Mérgező lesz a pezsgő az európaiaknak, ha Donald Trump ma vereséget szenved és megünneplik
Európában sokan pezsgőt bontanának, ha a demokraták győznének a keddi amerikai félidős választásokon, az ünneplésnek azonban súlyos következményei lehetnek. Donald Trump ugyanis a kongresszusi többség elvesztése után még keményebben léphet fel az Európai Unióval szemben – hivatkozik friss cikkében tapasztalt diplomaták és külpolitikai szakértők figyelmeztetésére a Politico.
Hiába győznek a demokraták Amerikában, Európa ihatja meg a feketelevest Trump veresége után
Az európaiak többsége a demokraták sikerének szurkol a november 3-i amerikai félidős választásokon. Egy friss uniós felmérés szerint a megkérdezettek 58 százaléka a demokratákat támogatja, míg Donald Trump republikánusainak mindössze 18 százalék drukkol.
A demokraták győzelme azonban akár tovább ronthatja az Egyesült Államok és Európa kapcsolatát – figyelmeztettek a Politico által megkérdezett külpolitikai szakértők.
Wolfgang Ischinger veterán német diplomata, a müncheni biztonságpolitikai konferencia leköszönő elnöke szerint súlyos tévedés lenne azt feltételezni, hogy a demokraták sikere barátságosabb amerikai politikát eredményez. „Én éppen az ellenkezőjére számítok” – jelentette ki.
Ischinger külön figyelmeztette az európai vezetőket, hogy tartózkodjanak a demokraták látványos ünneplésétől, mert ezzel csak újabb ürügyet szolgáltatnának Trumpnak az Európával szembeni fellépésre.
„Azt tanácsolnám európai barátaimnak, hogy legyenek visszafogottak, és ne adjanak újabb okot a Fehér Háznak arra, hogy haragudjon Európára” – fogalmazott.
Trump még több követeléssel állhat elő Európával szemben
A demokraták kongresszusi győzelme jelentősen megnehezítené Trump belpolitikai terveinek megvalósítását. Az ellenzéki többség vizsgálatokat indíthatna az elnök és környezetének ügyeiben, akadályozhatná törvényhozási kezdeményezéseit, és akár újabb alkotmányos felelősségre vonási eljárások is napirendre kerülhetnének.
A külpolitikában és a kereskedelmi intézkedések területén azonban az elnök jóval szabadabban cselekedhet. Ischinger ennek kapcsán rámutatott: Trump ezért éppen ezekre a területekre összpontosíthatja figyelmét, ha a kongresszusban elveszíti politikai mozgásterének jelentős részét.
Arra kell felkészülnünk, hogy a transzatlanti kapcsolatok nem harmonikusabbak, hanem még feszültebbek lesznek, Trump pedig még több követeléssel áll elő Európával szemben
– figyelmeztetett.
Hasonlóan vélekedik Kurt Volker, az Egyesült Államok korábbi NATO-nagykövete is. Az amerikai diplomata szerint a demokraták kongresszusi győzelme többféleképpen is borsot törhet az elnök orra alá.
- Kongresszusi vizsgálatok: a demokraták eljárásokat indíthatnak Trump, családtagjai és közeli munkatársai ellen, és akadályozhatják az elnök belpolitikai terveit.
- Külpolitika és kereskedelem: Trump azokra a területekre összpontosíthat, ahol a kongresszus kevésbé képes korlátozni. Ez újabb vámintézkedéseket és keményebb követeléseket hozhat Európának.
- Ukrajna támogatása: a demokraták több pénzt szavazhatnak meg Kijevnek, de a támogatások felhasználását az elnöki adminisztráció akadályozhatja.
- NATO: Trump óvatosabban csökkentheti az Európában állomásozó amerikai katonák számát, mert az Egyesült Államokban is ellenállásba ütközhet.
- Irán: az elnök újabb katonai műveleteket indíthat, de az is elképzelhető, hogy a válság kezelését az európai és ázsiai országokra hagyja.
A volt nagykövet arra számít, hogy Trump a kongresszus által jóváhagyott támogatások visszatartásával és elhúzódó bírósági eljárásokkal próbálhatja érvényesíteni akaratát.
Orbán Viktor és Aleksandar Vučić veresége után újabb csapás érheti a nemzeti jobboldalt
Nathalie Tocci, az Európai Unió két korábbi külügyi főképviselőjének tanácsadója szerint Trump esetleges veresége lendületet adhat az európai liberális és centrista politikai erőknek.
Ezek a pártok Orbán Viktor magyarországi és Aleksandar Vučić szerbiai választási vereségét már eddig is a nemzeti jobboldal visszaszorulásának bizonyítékaként értékelték.
Tocci ugyanakkor elismerte, hogy korai lenne ennek a politikai irányzatnak a hanyatlásáról beszélni: Marine Le Pen továbbra is jelentős támogatottsággal rendelkezik Franciaországban, Németországban pedig erősödik az Alternatíva Németországért (AfD). A szakértő Ischinger óvatosságra intő tanácsával sem ért egyet.
Nem hiszem, hogy Trumpnak valóban szüksége lenne bármiféle okra vagy ürügyre ahhoz, hogy nekirontson Európának
– jelentette ki.
Tocci szerint a demokraták győzelmét sok európai politikus számára azért is lenne nehéz nem ünnepelni, mert Trump MAGA-mozgalma szoros kapcsolatokat ápol több európai szuverenista és radikális jobboldali politikai erővel.
Amerika már nem tekint ugyanúgy Európára
Bronwen Maddox, a brit Chatham House külpolitikai kutatóintézet vezetője kifejtette: az európai politikusoknak a választási eredménytől függetlenül tudomásul kell venniük, hogy az Egyesült Államok alapvetően megváltozott.
Trumpot kétszer is elnökké választották, ami Maddox szerint azt mutatja, hogy az amerikai választók figyelme egyre inkább a belpolitikai kérdések felé fordul. Ezen a demokraták esetleges kongresszusi győzelme sem változtatna.
A szakértő szerint Európa túl későn ismerte fel a MAGA-mozgalom jelentőségét és tartós politikai befolyását. Ráadásul a Demokrata Párt is megváltozott, így egy későbbi demokrata elnökség sem feltétlenül állítaná helyre a korábbi transzatlanti kapcsolatokat. „Nem hiszem, hogy Amerika ma ugyanúgy tekint Európára, mint korábban” – fogalmazott Maddox.