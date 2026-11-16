Új Jalta készül? Trump, Putyin és Hszi Csin-ping a világ sorsáról tárgyal, Európa a legrosszabbtól tart

A világ három legbefolyásosabb vezetője, Donald Trump, Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping csütörtökön minden valószínűség szerint egy asztalhoz ül, hogy a nemzetközi politika legégetőbb kérdéseiről tárgyaljon; az ukrajnai és iráni háborútól kezdve a nukleáris fegyvereken át egészen a mesterséges intelligenciáig.

Putyin, Hszi Csin-ping és Trump: teljesen eltérő célokkal vágnak neki a történelmi csúcstalálkozónak / Fotó: AFP

A csúcstalálkozó előkészítése az utolsó pillanatig tart, és a tárgyalások napirendjéről, illetve formájáról egyelőre nem született megállapodás. A tárgyalásokat Kínában, Sencsenben rendezik meg, ahol a három vezető részt vesz az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) fórumán.

Trump, Putyin és Hszi Csin-ping: a világ leghatalmasabb emberei, de a céljaik teljesen eltérőek

Putyin lehetőséget lát arra, hogy az orosz feltételeknek megfelelő megállapodást érjen el az ukrajnai háború lezárásáról.

Trump, akinek politikai helyzetét meggyengítették a Republikánus Párt közelmúltbeli választási vereségei, történelmi jelentőségű diplomáciai sikert remél, különösen egy háromoldalú nukleáris fegyverzetkorlátozási megállapodás előmozdításától.

Hszi Csin-ping számára azonban a találkozó kiszámíthatatlan és kockázatokkal teli eseménynek ígérkezik.

A republikánus amerikai elnök rögtönzésekre építő politikai stílusa éles ellentétben áll Hszi gondosan megtervezett, szigorú forgatókönyv szerint zajló diplomáciai szerepléseivel. Trump fegyverzetkorlátozási elképzelései ráadásul szembemennek Kína álláspontjával, amely jóval kisebb nukleáris arzenálja miatt hátrányos helyzetű félnek tekinti magát az Egyesült Államokkal és Oroszországgal szemben.

A kínaiak pontosan az ilyen helyzeteket utálják

– kommentálta a helyzetet Edgard Kagan, aki a Biden-kormány idején a Fehér Ház kelet-ázsiai ügyekért felelős magas rangú tisztviselője volt, jelenleg pedig a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának (CSIS) munkatársa. "Kína nem akar fegyverzetkorlátozási tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal. Különösen nem akar ilyen egyeztetéseket Washingtonnal és Moszkvával közösen, mert ez azt sugallná, hogy elfogadja: immár olyan jelentős nukleáris hatalom, amelyre a másik két országhoz hasonló korlátozásoknak kellene vonatkozniuk” – magyarázta.