Mérgező lesz a pezsgő az európaiaknak, ha Donald Trump ma vereséget szenved és megünneplik

Európában sokan pezsgőt bontanának, ha a demokraták győznének a keddi amerikai félidős választásokon, az ünneplésnek azonban súlyos következményei lehetnek. Donald Trump ugyanis a kongresszusi többség elvesztése után még keményebben léphet fel az Európai Unióval szemben – hivatkozik friss cikkében tapasztalt diplomaták és külpolitikai szakértők figyelmeztetésére a Politico.

A demokraták győzelme esetén Trump a kongresszus által jóváhagyott támogatások visszatartásával és elhúzódó bírósági eljárásokkal próbálhatja érvényesíteni akaratát. / Fotó: Kent Nishimura / AFP

Hiába győznek a demokraták Amerikában, Európa ihatja meg a feketelevest Trump veresége után

Az európaiak többsége a demokraták sikerének szurkol a november 3-i amerikai félidős választásokon. Egy friss uniós felmérés szerint a megkérdezettek 58 százaléka a demokratákat támogatja, míg Donald Trump republikánusainak mindössze 18 százalék drukkol.

A demokraták győzelme azonban akár tovább ronthatja az Egyesült Államok és Európa kapcsolatát – figyelmeztettek a Politico által megkérdezett külpolitikai szakértők.

Wolfgang Ischinger veterán német diplomata, a müncheni biztonságpolitikai konferencia leköszönő elnöke szerint súlyos tévedés lenne azt feltételezni, hogy a demokraták sikere barátságosabb amerikai politikát eredményez. „Én éppen az ellenkezőjére számítok” – jelentette ki.

Ischinger külön figyelmeztette az európai vezetőket, hogy tartózkodjanak a demokraták látványos ünneplésétől, mert ezzel csak újabb ürügyet szolgáltatnának Trumpnak az Európával szembeni fellépésre.

„Azt tanácsolnám európai barátaimnak, hogy legyenek visszafogottak, és ne adjanak újabb okot a Fehér Háznak arra, hogy haragudjon Európára” – fogalmazott.

Trump még több követeléssel állhat elő Európával szemben

A demokraták kongresszusi győzelme jelentősen megnehezítené Trump belpolitikai terveinek megvalósítását. Az ellenzéki többség vizsgálatokat indíthatna az elnök és környezetének ügyeiben, akadályozhatná törvényhozási kezdeményezéseit, és akár újabb alkotmányos felelősségre vonási eljárások is napirendre kerülhetnének.

A külpolitikában és a kereskedelmi intézkedések területén azonban az elnök jóval szabadabban cselekedhet. Ischinger ennek kapcsán rámutatott: Trump ezért éppen ezekre a területekre összpontosíthatja figyelmét, ha a kongresszusban elveszíti politikai mozgásterének jelentős részét.

Arra kell felkészülnünk, hogy a transzatlanti kapcsolatok nem harmonikusabbak, hanem még feszültebbek lesznek, Trump pedig még több követeléssel áll elő Európával szemben

– figyelmeztetett.