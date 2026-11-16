Új Jalta készül? Trump, Putyin és Hszi Csin-ping a világ sorsáról tárgyal, Európa a legrosszabbtól tart
A világ három legbefolyásosabb vezetője, Donald Trump, Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping csütörtökön minden valószínűség szerint egy asztalhoz ül, hogy a nemzetközi politika legégetőbb kérdéseiről tárgyaljon; az ukrajnai és iráni háborútól kezdve a nukleáris fegyvereken át egészen a mesterséges intelligenciáig.
A csúcstalálkozó előkészítése az utolsó pillanatig tart, és a tárgyalások napirendjéről, illetve formájáról egyelőre nem született megállapodás. A tárgyalásokat Kínában, Sencsenben rendezik meg, ahol a három vezető részt vesz az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) fórumán.
Trump, Putyin és Hszi Csin-ping: a világ leghatalmasabb emberei, de a céljaik teljesen eltérőek
- Putyin lehetőséget lát arra, hogy az orosz feltételeknek megfelelő megállapodást érjen el az ukrajnai háború lezárásáról.
- Trump, akinek politikai helyzetét meggyengítették a Republikánus Párt közelmúltbeli választási vereségei, történelmi jelentőségű diplomáciai sikert remél, különösen egy háromoldalú nukleáris fegyverzetkorlátozási megállapodás előmozdításától.
- Hszi Csin-ping számára azonban a találkozó kiszámíthatatlan és kockázatokkal teli eseménynek ígérkezik.
A republikánus amerikai elnök rögtönzésekre építő politikai stílusa éles ellentétben áll Hszi gondosan megtervezett, szigorú forgatókönyv szerint zajló diplomáciai szerepléseivel. Trump fegyverzetkorlátozási elképzelései ráadásul szembemennek Kína álláspontjával, amely jóval kisebb nukleáris arzenálja miatt hátrányos helyzetű félnek tekinti magát az Egyesült Államokkal és Oroszországgal szemben.
A kínaiak pontosan az ilyen helyzeteket utálják
– kommentálta a helyzetet Edgard Kagan, aki a Biden-kormány idején a Fehér Ház kelet-ázsiai ügyekért felelős magas rangú tisztviselője volt, jelenleg pedig a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának (CSIS) munkatársa. "Kína nem akar fegyverzetkorlátozási tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal. Különösen nem akar ilyen egyeztetéseket Washingtonnal és Moszkvával közösen, mert ez azt sugallná, hogy elfogadja: immár olyan jelentős nukleáris hatalom, amelyre a másik két országhoz hasonló korlátozásoknak kellene vonatkozniuk” – magyarázta.
A találkozó Trump újabb látványos diplomáciai eseménye lenne amerikai elnökként eltöltött közel hat éve alatt. Korábban Putyinnal és Kim Dzsongun észak-koreai vezetővel is tartott nagy figyelmet kiváltó csúcstalálkozókat, ám egyik sem hozott igazi áttörést.
A Trump-kormányzat egyik magas rangú tisztviselője közölte, hogy nukleáris kérdésekben nem számítanak semmiféle megállapodásra, ugyanakkor hozzátette: eljött az ideje annak, hogy Kína is nagyobb szerepet vállaljon, és hajlandó legyen tárgyalni a témáról.
Egyes országok egy "új-Jaltától" tartanak
A tervezett találkozót különösen Oroszországban hasonlítják az 1945-ös jaltai konferenciához, amelyen az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és a Szovjetunió vezetői egyeztettek. A történelmi tanácskozás hozzájárult a nagyhatalmi érdekszférák kialakításához, megalapozta a második világháború utáni nemzetközi rendet, és később a kisebb országokra ráerőltetett nagyhatalmi alkuk jelképévé vált.
Az orosz nacionalisták körében lelkesedést váltott ki egy új Jalta lehetősége, mivel szerintük megnyithatja az utat az ukrajnai háború Moszkva számára kedvező lezárása előtt.
Úgy vélik, már a találkozó puszta megtartása is az Egyesült Államokkal és Kínával egyenrangú szuperhatalmi státuszba emelné Oroszországot. „Ez megmutatja, kik számítanak igazán a világban: mi, Kína és a Nyugat” – mondta Alekszandr Dugin orosz nacionalista ideológus - akit Putyin Raszputyinjának is szoktak nevezni, - az orosz Szputnyik Rádiónak. „Ennek mély szimbolikus jelentősége van: megerősíti a többpólusú világrend létezését, amelyet a Nyugat tagad” – tette hozzá.
„Egyáltalán nem szeretnénk, ha ebből Jalta 2, 3 vagy 4 lenne, a befolyási övezetek újrafelosztásával” – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Kína számára a történelmi párhuzam különösen kényelmetlen, hiszen Pekinget 1945-ben nem hívták meg a jaltai konferenciára, miközben ma a kisebb országok érdekeinek védelmezőjeként igyekszik feltüntetni magát.
Kína vonakodó házigazda lehet
A Reuters által megkérdezett kínai akadémiai szakértők szerint Trump nukleáris fegyverzetkorlátozási tárgyalásokra vonatkozó javaslata Peking számára eleve elfogadhatatlan.
- Oroszország és az Egyesült Államok egyaránt több mint 5000 nukleáris robbanófejjel rendelkezik,
- Kínának mindössze 500 ilyen fegyvere van, bár Peking gyors ütemben bővíti arzenálját.
Peking és Moszkva kapcsolatai az elmúlt években szorosabbá váltak: a két ország kőolajjal, földgázzal és katonai-technológiai ismeretekkel kapcsolatos együttműködése is erősödött. A lehetséges háromoldalú találkozóhoz azonban eltérően viszonyulnak.
Miközben Moszkva az ukrajnai háborúról szeretne tárgyalni, Peking ellenzi, hogy a kérdés napirendre kerüljön
– mondta a találkozó előkészítéséről tájékoztatott egyik forrás és egy európai diplomata. Egy amerikai tisztviselő szerint Trump várhatóan nem hozza szóba az ukrajnai háborút, mivel a háromoldalú egyeztetés nem megfelelő fórum ennek megvitatására.
„Javaslatokat cserélünk a lehetséges napirendről” – mondta újságíróknak Dmitrij Peszkov, Putyin szóvivője. „A találkozó mindenképpen érdekes lesz, és természetesen az egész világ figyelmét magára vonja majd” – tette hozzá.
Trump is pontosan ebben reménykedik. Mivel jövőre demokrata többségű kongresszussal kell szembenéznie, az amerikai elnök külpolitikai sikerekkel igyekezhet erősíteni pozícióját. Egy fegyverzetkorlátozási megállapodás vagy az Iránnal folytatott háború lezárásának elősegítése javíthatná történelmi megítélését.
„Az elnök kétségtelenül arra törekszik majd, hogy ezt az utazást vezető szerepének és tekintélyének újbóli megerősítésére használja fel, bizonyítsa államférfiúi képességeit, és lényegében megmutassa magát a nemzetközi színtéren” – mondta Kurt Tong, az amerikai külügyminisztérium korábbi, kelet-ázsiai ügyekkel foglalkozó magas rangú tisztviselője, aki jelenleg az Asia Group tanácsadó cég ügyvezető partnere.
Európát megint kihagyták
Megfigyelők arra figyelmeztettek, hogy a három vezető már azzal is legitimálja azt az elképzelést, amely szerint a nagyhatalmak egymás között dönthetnek a kisebb országok sorsáról, ha egyáltalán hajlandóak ilyen tárgyalásokat fontolóra venni. A csúcstalálkozó ugyan demonstrálhatja Washington diplomáciai befolyását, de egyúttal rávilágíthat az Egyesült Államok tényleges hatalma és nemzetközi hitelessége közötti egyre növekvő szakadékra is.
Radosław Sikorski lengyel miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter az X-en azt írta, hogy „az első jaltai konferencia elismerte a Szovjetunió uralmát Kelet-Európa azon területei felett, amelyeket a Vörös Hadsereg ellenőrzött”, most viszont
Putyin ajándékba szeretné megkapni azokat az ukrán területeket, amelyeket nem képes meghódítani.
Ahogy Sikorski is utalt rá, a „Jalta 2.0” megvalósíthatatlan. Nem pusztán azért, mert a három nagyhatalom eltérő stratégiai megfontolások alapján próbálná kialakítani saját befolyási övezeteit a jelenlegi geopolitikai körülmények között, hanem azért is, mert a kisebb országok saját képességekkel és önálló cselekvési lehetőségekkel rendelkeznek. Ezt a háborúban álló Ukrajna és Irán is egyértelműen bizonyította.
Peking minimalizálná az arcvesztést
Peking láthatóan tisztában van ezekkel az összefüggésekkel, és igyekszik úgy eligazodni ebben a kockázatos helyzetben, hogy a lehető legnagyobb előnyökre tegyen szert, miközben minimalizálja az esetleges veszteségeket.
A „hidegháborús gondolkodásmód” és a „zéró összegű játszmák” elutasítása évtizedek óta a kínai diplomáciai kommunikáció központi elemei.
Peking ezeket az elveket tudatosan használja arra, hogy Kínát a béke és a stabilitás védelmezőjeként mutassa be, amely ellenzi a nagyhatalmi erőpolitikát és azt, hogy az erősebb országok visszaéljenek hatalmukkal a kisebbekkel szemben.
Bár Kína a gyakorlatban nem feltétlenül tartotta magát ezekhez a magasztos elvekhez, azok mégis kulcsfontosságúak az ország úgynevezett „diskurzusalakító hatalma” szempontjából. Ez azt a képességet jelenti, amellyel Peking világszerte befolyásolhatja a Kínáról kialakuló képet: bizonyos álláspontokat felerősít, míg a hatóságok számára kedvezőtlennek ítélt nézeteket igyekszik háttérbe szorítani vagy eltüntetni a nyilvánosságból.
Tovább romolhat Európa és Kína viszonya
Peking azzal is tisztában lehet, hogy egy ilyen találkozó tovább ronthatná az egyébként is egyre feszültebb kapcsolatait Európával. Még ha a háromoldalú egyeztetés csupán szimbolikus jelentőségű lenne, és nem születnének érdemi megállapodások, már az is erősítené azt a benyomást, hogy Kína közreműködik Európa megkerülésében a kontinens jövőjét alapvetően meghatározó kérdések, különösen az ukrajnai háború megvitatásakor.
Az elmúlt évben Európa egyre gyorsabban szembesült a „második kínai sokk” rendszerszintű jellegével és méreteivel.
A kínai ipar túltermelési kapacitásai miatt az európai piacot elárasztják a kínai termékek, ami az európai ipar leépülésének veszélyét hordozza.
A Kína Kereskedelmi Világszervezethez (WTO) történt csatlakozását követő első sokkal ellentétben a mostani hullám már fejlett, stratégiai és biztonsági szempontból is fontos termékeket érint, például elektromos járműveket, napelemeket, korszerű ipari berendezéseket és távközlési eszközöket.
A számok önmagukért beszélnek.
- Az Európai Unió Kínával szembeni kereskedelmi hiánya 2025-ben rekordot jelentő 425 milliárd euróra emelkedett, miközben
- a kínai tisztességtelen verseny becselések szerint 87 milliárd eurós veszteséget okozott az európai iparnak.
A Német Iparszövetség (BDI) „kritikusnak” minősítette a helyzetet. Októberben Franciaország és Németország – két meghatározó európai ország, amelyek Kína-politikája hosszú éveken át eltért egymástól – egy új kereskedelempolitikai eszköz bevezetését sürgette. Ez lehetővé tenné az Európai Unió számára, hogy szükség esetén azonnal korlátozza Kína hozzáférését az európai egységes piachoz.