A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) 9 milliárd 90 millió 80 ezer forint erejéig rendelt el vagyonzárat a hivatali vesztegetés elfogadásával és más bűncselekményekkel gyanúsított Seszták Miklóssal szemben a 24.hu értesülése szerint. Az intézkedést az NNI Vagyonvisszaszerzési Hivatalának Nyomozó Osztálya hajtotta végre.

A lap által ismertetett cégbírósági iratok szerint a zár alá vétel Seszták teljes, 100 százalékos üzletrészét érinti a Ramiris Autó Kft.-ben. A társaság a kisvárdai autószalont üzemelteti. Az intézkedés felfüggeszti a volt miniszter rendelkezési jogát az üzletrész felett, így azt a vagyonzár fennállása alatt nem adhatja el.

Egy esetleges vagyonelkobzást biztosít az intézkedés

A 24.hu által idézett hatósági indoklás szerint megalapozott a gyanú, hogy Seszták vesztegetésből származó vagyonnal gazdagodott. A zár alá vétel célja, hogy a vagyon rendelkezésre álljon, ha a bíróság később vagyonelkobzást rendel el. A 9,09 milliárd forint az intézkedésben megjelölt összeghatár.

A KDNP-s országgyűlési képviselő letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája október végén 2027. január 30-ig hosszabbította meg. Seszták bűnösségéről a bíróság még nem döntött.

Korábban 6,5 milliárd forintnyi készpénzt találtak a nyomozásban

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal november 13-án közölte, hogy a Seszták-ügyben több helyszínen összesen mintegy 6,5 milliárd forintnak megfelelő készpénzt találtak. Unger Anna, a hivatal elnöke később azt mondta, hogy akkor még nem tudták, kié a pénz. A készpénz megtalálásáról és Unger Anna nyilatkozatáról a Világgazdaság is beszámolt.