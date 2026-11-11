Ez most mindenkit meglepett: újabb kulcsember állt fel a Tisza-kormányzatból, az okokról nem beszélnek – ezúttal Hegedűs Zsolt veszítette el az egyik legfontosabb munkatársát

Újabb személyi változás történik a Tisza-kormány egyik fontos tárcájánál: december 1-jétől már nem dolgozik az egészségügyi minisztériumban Gilly Gyula, Hegedűs Zsolt politikai főtanácsadója. A szakember korábban meghatározó szerepet vállalt a párt egészségpolitikai programjának kidolgozásában, a kormányalakítás idején pedig az államtitkári poszt várományosaként is emlegették.

Nem marad decembertől Hegedűs Zsolt mellett Gilly Gyula, aki a Tisza egészségügyi elképzeléseinek kidolgozásában is fontos szerepet játszott / Fotó: NurPhoto via AFP

December 1-jétől távozik az egészségügyi minisztériumból Gilly Gyula, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter politikai főtanácsadója. A hírt a szakember a Népszabadságnak erősítette meg, a tárca pedig szintén közölte, hogy megszűnik a munkakapcsolat. Mindketten közös döntésként beszéltek a távozásról, annak okairól azonban nem adtak tájékoztatást.

A személyi változás azért is érdekes, mert Gilly már a kormányváltás előtt részt vett a Tisza egészségpolitikai programjának kidolgozásában. A párt 2025 októberében, a váci egészségpolitikai konferencián az ágazatirányítás, a rendszerszintű átalakítások és az integrált ellátás szakértőjeként mutatta be. A program szakmai előkészítését már korábban is ő fogta össze.

A kormány megalakulásakor az egészségügyi államtitkári poszt egyik lehetséges várományosaként is emlegették, végül azonban nem kapott kinevezést. Hegedűs Zsolt mellett politikai főtanácsadóként dolgozott tovább. Egyelőre nem tudni, hogy a minisztérium elhagyása után bekapcsolódik-e a Tisza parlamenti frakciójának egészségpolitikai munkájába, vagy részt vesz-e az ágazati döntések előkészítésében.

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Távozása nem az egyetlen személyi változás az új kormány minisztériumaiban. November elején két tárcánál is több vezető megbízatása szűnt meg. A Szociális és Családügyi Minisztériumban három helyettes államtitkár távozott: Bódy Éva saját elhatározásából mondott le, Réthy Pált és Sepsey Krisztinát pedig felmentették. A tárcához közben két új vezető érkezett, Ghyczy Gellért november 8-án, Vécsei Dávid Bence november 11-én kezdte meg a munkát.

A Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumban szintén átalakult a vezetés. Szabó Mátyás államtitkár megbízatása november 7-én megszűnt, Verhás Georgina Jennifer helyettes államtitkár pedig lemondott. Az államtitkári feladatokat Szabó Tibor tiszás országgyűlési képviselő vette át, aki közösségi oldalán is beszámolt új megbízatásáról. A személycserék különösen azért figyelemre méltók, mert több érintett vezető csak néhány hónapja kapta meg a kinevezését.