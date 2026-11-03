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Órákkal a sorsdöntő félidős választások előtt lecsapott Donald Trumpra az amerikai Legfelsőbb Bíróság: nehéz nap előtt az elnök, mélyponton a támogatottsága

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Az amerikai Legfelsőbb Bíróság elutasította a Trump-kormányzat rendkívüli kérelmét, így Kalifornia valamennyi levélszavazatát beszámíthatja a keddi félidős választáson. A döntés több mint húszezer választópolgár szavazatát érinti, akikről a szövetségi hatóságok azt állították, hogy feltehetően nem amerikai állampolgárok. Donald Trump számára különösen kedvezőtlen időpontban született az ítélet: az elnök támogatottsága történelmi mélypontja közelében van, miközben a demokraták előnyből várják a kongresszusi választást.
VG
2026.11.03, 06:20
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A Legfelsőbb Bíróság hétfőn, mindössze néhány órával a kérelem benyújtása után utasította el az amerikai igazságügyi minisztérium beadványát. A Trump-adminisztráció azt szerette volna elérni, hogy Kalifornia különítse el a vitatott levélszavazatokat, és azokat addig ne számolja össze, amíg nem bizonyosodik be az érintett választók amerikai állampolgársága.

Trump amerikai félidős választás
Donald Trump számára kedvezőtlenül döntött az amerikai Legfelsőbb Bíróság a keddi félidős választások előtt
Fotó: AFP

A kongresszusi többség megtartása a tét Trump és a republikánusok számára

A bíróság egymondatos végzésében nem indokolta meg a döntést, és egyik bíró sem jelezte nyilvánosan, hogy nem ért egyet az ítélettel. A döntés újabb jogi kudarcot jelent a republikánus elnök számára, akinek pártja a keddi félidős választáson a kongresszusi többség megtartásáért küzd.

Kalifornia kormányzója, a demokrata Gavin Newsom üdvözölte a döntést. Szerinte a szövetségi kormányzat demokráciát veszélyeztető támadásai után megnyugtató, hogy az állam valamennyi választópolgára biztonságban érezheti a szavazatát.

Az amerikai belbiztonsági minisztérium több mint húszezer regisztrált kaliforniai választópolgár adatait gyűjtötte össze, és továbbította azokat az állami, illetve Los Angeles megyei hatóságoknak. 

A szövetségi kormányzat szerint az érintettek között lehetnek olyanok, akik nem amerikai állampolgárok, ezért nem jogosultak szavazni a szövetségi választásokon.

Az igazságügyi minisztérium október 15-én indított pert Kalifornia ellen, arra hivatkozva, hogy az állam akadályozza egy 1996-os szövetségi törvény végrehajtását, amely bűncselekménynek minősíti, ha nem amerikai állampolgárok szövetségi választáson szavaznak.

Kalifornia szerint ugyanakkor az állam választási rendszere megfelelő biztosítékokat tartalmaz az ilyen esetek kiszűrésére. A kormányzat által alkalmazott adatellenőrzési módszerek megbízhatóságát is vitatták, arra figyelmeztetve, hogy a téves azonosítások miatt több ezer amerikai állampolgárt foszthatnak meg a szavazati jogától.

Ezt a veszélyt korábban a szövetségi bíróságok is hangsúlyozták. David Carter Los Angeles-i kerületi bíró október 28-án elutasította a Trump-adminisztráció kérelmét, és arra figyelmeztetett: korábban nem fordult elő, hogy a szövetségi kormányzat közvetlenül a választás előtt próbálja rákényszeríteni egy tagállamra saját választási eljárásának megváltoztatását.

A kilencedik körzeti fellebbviteli bíróság pénteken szintén a kaliforniai álláspontnak adott igazat. A testület kiemelte, hogy a választások lebonyolítása alapvetően az államok hatáskörébe tartozik.

Az amerikai alkotmány valóban a tagállamokra bízza a választások lebonyolítását, bár a szövetségi kormánynak is vannak felügyeleti jogosítványai. A mostani ügy ezért túlmutat a húszezer vitatott szavazaton: a szövetségi végrehajtó hatalom és a tagállamok közötti hatásköri konfliktust is kiélezte.

Trump népszerűsége mélyponton, a demokraták vezetnek

A választás előtti utolsó Reuters/Ipsos közvélemény-kutatás szerint Donald Trump támogatottsága továbbra is elnökségének egyik legalacsonyabb szintjén áll. 

A felmérés alapján a választók jelentős része a keddi voksolást arra is lehetőségnek tekinti, hogy kifejezze elégedetlenségét a republikánus elnökkel szemben.

A kongresszusi pártpreferenciát mérő úgynevezett általános szavazólapos kérdésben 

  • a demokraták 46 százalékos támogatottságot értek el, míg
  • a republikánusok 38 százalékon álltak.

A nyolc százalékpontos különbség ugyanakkor kisebb az egy héttel korábbi mérésben kimutatott 11 százalékpontos demokrata előnynél.

A republikánusok helyzetét az Irán elleni háború februári megindítása óta emelkedő üzemanyagárak is nehezítik. A drágulás különösen érzékenyen érintheti a választókat, akik a gazdasági helyzetet és a megélhetési költségeket is mérlegelik a szavazás előtt.

A közvélemény-kutatás országos pártpreferenciát mutat, ezért önmagában nem jelzi előre, hogy melyik párt szerzi meg a többséget a képviselőházban vagy a szenátusban. Ehhez az egyes államok és választókerületek eredményei döntenek.

Kalifornia mindenesetre kulcsfontosságú terep a demokraták számára: az állam 52 képviselői helyet ad a szövetségi képviselőházban, többet, mint bármelyik másik tagállam. A demokratáknak négy mandátummal kell növelniük képviselőházi helyeik számát ahhoz, hogy megszerezzék a többséget.

Mint a Világgazdaság korábban megírta, a keddi félidős választás nemcsak Donald Trump politikai mozgásterét, hanem a tőkepiacok és a világgazdaság kilátásait is befolyásolhatja. A befektetők attól tartanak, hogy az eredmény újabb washingtoni politikai konfliktusokat, piaci turbulenciákat és az amerikai államadósság további növekedését hozhatja. A mesterséges intelligenciába áramló dollármilliárdok jövője szintén a politikai erőviszonyok alakulásától függhet.

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