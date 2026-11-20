Fulladás- és sérülésveszély miatt hívja vissza a gyártó a Relaxdays egyik biztonsági ajtó- és lépcsőrácsát. A függőleges rudak túl messze vannak egymástól, így egy kisgyerek teste átcsúszhat közöttük, a feje viszont beszorulhat. A ráccsal már történt baleset. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) azt kéri a vásárlóktól, hogy az érintett rácsot azonnal szereljék le.

Termékvisszahívás: már baleset is történt – azonnal szerelje le ezt a biztonsági ajtórácsot, ha ilyet vett / Fotó: NKFH

A gyerek teste átférhet a résen, a feje viszont beszorulhat

A rács éppen ott jelent veszélyt, ahol védenie kellene a gyereket. Ha a gyerek teste átcsúszik két rúd között, a feje beszorulhat, ami fulladást vagy súlyos sérülést okozhat. Az NKFH szerint a termékről a kötelező biztonsági jelölések is hiányoznak, a használati útmutató pedig hibás.

A visszahívás az Európai Unió Safety Gate riasztási rendszerébe is bekerült. A bejelentő tagállam szerint magyar vásárlókhoz is eljuthatott a termék. Az NKFH a Kaufland német webáruházát jelölte meg értékesítési helyként, így azoknak is érdemes ellenőrizniük a rácsot, akik külföldről rendelték.

A visszahívás a fúrás nélkül rögzíthető, szürke, 82-87 centiméteres Relaxdays ajtó- és lépcsőrácsot érinti. A hatóság az alábbi azonosítókat adta meg.

Modellszám : 10051641_8156

: 10051641_8156 Tételszám : 2025-10000120

: 2025-10000120 Vonalkód: 4052025855758

A termék barna, 74 × 4,5 × 79 centiméteres kartondobozban került forgalomba, a csomag tömege körülbelül 4,1 kilogramm. Aki az érintett rácsot használja, ne várjon a visszavételre, hanem azonnal szerelje le. A gyártó önként hívja vissza a terméket, a visszavétel menetéről a Relaxdays hivatalos tájékoztatóoldalán, a relaxdays-unternehmen.de címen lehet tájékozódni.

Nemrég vízgyöngyöket hívtak vissza, mert lenyelve életveszélyesek lehetnek

November elején a Panduro Hobby AB két vízgyöngykészletének visszahívására is figyelmeztetett a fogyasztóvédelmi hatóság. Az apró gyöngyök nedvesség hatására megduzzadnak. Ha egy gyerek lenyeli őket, a szervezetében is megnőhetnek, és akár azonnali orvosi beavatkozást igénylő elzáródást okozhatnak – írtuk korábban. Az érintett készletek magyar vásárlókhoz is eljuthattak, akár külföldi webáruházból. Az NKFH azt kérte az érintettektől, hogy ne használják tovább a készletet, és azonnal tegyék olyan helyre, ahol a gyerekek nem férhetnek hozzá.