Donald Trump és Vlagyimir Putyin november 19-én, csütörtökön külön is tárgyal egymással a kínai Sencsenben, az Ázsiai–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóján – értesült a Bloomberg egy névtelenséget kérő amerikai tisztviselőtől. Ez lesz az első személyes tárgyalásuk a tavaly augusztusi alaszkai találkozó óta. Ugyanezen a napon Hszi Csin-ping kínai elnökkel is asztalhoz ülnek, miközben Volodimir Zelenszkijt és Trump két tárgyalóját Berlinbe várják.

Trump külön is leül Putyinnal: Kijev attól tart, vele fizettetik meg a tűzszünet árát – közben Merz tűkön ülve vár / Fotó: Xinhua via AFP

Washington tűzszünetet próbál elérni a csaknem öt éve tartó orosz-ukrán háborúban, Kijev és szövetségesei viszont attól tartanak, hogy Trump olyan engedményeket próbál majd kikényszeríteni Ukrajnától, amelyeket az ország nem tud elfogadni. Putyin továbbra is messzemenő területi követeléseket támaszt, az orosz légitámadások pedig civil célpontokat is sújtanak. Trump ennek ellenére kitart amellett, hogy az orosz elnök békét akar, és az utóbbi időben inkább Zelenszkijt állította be a fegyvernyugvás akadályának.

Merz már előre üzent Trumpnak

„Kérjük, ne okozzanak meglepetéseket!” – üzente a dublini EU-csúcsról Friedrich Merz német kancellár az amerikai vezetésnek. Arra kérte Washingtont, hogy továbbra is Európával és Ukrajnával egy csapatban járjon el. Merz szerint Dublinban többen attól tartottak, hogy megismétlődik Anchorage. Trump tavaly vörös szőnyeggel fogadta Putyint Alaszkában, az egyeztetés azonban nem hozott áttörést az ukrajnai háború lezárásában.

A mostani amerikai-orosz-kínai csúcstalálkozót több fővárosban azért figyelik aggodalommal, mert

a három nagyhatalom a szövetségesei bevonása nélkül egyeztethet olyan ügyekről, amelyek őket is közvetlenül érintik.

Ukrajna mellett az iráni háború és a kereskedelmi viták is szóba kerülhetnek. A Kreml visszautasította az 1945-ös jaltai konferenciával vont párhuzamot, de maga is nagy jelentőséget tulajdonít a találkozónak. Putyinnak már a sencseni szereplés is lehetőséget ad arra, hogy megtörje a háború miatti diplomáciai elszigeteltségét. Szerdán, a csúcstalálkozó csoportképénél már kezet rázott Trumppal, miközben Hszi mellettük állt.