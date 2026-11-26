Most kezd csak igazi botrány lenni Nagy Ervin körül: megszólalt Tarr Zoltán a titokban kiutalt milliárdokról, őrült magyarázkodásba kezdett – „Van egy mély gyanakvás a magyar társadalomban”
Amikor a Tisza Párt átvette a kormányzást vállalta, hogy transzparens módon működik majd, valamint a lehető legnagyobb szakmai alapossággal jár el minden ügyben. Erről írt egy Facebook-bejegyzés ben Tarr Zoltán minisztériuma, miután Nagy Ervin pályáztatás nélkül ítélt oda hárommilliárd forint kulturális támogatást.
A hivatalos magyarázat szerint a támogatási döntés egy szakmailag megalapozott, testületi véleményen alapuló folyamat eredménye, amelynek célja a megszűnés határára sodródott, magas színvonalú művészeti tevékenységet folytató kulturális szervezetek megsegítése volt.
Tarr Zoltán tárcája az előző kormányt okolja
A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium szerint az állami források kedvezményezettjei a Fidesz-kormányok miatt kerültek nehéz helyzetbe.
A döntés alapján 74 független színházi, bábszínházi, tánc- és cirkuszművészeti szervezet közel 1,3 milliárd forint, 18 határon túli előadó-művészeti és összművészeti szervezet 90 millió forint, a független érdekképviseleti szervezetek 55 millió forint, 15 szabadtéri színház és fesztivál pedig 465 millió forint támogatásban részesülne.
Van egy mély gyanakvás a magyar társadalomban a politikával szemben, és ez az elmúlt 16 év kormányzása után teljesen érthető
− olvasható a közleményben, amely értelmében a magyaroknak joguk van gyanakodni, joga van kérdezni, és joga van válaszokat kapni.
A bejegyzésből az is kiderül, hogy a tárca a támogatások folyósítása előtt újra átnézi a teljes folyamatot, álláspontja szerint pedig a korábbi gyakorlattal ellentétben nem egy központosított miniszteri döntés született.
A Fidesz is reagált a botrányra
Ahogy a Világgazdaság korábban megírta, a kulturális támogatások elosztásának tisztázatlan körülményei miatt a Fidesz büntetőeljárás kezdeményezését helyezte kilátásba. Szentkirályi Alexandra csütörtöki sajtótájékoztatóján újabb visszásságokra mutatott rá a kétes körülmények között odaítélt pénzek kapcsán. A politikus követelte, hogy Nagy Ervin szakmai indoklással együtt haladéktalanul hozza nyilvánosságra a kedvezményezettek névsorát és a megítélt összegeket.
Hangsúlyozta, hogy pártja nem a kulturális szervezetek támogatását kifogásolja, hanem a közpénzek elosztásának módját. Ezzel összefüggésben emlékeztetett Magyar Péter korábbi parlamenti felszólalására, amelyben a miniszterelnök úgy fogalmazott:
mi nyilvános szakmai szempontok szerint odaítélt, átlátható és szigorúan ellenőrizhető támogatási rendszert teremtünk a kultúrában is.
Szentkirályi Alexandra felidézte Tarr Zoltán miniszter vállalásait is, aki kiszámítható finanszírozást, szakmai zsűrik bevonását és a támogatási döntések nyilvános indoklását ígérte.
A Fidesz képviselője közölte azt is, hogy ez a hárommilliárd forint annak a tízmilliárdos keretnek a része, amelyet még az előző kormány különített el az előadóművészeti szervezetek többlettámogatására.
A politikus nem tartja hitelesnek Nagy Ervin magyarázatát, miszerint az év végéig hátralévő rövid idő miatt nem volt lehetőség a pályáztatásra. Úgy véli, tisztázni kell, hogy
- mulasztás miatt maradt-e el a pályázatok kiírása,
- vagy szándékosan halogatták a források elosztását.
Mindezek mellett annak vizsgálatát is sürgette, hogy részesültek-e támogatásban olyan szervezetek, amelyek a választási kampányban aktívan segítették a Tisza Pártot.
A képviselő információi szerint a kiválasztottakat telefonon keresték meg, és előre közölték velük az igényelhető összeget.
Szentkirályi Alexandra válaszában az államtitkár politikai felelőssége mellett az esetleges büntetőjogi következményekre is kitért. Közölte: amennyiben a minisztérium az ügy tisztázása előtt megkezdi a támogatások folyósítását, a Fidesz hivatali visszaélés és hűtlen kezelés miatt feljelentést tesz.