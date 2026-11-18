Rendkívüli: sorra mondanak fel a helyettes államtitkárok a Tisza-kormányban, ezúttal Gajdos László embere távozik
Újabb helyettes államtitkár távozik a májusban hivatalba lépett Tisza-kormány közigazgatási vezetéséből. Ferencz Zoltán az erdészetért felelős terület irányítását hagyja ott, miután elérte a nyugdíjkorhatárt, és maga kezdeményezte a felmentését.
Ferencz Zoltán erdészetért felelős helyettes államtitkár maga kezdeményezte a távozását, miután elérte a nyugdíjkorhatárt. Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium a HVG megkeresésére közölte:
Gajdos László miniszter elfogadta a kérelmet, és a jogszabályoknak megfelelően kezdeményezte a felmentést a miniszterelnöknél.
A tárca arra reagált, hogy a ForestPress erdészeti portál korábban Ferencz Zoltán felmentéséről számolt be. A minisztérium pontosította a távozás körülményeit: nem a vezető leváltásáról, hanem saját kérésére történő felmentéséről van szó.
Gajdos László megköszönte a helyettes államtitkár munkáját. A minisztérium közlése szerint Ferencz Zoltán sokat tett a magyar erdészeti ágazat megújításáért, és a távozása után is számítanak a szakértelmére. A tárca tehát nem zárja ki, hogy a szakember a későbbiekben más formában is közreműködjön az ágazat munkájában.
Hullanak a fejek a Tisza-kormányban
A mostani távozás egy hosszabb személyi változássorozatba illeszkedik. A májusban hivatalba lépett Tisza-kormányban elsősorban az államtitkári és helyettes államtitkári szinten történtek cserék. Az elmúlt hetekben több minisztériumban is átalakult a vezetés, és nem minden esetben saját elhatározásból távoztak az érintettek.
November elején a Szociális és Családügyi Minisztériumban Bódy Éva mondott le, miközben Réthy Pált és Sepsey Krisztinát felmentették tisztségükből. A megüresedett pozíciókat Ghyczy Gellért és Vécsei Dávid Bence kapta meg. A Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumban Szabó Mátyás államtitkár helyét Szabó Tibor vette át, Verhás Georgina Jennifer helyettes államtitkár pedig szintén távozott.
A személyi változások a gazdasági tárcát is elérték: Tótth András energetikai államtitkár október 13-án nyújtotta be lemondását. A Honvédelmi Minisztériumból pedig Szőnyegi János védelempolitikáért és haderőfejlesztésért felelős helyettes államtitkár távozott. Lemondását Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter elfogadta, az utód kiválasztása folyamatban van.
Szőnyegi távozása azért is került a figyelem középpontjába, mert a HVG értesülései szerint az ügy összefügghet az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával. A minisztérium ezt az értesülést nem kommentálta.
Újabb lemondás a Tisza-kormányban: ezúttal Ruszin-Szendi Romulusz helyettes államtitkára kérte a felmentését – az ügynökaktákban tűnt fel Szőnyegi János neve
Lemondott posztjáról Szőnyegi János, a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért és haderőfejlesztésért felelős helyettes államtitkára. Távozását Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter elfogadta. A HVG értesülései szerint a lemondás összefügghet az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával, az újonnan közzétett adatbázisban ugyanis szerepel egy hasonló nevű, egykori katonai elhárító hálózati személy. Az esetleges összefüggést a minisztérium nem kommentálta.