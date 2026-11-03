Órákkal a sorsdöntő félidős választások előtt lecsapott Donald Trumpra az amerikai Legfelsőbb Bíróság: nehéz nap előtt az elnök, mélyponton a támogatottsága

A Legfelsőbb Bíróság hétfőn, mindössze néhány órával a kérelem benyújtása után utasította el az amerikai igazságügyi minisztérium beadványát. A Trump-adminisztráció azt szerette volna elérni, hogy Kalifornia különítse el a vitatott levélszavazatokat, és azokat addig ne számolja össze, amíg nem bizonyosodik be az érintett választók amerikai állampolgársága.

Donald Trump számára kedvezőtlenül döntött az amerikai Legfelsőbb Bíróság a keddi félidős választások előtt

Fotó: AFP

A kongresszusi többség megtartása a tét Trump és a republikánusok számára

A bíróság egymondatos végzésében nem indokolta meg a döntést, és egyik bíró sem jelezte nyilvánosan, hogy nem ért egyet az ítélettel. A döntés újabb jogi kudarcot jelent a republikánus elnök számára, akinek pártja a keddi félidős választáson a kongresszusi többség megtartásáért küzd.

Kalifornia kormányzója, a demokrata Gavin Newsom üdvözölte a döntést. Szerinte a szövetségi kormányzat demokráciát veszélyeztető támadásai után megnyugtató, hogy az állam valamennyi választópolgára biztonságban érezheti a szavazatát.

Az amerikai belbiztonsági minisztérium több mint húszezer regisztrált kaliforniai választópolgár adatait gyűjtötte össze, és továbbította azokat az állami, illetve Los Angeles megyei hatóságoknak.

A szövetségi kormányzat szerint az érintettek között lehetnek olyanok, akik nem amerikai állampolgárok, ezért nem jogosultak szavazni a szövetségi választásokon.

Az igazságügyi minisztérium október 15-én indított pert Kalifornia ellen, arra hivatkozva, hogy az állam akadályozza egy 1996-os szövetségi törvény végrehajtását, amely bűncselekménynek minősíti, ha nem amerikai állampolgárok szövetségi választáson szavaznak.

Kalifornia szerint ugyanakkor az állam választási rendszere megfelelő biztosítékokat tartalmaz az ilyen esetek kiszűrésére. A kormányzat által alkalmazott adatellenőrzési módszerek megbízhatóságát is vitatták, arra figyelmeztetve, hogy a téves azonosítások miatt több ezer amerikai állampolgárt foszthatnak meg a szavazati jogától.

Ezt a veszélyt korábban a szövetségi bíróságok is hangsúlyozták. David Carter Los Angeles-i kerületi bíró október 28-án elutasította a Trump-adminisztráció kérelmét, és arra figyelmeztetett: korábban nem fordult elő, hogy a szövetségi kormányzat közvetlenül a választás előtt próbálja rákényszeríteni egy tagállamra saját választási eljárásának megváltoztatását.