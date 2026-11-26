Amikor a Tisza Párt átvette a kormányzást vállalta, hogy transzparens módon működik majd, valamint a lehető legnagyobb szakmai alapossággal jár el minden ügyben. Erről írt egy Facebook-bejegyzés ben Tarr Zoltán minisztériuma, miután Nagy Ervin pályáztatás nélkül ítélt oda hárommilliárd forint kulturális támogatást.

Tarr Zoltán tárcája szerint Nagy Ervin szakmailag megalapozott döntéseket hozott / Fotó: Nagy Ervin / Facebook

A hivatalos magyarázat szerint a támogatási döntés egy szakmailag megalapozott, testületi véleményen alapuló folyamat eredménye, amelynek célja a megszűnés határára sodródott, magas színvonalú művészeti tevékenységet folytató kulturális szervezetek megsegítése volt.

Tarr Zoltán tárcája az előző kormányt okolja

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium szerint az állami források kedvezményezettjei a Fidesz-kormányok miatt kerültek nehéz helyzetbe.

A döntés alapján 74 független színházi, bábszínházi, tánc- és cirkuszművészeti szervezet közel 1,3 milliárd forint, 18 határon túli előadó-művészeti és összművészeti szervezet 90 millió forint, a független érdekképviseleti szervezetek 55 millió forint, 15 szabadtéri színház és fesztivál pedig 465 millió forint támogatásban részesülne.

Van egy mély gyanakvás a magyar társadalomban a politikával szemben, és ez az elmúlt 16 év kormányzása után teljesen érthető

− olvasható a közleményben, amely értelmében a magyaroknak joguk van gyanakodni, joga van kérdezni, és joga van válaszokat kapni.

A bejegyzésből az is kiderül, hogy a tárca a támogatások folyósítása előtt újra átnézi a teljes folyamatot, álláspontja szerint pedig a korábbi gyakorlattal ellentétben nem egy központosított miniszteri döntés született.

A Fidesz is reagált a botrányra

Ahogy a Világgazdaság korábban megírta, a kulturális támogatások elosztásának tisztázatlan körülményei miatt a Fidesz büntetőeljárás kezdeményezését helyezte kilátásba. Szentkirályi Alexandra csütörtöki sajtótájékoztatóján újabb visszásságokra mutatott rá a kétes körülmények között odaítélt pénzek kapcsán. A politikus követelte, hogy Nagy Ervin szakmai indoklással együtt haladéktalanul hozza nyilvánosságra a kedvezményezettek névsorát és a megítélt összegeket.