Ez most mindenkit meglepett: újabb kulcsember állt fel a Tisza-kormányzatból, az okokról nem beszélnek – ezúttal Hegedűs Zsolt veszítette el az egyik legfontosabb munkatársát
Újabb személyi változás történik a Tisza-kormány egyik fontos tárcájánál: december 1-jétől már nem dolgozik az egészségügyi minisztériumban Gilly Gyula, Hegedűs Zsolt politikai főtanácsadója. A szakember korábban meghatározó szerepet vállalt a párt egészségpolitikai programjának kidolgozásában, a kormányalakítás idején pedig az államtitkári poszt várományosaként is emlegették.
December 1-jétől távozik az egészségügyi minisztériumból Gilly Gyula, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter politikai főtanácsadója. A hírt a szakember a Népszabadságnak erősítette meg, a tárca pedig szintén közölte, hogy megszűnik a munkakapcsolat. Mindketten közös döntésként beszéltek a távozásról, annak okairól azonban nem adtak tájékoztatást.
A személyi változás azért is érdekes, mert Gilly már a kormányváltás előtt részt vett a Tisza egészségpolitikai programjának kidolgozásában. A párt 2025 októberében, a váci egészségpolitikai konferencián az ágazatirányítás, a rendszerszintű átalakítások és az integrált ellátás szakértőjeként mutatta be. A program szakmai előkészítését már korábban is ő fogta össze.
A kormány megalakulásakor az egészségügyi államtitkári poszt egyik lehetséges várományosaként is emlegették, végül azonban nem kapott kinevezést. Hegedűs Zsolt mellett politikai főtanácsadóként dolgozott tovább. Egyelőre nem tudni, hogy a minisztérium elhagyása után bekapcsolódik-e a Tisza parlamenti frakciójának egészségpolitikai munkájába, vagy részt vesz-e az ágazati döntések előkészítésében.
Folytatódik a tisztogatás a Tisza-kormánynál?
Távozása nem az egyetlen személyi változás az új kormány minisztériumaiban. November elején két tárcánál is több vezető megbízatása szűnt meg. A Szociális és Családügyi Minisztériumban három helyettes államtitkár távozott: Bódy Éva saját elhatározásából mondott le, Réthy Pált és Sepsey Krisztinát pedig felmentették. A tárcához közben két új vezető érkezett, Ghyczy Gellért november 8-án, Vécsei Dávid Bence november 11-én kezdte meg a munkát.
A Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumban szintén átalakult a vezetés. Szabó Mátyás államtitkár megbízatása november 7-én megszűnt, Verhás Georgina Jennifer helyettes államtitkár pedig lemondott. Az államtitkári feladatokat Szabó Tibor tiszás országgyűlési képviselő vette át, aki közösségi oldalán is beszámolt új megbízatásáról. A személycserék különösen azért figyelemre méltók, mert több érintett vezető csak néhány hónapja kapta meg a kinevezését.
Gilly Gyula orvos, háziorvosi szakvizsgával és egészségügyi menedzseri tapasztalattal rendelkezik. Az első Orbán-kormány idején részt vett a diákhitelrendszer kialakításában, majd a Diákhitel Központ első vezetője lett. A szervezetet később Magyar Péter is irányította. Gilly ezt követően az egészségpénztári és a magánegészségügyi szektorban dolgozott, és a hazai egészségügyi menedzserképzés elindításában is szerepet vállalt.
A szakember október közepén, a Semmelweis Egyetem egészségügyi karrier- és állásbörzéjén még a kormány egészségügyi terveiről beszélt. A finanszírozás átalakítását, a valós költségeket fedező teljesítményfinanszírozás helyreállítását és a betegutak regionális átszervezését nevezte fontos feladatnak. Előadásában azt is elmondta, hogy megközelítőleg kétezer milliárd forint hiányzik az egészségügyből.
Lezajlott a nagy tisztogatás a Tisza-kormányzatban, máris megszólalt az új minisztériumi felsővezető: „Köszönöm a bizalmat Magyar Péter miniszterelnöknek” – erre készül államtitkárként
Újabb személyi változás történik a Magyar Péter vezette kormányban: Szabó Tibor tiszás országgyűlési képviselő vidék- és területfejlesztésért felelős államtitkárként folytatja munkáját. A politikus a Facebook-oldalán jelentette be, hogy új kormányzati, államtitkári feladatot kapott, amelyet eddigi parlamenti munkájának folytatásaként értékel.