Trump külön is leül Putyinnal: Kijev attól tart, vele fizettetik meg a tűzszünet árát – közben Merz tűkön ülve vár
Donald Trump és Vlagyimir Putyin november 19-én, csütörtökön külön is tárgyal egymással a kínai Sencsenben, az Ázsiai–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóján – értesült a Bloomberg egy névtelenséget kérő amerikai tisztviselőtől. Ez lesz az első személyes tárgyalásuk a tavaly augusztusi alaszkai találkozó óta. Ugyanezen a napon Hszi Csin-ping kínai elnökkel is asztalhoz ülnek, miközben Volodimir Zelenszkijt és Trump két tárgyalóját Berlinbe várják.
Washington tűzszünetet próbál elérni a csaknem öt éve tartó orosz-ukrán háborúban, Kijev és szövetségesei viszont attól tartanak, hogy Trump olyan engedményeket próbál majd kikényszeríteni Ukrajnától, amelyeket az ország nem tud elfogadni. Putyin továbbra is messzemenő területi követeléseket támaszt, az orosz légitámadások pedig civil célpontokat is sújtanak. Trump ennek ellenére kitart amellett, hogy az orosz elnök békét akar, és az utóbbi időben inkább Zelenszkijt állította be a fegyvernyugvás akadályának.
Merz már előre üzent Trumpnak
„Kérjük, ne okozzanak meglepetéseket!” – üzente a dublini EU-csúcsról Friedrich Merz német kancellár az amerikai vezetésnek. Arra kérte Washingtont, hogy továbbra is Európával és Ukrajnával egy csapatban járjon el. Merz szerint Dublinban többen attól tartottak, hogy megismétlődik Anchorage. Trump tavaly vörös szőnyeggel fogadta Putyint Alaszkában, az egyeztetés azonban nem hozott áttörést az ukrajnai háború lezárásában.
A mostani amerikai-orosz-kínai csúcstalálkozót több fővárosban azért figyelik aggodalommal, mert
a három nagyhatalom a szövetségesei bevonása nélkül egyeztethet olyan ügyekről, amelyek őket is közvetlenül érintik.
Ukrajna mellett az iráni háború és a kereskedelmi viták is szóba kerülhetnek. A Kreml visszautasította az 1945-ös jaltai konferenciával vont párhuzamot, de maga is nagy jelentőséget tulajdonít a találkozónak. Putyinnak már a sencseni szereplés is lehetőséget ad arra, hogy megtörje a háború miatti diplomáciai elszigeteltségét. Szerdán, a csúcstalálkozó csoportképénél már kezet rázott Trumppal, miközben Hszi mellettük állt.
Trump és Putyin közeledésének gazdasági vetülete is van. Az amerikai elnök még a novemberi félidős választások előtt, amikor a magas energiaárak a kampány egyik fő témáját adták, megállapodást jelentett be arról, hogy Oroszország dízelt szállít a világpiacra. A Bloomberg szerint a lépés bírálói attól tartanak, hogy az ebből származó bevétel az orosz háború finanszírozását segíti.
Zelenszkijt és Trump tárgyalóit Berlinbe várják
Miközben Trump Putyinnal tárgyal Kínában, Merz az Ukrajnát támogató országokat tömörítő úgynevezett tettre készek koalícióját fogadja Berlinben. A Berliner Zeitung értesülései szerint közel negyven küldöttség vesz részt a csütörtöki találkozón.
- A német kancellár a tervek szerint először Trump két tárgyalóját, Steve Witkoffot és Jared Kushnert fogadja,
- majd Emmanuel Macron francia elnökkel és Andy Burnham brit miniszterelnökkel egyeztet.
A német lap kormányzati forrásai szerint Berlinben az lesz a fő kérdés, hogyan vonják be az európai országokat a háború lezárásáról szóló tárgyalásokba. A tervek szerint késő délután Zelenszkij, Merz, Macron és Burnham az amerikai tárgyalókkal együtt áll a sajtó elé.