Újabb republikánus szenátori helyet szereztek meg a demokraták az Egyesült Államokban, méghozzá egy olyan államban, ahol Donald Trump két éve még fölényesen győzött. Az amerikai félidős választások utolsó nyitott versenye is eldőlt, az eredmény pedig jelentősen megnehezítheti a republikánus elnök dolgát hivatali idejének hátralévő két évében.

A demokraták a képviselőház irányítását is megszerezték, így a kongresszus mindkét házát ellenőrzik Donald Trump elnökségének következő két évében. / Fotó: Kent Nishimura / AFP

Trump két éve még fölényesen győzött Alaszkában, most a republikánusok simán elveszítették a mandátumot

Mary Peltola demokrata jelölt legyőzte a hivatalban lévő republikánus Dan Sullivant az alaszkai szenátusi választáson – írja a Reuters az amerikai média keddi előrejelzései alapján. Ezzel a demokraták kilencedik szenátusi mandátumukat hódították el a republikánusoktól a félidős választásokon, és 56–44 arányú többséget szereztek a kongresszus felsőházában.

A 53 éves Peltola közel húsz év után az első demokrata, aki szenátusi mandátumot nyert Alaszkában, egyúttal az első alaszkai őslakos, akit az állam az amerikai szenátusba választott.

Az előzetes eredmények alapján Peltola a szavazatok 50, Sullivan pedig 46 százalékát szerezte meg. A demokrata politikus így már az első körben megszerezte a győzelemhez szükséges többséget, ezért az alaszkai rangsorolt szavazási rendszerben nem volt szükség további szavazatszámlálási fordulókra.

Az alaszkai győzelemmel a demokraták 2009 óta a legnagyobb szenátusi többségükhöz jutottak. Mivel a képviselőház irányítását is megszerezték, a kongresszus mindkét házát ellenőrzik Donald Trump elnökségének következő két évében.

Ez jelentősen korlátozhatja a republikánus elnök mozgásterét. A demokraták megakadályozhatják a számukra elfogadhatatlan törvényjavaslatok elfogadását, és meghatározó szerephez jutnak a költségvetési döntésekben, valamint a kongresszusi vizsgálatokban.

Az alaszkai eredmény azért is figyelemre méltó, mert Trump a 2024-es elnökválasztáson még 13 százalékpontos előnnyel győzött az államban. A megélhetési költségek emelkedése miatti elégedetlenség és az alaszkai választók erős függetlensége azonban ezúttal a demokratáknak kedvezett. Peltola kampányában

a nagyvállalatok túlzott befolyásának visszaszorítását,

a megélhetési költségek csökkentését

és a helyi gazdaság védelmét ígérte.

Chuck Schumer, a szenátusi demokraták vezetője, aki személyesen ösztönözte Peltolát az indulásra, történelmi eredményként ünnepelte a győzelmet. Kiemelte, hogy a politikus kampánya az alaszkai választók számára legfontosabb kérdésekre, a halászatra, a családokra és a szabadságra összpontosított.