerőszámot.
Az év utolsó heteire időzítette legújabb játékát a Szerencsejáték Zrt., amely a hagyományos lottósorsolások mellett egy különleges, háromféle nyereménylehetőséget kínáló konstrukcióval készül. A Szuperlottót november 27. és december 31. között lehet megjátszani, és bár a legnagyobb nyereményre szilveszterig várni kell, a játékosok már a szelvény megvásárlásának napján is pénzhez juthatnak – írja a Szerencsejáték Zrt. közleménye.
Az új játék szabályai ismerősek lehetnek azoknak, akik korábban már lottóztak: az 1-től 90-ig terjedő számok közül kell ötöt kiválasztani. Egy mező megjátszása 1000 forintba kerül, ezért azonban a játékos nem csupán egyetlen sorsoláson vesz részt. Minden megvásárolt szelvény automatikusan bekerül a vásárlás napján és hetében rendezett sorsolásokba, majd december 31-én az egymilliárd forintos főnyereményért is versenybe száll.
Akkor is kioszthatják az egymilliárdot, ha senki nem találja el az öt számot
A Szuperlottó naponta egymillió forintos nyereményt kínál, a heti sorsolásokon pedig egy-egy CUPRA Terramar személyautó talál gazdára. A legnagyobb összegre ugyanakkor szilveszter estéig kell várni, amikor az öttalálatos szelvények tulajdonosai összesen egymilliárd forinton osztozhatnak. A főnyeremény tehát nem feltétlenül egyetlen játékost illet meg:
ha többen is eltalálják az öt számot, az egymilliárd forintot közöttük osztják szét.
Az alsóbb nyerőosztályokban is jelentős összegekhez lehet jutni. A szilveszteri sorsoláson a négyes találat 7 millió, a hármas 70 ezer, míg a kettes 7 ezer forintot ér. A Szerencsejáték Zrt. azonban egy további szabállyal gondoskodott arról, hogy a legnagyobb nyeremény ne kizárólag a telitalálatoktól függjön.
Ha ugyanis egyetlen öttalálatos szelvény sem születik, az egymilliárd forintot abban a legmagasabb nyerőosztályban osztják szét, amelyben van nyertes. Ez azt jelenti, hogy ha például senki nem találja el mind az öt számot, de vannak négytalálatos szelvények, akkor azok tulajdonosai részesülhetnek az egymilliárd forintból. A ténylegesen kézhez kapott összeg ebben az esetben természetesen attól függ, hányan értek el ugyanannyi találatot. A szilveszteri sorsolást az RTL élőben közvetíti, a nyerőszámokat pedig hagyományos módon, kézi sorsolással húzzák ki a sorsológömbből.
Csak öt hétig lesz elérhető az új lottó
A Szerencsejáték Zrt. a játékot kifejezetten az év végi időszakra dolgozta ki, és a szilveszteri főnyereményt is ennek megfelelően időzítette. Horváth Zoltán, a társaság játékok és innováció igazgatója szerint a lottózás évtizedek óta a magyar hétköznapok része, amely sok családban közös hagyománnyá vált.
Az új játék kampányában ezért a közös szerencsepróbára és az együtt átélt izgalomra helyezik a hangsúlyt. A társaság vezetője szerint szilveszterkor az emberek szabadabban mernek tervezni és nagyobb dolgokról álmodni, ezért döntöttek úgy, hogy az egymilliárd forintos sorsolást éppen az év utolsó estéjén rendezik meg.
A Szuperlottó ugyanakkor nem válik a hagyományos lottójátékok állandó szereplőjévé:
a most bejelentett konstrukció kizárólag november 27. és december 31. között érhető el.
A szelvényeket a Szerencsejáték Zrt. értékesítőhelyein és online, a szerencsejatek.hu oldalon lehet megvásárolni. Így azoknak is lehetőségük lesz részt venni a szilveszteri egymilliárdos sorsoláson, akik csak az év utolsó napjaiban kapcsolódnak be a játékba.
Nem először készül különleges év végi sorsolással a Szerencsejáték Zrt. Tavaly az Ötöslottóhoz kapcsolódó Szilveszteri Szuperlottón rekordösszegű, 7 milliárd forintos főnyeremény várta a játékosokat, amellyel akár a korábbi, 6,61 milliárd forintos magyar lottórekord is megdőlhetett volna. Az idei Szuperlottó azonban más konstrukcióra épül: az egymilliárd forintos szilveszteri nyeremény mellett már a megelőző hetekben is naponta pénzt, hetente pedig autókat sorsolnak ki. Ráadásul míg a tavalyi játék az Ötöslottóhoz kapcsolódott, az új Szuperlottó külön, 1000 forintos mezőárral indul.