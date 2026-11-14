Több mint hatmilliárd forint értékű készpénzt találtak a nyomozók a Seszták Miklós volt miniszter ügyében zajló büntetőeljárás során. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) pénteken közzétett felvételein hatalmas mennyiségű pénzköteg látható, amelyeket többek között erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, valamint egy lakóingatlanban és egy elrejtett széfben találtak meg. A kétnapos akció során több mint 5 milliárd forint, 2,6 millió euró és 1,2 millió dollár került elő. A lefoglalt összeget a Magyar Államkincstárba szállították.

Finoman helyretette a kommentelő Magyar Pétert Török Gábor – "Az, hogy az előző rendszer minisztere, vagy akár számos politikusa korrupt volt, ebből a szempontból nem érdekes"

Finoman helyretette az örömködő Magyar Pétert Török Gábor – "Az, hogy az előző rendszer minisztere, vagy akár számos politikusa korrupt volt, ebből a szempontból nem érdekes"

A történtekre Török Gábor politikai elemző is reagált közösségi oldalán. Szerinte az elásott milliárdokról készült képek különösen súlyos politikai következményekkel járhatnak a volt kormánypárt számára.

Török úgy fogalmazott, hogy a Fidesz–KDNP helyzetére korábban is leginkább a „reménytelen” és a „borzalmas” jelzők illettek. A most nyilvánosságra került felvételek azonban szerinte minden korábbinál beszédesebbek. Az elemző szerint a párt jövője attól is függ, képes-e szakítani azzal a politikai kommunikációval, amely a korábbi kormányzati szereplőket „makulátlan minisztereknek” vagy „politikai foglyoknak” állítja be.

Török szerint a politikai túléléshez elengedhetetlen annak elismerése, hogy a most vizsgált ügyek a Fidesz hatalomgyakorlásának időszakához kötődnek.

Elfogadni és szembe nézni, hogy bizony ez is velük, az ő hatalomgyakorlásuk időszakában történt – már most is késésben vannak, de ha most nem teszik meg, nincs az a „rossz kormányzás”, ami segíthetne rajtuk

– fogalmazott az elemző.

Megérkezett Magyar Péter kommentje is

Magyar Péter Török Gábor bejegyzéséhez is hozzászólt, és a korábbi politikai elemzéseire utalva ezt kérdezte: „De azért nem volt rendszerváltás, ugye?” Erre jött Török Gábor válasza, aki azt írta:

„Ma azt mondta reggel valaki a rádióban, hogy egy miniszterelnök ne az elemzőket elemezze Ráadásul az a baj, hogy ebben a kérdésben nem tudunk vitatkozni, mert más a dolgunk: a politikus egy politikai fogalmat használ, és azt akarja üzenni, hogy hatalmas változás történt. Ez volt 2010-ben a fülkeforradalom, most meg a rendszerváltás – politikai használatra ezek teljesen rendben lévő fogalmak. Én viszont azt mondom, hogy van három analitikus fogalom, ami bizony mást jelent: kormányváltás – mások kormányoznak, rezsimváltás – máshogy kormányoznak, rendszerváltás – alapvetően változik meg a politikai rendszer."