Újabb helyettes államtitkár távozik a májusban hivatalba lépett Tisza-kormány közigazgatási vezetéséből. Ferencz Zoltán az erdészetért felelős terület irányítását hagyja ott, miután elérte a nyugdíjkorhatárt, és maga kezdeményezte a felmentését.

Újabb helyettes államtitkári poszton történik változás a Tisza-kormányban / Fotó: AFP

Ferencz Zoltán erdészetért felelős helyettes államtitkár maga kezdeményezte a távozását, miután elérte a nyugdíjkorhatárt. Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium a HVG megkeresésére közölte:

Gajdos László miniszter elfogadta a kérelmet, és a jogszabályoknak megfelelően kezdeményezte a felmentést a miniszterelnöknél.

A tárca arra reagált, hogy a ForestPress erdészeti portál korábban Ferencz Zoltán felmentéséről számolt be. A minisztérium pontosította a távozás körülményeit: nem a vezető leváltásáról, hanem saját kérésére történő felmentéséről van szó.

Gajdos László megköszönte a helyettes államtitkár munkáját. A minisztérium közlése szerint Ferencz Zoltán sokat tett a magyar erdészeti ágazat megújításáért, és a távozása után is számítanak a szakértelmére. A tárca tehát nem zárja ki, hogy a szakember a későbbiekben más formában is közreműködjön az ágazat munkájában.

Hullanak a fejek a Tisza-kormányban

A mostani távozás egy hosszabb személyi változássorozatba illeszkedik. A májusban hivatalba lépett Tisza-kormányban elsősorban az államtitkári és helyettes államtitkári szinten történtek cserék. Az elmúlt hetekben több minisztériumban is átalakult a vezetés, és nem minden esetben saját elhatározásból távoztak az érintettek.

November elején a Szociális és Családügyi Minisztériumban Bódy Éva mondott le, miközben Réthy Pált és Sepsey Krisztinát felmentették tisztségükből. A megüresedett pozíciókat Ghyczy Gellért és Vécsei Dávid Bence kapta meg. A Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumban Szabó Mátyás államtitkár helyét Szabó Tibor vette át, Verhás Georgina Jennifer helyettes államtitkár pedig szintén távozott.

A személyi változások a gazdasági tárcát is elérték: Tótth András energetikai államtitkár október 13-án nyújtotta be lemondását. A Honvédelmi Minisztériumból pedig Szőnyegi János védelempolitikáért és haderőfejlesztésért felelős helyettes államtitkár távozott. Lemondását Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter elfogadta, az utód kiválasztása folyamatban van.