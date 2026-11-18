Újabb fájdalmas vereség Trumpnak: ott vesztett az elnök pártja, ahol a demokratáknak eddig nem sok babér jutott
Újabb republikánus szenátori helyet szereztek meg a demokraták az Egyesült Államokban, méghozzá egy olyan államban, ahol Donald Trump két éve még fölényesen győzött. Az amerikai félidős választások utolsó nyitott versenye is eldőlt, az eredmény pedig jelentősen megnehezítheti a republikánus elnök dolgát hivatali idejének hátralévő két évében.
Trump két éve még fölényesen győzött Alaszkában, most a republikánusok simán elveszítették a mandátumot
Mary Peltola demokrata jelölt legyőzte a hivatalban lévő republikánus Dan Sullivant az alaszkai szenátusi választáson – írja a Reuters az amerikai média keddi előrejelzései alapján. Ezzel a demokraták kilencedik szenátusi mandátumukat hódították el a republikánusoktól a félidős választásokon, és 56–44 arányú többséget szereztek a kongresszus felsőházában.
A 53 éves Peltola közel húsz év után az első demokrata, aki szenátusi mandátumot nyert Alaszkában, egyúttal az első alaszkai őslakos, akit az állam az amerikai szenátusba választott.
Az előzetes eredmények alapján Peltola a szavazatok 50, Sullivan pedig 46 százalékát szerezte meg. A demokrata politikus így már az első körben megszerezte a győzelemhez szükséges többséget, ezért az alaszkai rangsorolt szavazási rendszerben nem volt szükség további szavazatszámlálási fordulókra.
Az alaszkai győzelemmel a demokraták 2009 óta a legnagyobb szenátusi többségükhöz jutottak. Mivel a képviselőház irányítását is megszerezték, a kongresszus mindkét házát ellenőrzik Donald Trump elnökségének következő két évében.
Ez jelentősen korlátozhatja a republikánus elnök mozgásterét. A demokraták megakadályozhatják a számukra elfogadhatatlan törvényjavaslatok elfogadását, és meghatározó szerephez jutnak a költségvetési döntésekben, valamint a kongresszusi vizsgálatokban.
Az alaszkai eredmény azért is figyelemre méltó, mert Trump a 2024-es elnökválasztáson még 13 százalékpontos előnnyel győzött az államban. A megélhetési költségek emelkedése miatti elégedetlenség és az alaszkai választók erős függetlensége azonban ezúttal a demokratáknak kedvezett. Peltola kampányában
- a nagyvállalatok túlzott befolyásának visszaszorítását,
- a megélhetési költségek csökkentését
- és a helyi gazdaság védelmét ígérte.
Chuck Schumer, a szenátusi demokraták vezetője, aki személyesen ösztönözte Peltolát az indulásra, történelmi eredményként ünnepelte a győzelmet. Kiemelte, hogy a politikus kampánya az alaszkai választók számára legfontosabb kérdésekre, a halászatra, a családokra és a szabadságra összpontosított.
Csalás gyanúja miatt vizsgálják az alaszkai választást
A republikánusok azzal vádolták a demokratákat, hogy egy független jelölt indításával próbáltak szavazatokat elvenni a hivatalban lévő alaszkai szenátortól. A nyugalmazott tanárként dolgozó Dan J. Sullivan Jr. neve ugyanis könnyen összetéveszthető volt a republikánus Dan Sullivanéval, ami megtéveszthette a választókat.
A republikánusok ezért megpróbálták levetetni Sullivan Jr. nevét a szavazólapról, az alaszkai legfelsőbb bíróság azonban elutasította a kérelmüket.
A New York Times közvetlenül a választás előtt arról írt, hogy Peltola kampánystábja segíthetett rávenni Sullivan Jr.-t az indulásra, ugyanakkor a demokrata jelölt munkatársai tagadták a lap értesülését.
Az ügyben Mike Dunleavy republikánus kormányzó állami vizsgálatot rendelt el, az amerikai igazságügyi minisztérium pedig büntetőeljárást indított. Todd Blanche igazságügyi miniszter pedig csalásnak nevezte a feltételezett jelölttoborzást.
Mary Peltola, mielőtt politikai pályára lépett, a kereskedelmi halászatban dolgozott, majd 2022-ben első alaszkai őslakosként jutott be az amerikai kongresszusba. A Don Young republikánus képviselő halála miatt kiírt időközi választáson Sarah Palint és Nick Begichet is legyőzte, részben Lisa Murkowski republikánus szenátor támogatásával. Mandátumát még abban az évben megvédte, 2024-ben azonban vereséget szenvedett Begichtől.
Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt: a republikánusokat csapás csapás után érte a félidős választásokon. A demokraták Texasban, Dél-Karolinában, Kansasben és Mississippiben is szenátusi mandátumot hódítottak el tőlük. Alaszka elvesztésével már kilencre nőtt az elhódított mandátumok száma, amire félidős választáson 1958 óta nem volt példa. A demokraták a képviselőházban további 42 mandátumot szereztek, így Trump pártja a kongresszus mindkét házában elveszítette a többségét.