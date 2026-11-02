Máris retteg Európa Trump vereségétől: az amerikai elnök olyat húzhat, amire senki sem számított – a NATO fizetheti meg az árát
Az európai NATO-szövetségesek attól tartanak, hogy Donald Trump az amerikai félidős választásokon elszenvedett republikánus vereség után a katonai szövetséggel szemben léphet fel keményebben. A diplomaták szerint az elnök akár az Egyesült Államok európai katonai jelenlétét is felhasználhatja arra, hogy nyomást gyakoroljon szövetségeseire.
Komoly aggodalommal készülnek az európai NATO-tagállamok a november 3-i amerikai félidős választásokra. A Politico öt, névtelenséget kérő NATO-diplomatára hivatkozva arról számolt be, hogy a republikánusok esetleges súlyos veresége Donald Trump külpolitikájában is komoly fordulatot hozhat, amelynek egyik legnagyobb vesztese éppen az észak-atlanti katonai szövetség lehet.
A diplomaták attól tartanak, hogy
amennyiben a demokraták megszerzik az amerikai kongresszus egyik vagy mindkét házának irányítását, Trump a belpolitikában jelentősen szűkülő mozgásterét külpolitikai lépésekkel próbálhatja ellensúlyozni.
Az elnöknek ugyanis az amerikai fegyveres erők főparancsnokaként jóval nagyobb önállósága van a katonai és külpolitikai döntésekben, mint a kongresszusi jóváhagyáshoz kötött belpolitikai kérdésekben.
Egy magas rangú európai védelmi tisztviselő szerint a mandátumuk végéhez közeledő, politikailag meggyengült amerikai elnököknél gyakran megfigyelhető a külpolitikai aktivitás fokozódása. Úgy véli, Trump esetében különösen aggasztó, hogy a NATO bírálata már régóta visszatérő eleme politikájának.
Amerikai katonák ezreit vonhatja ki Trump Európából
Az európai szövetségesek egyik legnagyobb félelme az amerikai csapatok jelentős részének kivonása. Washington decemberre tervezi az Európában állomásozó amerikai erők felülvizsgálatát, amelynek eredményeként már korábban is felmerült az amerikai katonai jelenlét csökkentése. Három NATO-diplomata szerint azonban egy súlyos republikánus választási vereség arra ösztönözhetné Trumpot, hogy az eredetileg tervezettnél jóval nagyobb létszámcsökkentést rendeljen el. Ez további több ezer amerikai katona kivonását jelenthetné Európából.
Az Egyesült Államokban jelenleg törvény írja elő, hogy az Európában állomásozó amerikai katonák létszáma nem csökkenhet 76 ezer alá.
Jennifer Kavanagh, a Defense Priorities kutatóintézet szakértője ugyanakkor kétségesnek tartja, hogy ez a korlátozás minden körülmények között megakadályozhatná az elnök terveit. Egy jelentősebb amerikai csapatkivonás azért is okozhatna komoly problémát, mert Európa nehezen tudná pótolni az Egyesült Államok egyes katonai képességeit.
Ukrajna sorsa is alku tárgyává válhat
A Politico által megszólaltatott szakértők szerint Trump az európai katonai jelenlétet az ukrajnai béketárgyalások során is felhasználhatja nyomásgyakorlásra. Oana Lungescu, a NATO korábbi tisztviselője, a Royal United Services Institute kutatóintézet munkatársa arra figyelmeztetett, hogy
az amerikai elnök akár ahhoz is kötheti az Egyesült Államok európai katonai jelenlétének fenntartását, hogy a szövetségesek elfogadják a Washington által támogatott ukrajnai békemegállapodást.
Lungescu szerint különösen veszélyes lenne, ha Trump az amerikai csapatok állomásoztatásáról, Ukrajna jövőjéről és Európa biztonsági rendszeréről egyetlen átfogó, Vlagyimir Putyinnal kötött megállapodás részeként döntene.
A NATO-diplomaták további lehetséges lépésektől is tartanak. Trump csökkenthetné az Egyesült Államok hozzájárulását a szövetség közös finanszírozásához, korlátozhatná az Ukrajnának szánt amerikai fegyverek európai beszerzését lehetővé tevő PURL-programot, valamint tovább mélyíthetné kapcsolatait Oroszországgal. A NATO-n belüli feszültségek már egyébként is jelentősen megnőttek, miközben Oroszország fokozza az európai országokkal szembeni hibrid hadviselést.
A Fehér Ház visszautasítja az aggodalmakat
A Fehér Ház ugyanakkor próbálja eloszlatni a félelmeket: Olivia Wales helyettes sajtótitkár a Politicónak azt hangsúlyozta, hogy az amerikai elnök minden korábbi vezetőnél többet tett a szövetségért. Ennek bizonyítékaként említette a NATO-tagállamok megállapodását, amelynek értelmében 2035-ig a GDP-jük 5 százalékára emelik a védelmi és kapcsolódó biztonsági kiadásaikat, valamint az amerikai katonai jelenlét megerősítését Grönlandon és az ukrajnai háború lezárását célzó erőfeszítéseket.
Wales ugyanakkor jelezte, hogy Trump továbbra is elégedetlen az európai szövetségesekkel, amiért szerinte nem álltak megfelelően az Egyesült Államok mellett az iráni háborúban. Nem minden NATO-tagállam tart azonban a szövetség elleni újabb amerikai lépésektől. Dragan Krapovic montenegrói védelmi miniszter emlékeztetett arra, hogy Trump esetleges NATO-kilépéséről már korábban is számos találgatás jelent meg, ez azonban mindeddig nem történt meg.