Már az önkormányzatoknál kell lennie a tűzifa-támogatásnak

Az önkormányzatoknak máig kellett megkapniuk az állam által megítélt tűzifa-támogatást. A rászorulók faigénylése folyamatos, vannak, ahol még várnak a tűzifára. A támogatásból vásárolt tüzelőt 2027. február 15-ig kell kiosztani.

A tűzifaigény és az örökerdő-szemlélet ütközik/Fotó: Connect Images via AFP

Az önkormányzatok az év végére eső, első 5 milliárdos részt a korábbi 27 százalékos helyett 5 százalékos áfával vásárolhatják. Mivel az eddigi 5000 helyett már a 20 ezer főnél nem nagyobb lélekszámú települési önkormányzatok kérhetik a támogatást szociális célú tűzifa vagy barnakőszén vásárlásához, továbbá a teljes állami keret is megnőtt 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra, az elmúlt évekénél nagyobb mennyiségű fára lesz szükség.

Ez még akkor is pluszigényt jelent, ha – mint a Világgazdaság kimutatta – az igénylésre jogosultak száma messze nem nő olyan arányban, mint amennyi abból adódna, amennyien többen élnek a legfeljebb 20 ezer fős településeken. Az aggodalom azonban nagy: fogynak, ritkulnak az erdők Magyarországon.

„Magyarországon az elmúlt 100 évben lényegében ész nélkül vágtuk ki a fát, 2022-ben pedig a kormány – a háborús helyzetre való tekintettel – jelentősen meglazította a kivágás kereteit. Érthető, hogy az új kormány által szeptemberben meghirdetett fakivágási stopot a civilek véglegesnek szerették volna. Az idén így is 300 ezer, jövőre egymillió köbméterrel kevesebb fát termelünk ki. Ehhez az erdőgazdálkodás ökológiai típusúvá, a szemlélete nonprofittá válik" – ezt Gajdos László élő környezetért felelős miniszter az ATV Egyenes beszéd című műsorában válaszolta arra a felvetésre, hogy a civil szervezetek teljesen le szeretnék állítani a fák kivágását. A miniszter szerint a szaktárca lényegében ugyanazt akarja, mint a civilek, de náluk kicsit lassabban, a sok akadály miatt. Ugyanis:

ki kell elégíteni a lakossági tűzifaigényét,

ki kell szolgálni a sok munkahelyet jelentő és gazdasági hasznot hajtó faipart,

exportra is megy fa, de a miniszter szerint nem biztos, hogy szükség van ekkora kivitelre,

és a biomassza-erőművek is várják a fát, de az erőművek fatüzelését a szerződések lejártával meg kell szüntetni.

„Nem gondolom, hogy normális dolog fával áramot előállítani" – jelentette ki a miniszter. Elismerte azonban, hogy ezen erőművek nagy részéből a távhőellátásba is kerül energia, vagyis onnan sem lehet azonnal kivonni. De nagyon szeretné, ha az állami erdészetekből már nem kerülne fa biomassza-erőművekbe.