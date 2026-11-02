Máris retteg Európa Trump vereségétől: az amerikai elnök olyat húzhat, amire senki sem számított – a NATO fizetheti meg az árát

Az európai NATO-szövetségesek attól tartanak, hogy Donald Trump az amerikai félidős választásokon elszenvedett republikánus vereség után a katonai szövetséggel szemben léphet fel keményebben. A diplomaták szerint az elnök akár az Egyesült Államok európai katonai jelenlétét is felhasználhatja arra, hogy nyomást gyakoroljon szövetségeseire.

Trump a NATO-n torolhatja meg a választási vereséget: Európa attól tart, amerikai katonák ezreit vonhatja ki / Fotó: NurPhoto via AFP

Komoly aggodalommal készülnek az európai NATO-tagállamok a november 3-i amerikai félidős választásokra. A Politico öt, névtelenséget kérő NATO-diplomatára hivatkozva arról számolt be, hogy a republikánusok esetleges súlyos veresége Donald Trump külpolitikájában is komoly fordulatot hozhat, amelynek egyik legnagyobb vesztese éppen az észak-atlanti katonai szövetség lehet.

A diplomaták attól tartanak, hogy

amennyiben a demokraták megszerzik az amerikai kongresszus egyik vagy mindkét házának irányítását, Trump a belpolitikában jelentősen szűkülő mozgásterét külpolitikai lépésekkel próbálhatja ellensúlyozni.

Az elnöknek ugyanis az amerikai fegyveres erők főparancsnokaként jóval nagyobb önállósága van a katonai és külpolitikai döntésekben, mint a kongresszusi jóváhagyáshoz kötött belpolitikai kérdésekben.

Egy magas rangú európai védelmi tisztviselő szerint a mandátumuk végéhez közeledő, politikailag meggyengült amerikai elnököknél gyakran megfigyelhető a külpolitikai aktivitás fokozódása. Úgy véli, Trump esetében különösen aggasztó, hogy a NATO bírálata már régóta visszatérő eleme politikájának.

Amerikai katonák ezreit vonhatja ki Trump Európából

Az európai szövetségesek egyik legnagyobb félelme az amerikai csapatok jelentős részének kivonása. Washington decemberre tervezi az Európában állomásozó amerikai erők felülvizsgálatát, amelynek eredményeként már korábban is felmerült az amerikai katonai jelenlét csökkentése. Három NATO-diplomata szerint azonban egy súlyos republikánus választási vereség arra ösztönözhetné Trumpot, hogy az eredetileg tervezettnél jóval nagyobb létszámcsökkentést rendeljen el. Ez további több ezer amerikai katona kivonását jelenthetné Európából.

Az Egyesült Államokban jelenleg törvény írja elő, hogy az Európában állomásozó amerikai katonák létszáma nem csökkenhet 76 ezer alá.

Jennifer Kavanagh, a Defense Priorities kutatóintézet szakértője ugyanakkor kétségesnek tartja, hogy ez a korlátozás minden körülmények között megakadályozhatná az elnök terveit. Egy jelentősebb amerikai csapatkivonás azért is okozhatna komoly problémát, mert Európa nehezen tudná pótolni az Egyesült Államok egyes katonai képességeit.