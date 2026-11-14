Már az önkormányzatoknál kell lennie a tűzifa-támogatásnak
Az önkormányzatoknak máig kellett megkapniuk az állam által megítélt tűzifa-támogatást. A rászorulók faigénylése folyamatos, vannak, ahol még várnak a tűzifára. A támogatásból vásárolt tüzelőt 2027. február 15-ig kell kiosztani.
Az önkormányzatok az év végére eső, első 5 milliárdos részt a korábbi 27 százalékos helyett 5 százalékos áfával vásárolhatják. Mivel az eddigi 5000 helyett már a 20 ezer főnél nem nagyobb lélekszámú települési önkormányzatok kérhetik a támogatást szociális célú tűzifa vagy barnakőszén vásárlásához, továbbá a teljes állami keret is megnőtt 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra, az elmúlt évekénél nagyobb mennyiségű fára lesz szükség.
Ez még akkor is pluszigényt jelent, ha – mint a Világgazdaság kimutatta – az igénylésre jogosultak száma messze nem nő olyan arányban, mint amennyi abból adódna, amennyien többen élnek a legfeljebb 20 ezer fős településeken. Az aggodalom azonban nagy: fogynak, ritkulnak az erdők Magyarországon.
„Magyarországon az elmúlt 100 évben lényegében ész nélkül vágtuk ki a fát, 2022-ben pedig a kormány – a háborús helyzetre való tekintettel – jelentősen meglazította a kivágás kereteit. Érthető, hogy az új kormány által szeptemberben meghirdetett fakivágási stopot a civilek véglegesnek szerették volna. Az idén így is 300 ezer, jövőre egymillió köbméterrel kevesebb fát termelünk ki. Ehhez az erdőgazdálkodás ökológiai típusúvá, a szemlélete nonprofittá válik" – ezt Gajdos László élő környezetért felelős miniszter az ATV Egyenes beszéd című műsorában válaszolta arra a felvetésre, hogy a civil szervezetek teljesen le szeretnék állítani a fák kivágását. A miniszter szerint a szaktárca lényegében ugyanazt akarja, mint a civilek, de náluk kicsit lassabban, a sok akadály miatt. Ugyanis:
- ki kell elégíteni a lakossági tűzifaigényét,
- ki kell szolgálni a sok munkahelyet jelentő és gazdasági hasznot hajtó faipart,
- exportra is megy fa, de a miniszter szerint nem biztos, hogy szükség van ekkora kivitelre,
- és a biomassza-erőművek is várják a fát, de az erőművek fatüzelését a szerződések lejártával meg kell szüntetni.
„Nem gondolom, hogy normális dolog fával áramot előállítani" – jelentette ki a miniszter. Elismerte azonban, hogy ezen erőművek nagy részéből a távhőellátásba is kerül energia, vagyis onnan sem lehet azonnal kivonni. De nagyon szeretné, ha az állami erdészetekből már nem kerülne fa biomassza-erőművekbe.
Magyarország biomassza-felhasználása az elmúlt két évben nőtt, de volt a mostaninál sokkal rosszabb adat is a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal táblázata szerint. Két dolgot fontos hozzátenni: a biomassza nem kizárólag erdőből kivágott fát takar (bár sajnos döntően azt), a felhasználása pedig az áram- és hőigény változását is tükrözi.
Gajdos László a napokban meghirdetett, közel 60 milliárd forintos fásítási program kapcsán elmondta, hogy a fásítás egy része az erdőgazdaságok feladata. Ez évi hárommillió fa ültetését, új erdők telepítését jelenti. Befásítanak húszezer kilométernyi csatornapartot is, ami klímavédelmi szempontból fontos, bővíti a vizes élőhelyeket, lassítja a talaj kiszáradását, és még szép is. Körülbelül egymillió fáról van szó. A településfásítási program árnyékos szigeteket kialakítását, új fasorok ültetését, összességében minél több zöldet jelent. Ehhez az önkormányzatok pályázhatnak majd forrásra. Az iskolaudvarok sivár udvara is parkosítható kicsit úgy, hogy a beton helyét árnyékos fák, és részben oktatási célú konyhakertek vehetnék át.
Semennyi fa sem elég
Magyarország területének 20-23 százalékát borítják erdők (mások az Eurostat és mások a FAO adatai), ezzel az uniós rangsorban csak a 21. helyen állunk. Igaz, nem reális Magyarországot merőben más földrajzi adottságú és gazdaságszerkezetű országokkal összehasonlítani. Többet mondanak a hazai, idősorok. A KSH számaiból pedig az látszik, hogy
a nettó fakitermelés az utolsó néhány évben csökkent.
Vagyis, ha nőtt is a kivágott fa mennyisége, jobban nőtt a telepítésé. (2025-ös adat még nem áll rendelkezésre.)
A faállománnyal borított erdőterület 2017 óta 1,9 millió hektár körül mozog. Miközben tehát ezek a számok nem árulkodnak látványos romlásról (egyes években semmilyenről sem), megfontolandó a Gajdos László által említett örökerdő szemlélet: minél több természetes erdő maradjon meg. Olyan nincs, hogy egy fakitermelés után ne maradjon erdőborítás.
A száraz, kemény és aprított tűzifa az igazi
Pillanatnyilag azonban a kivágott fára (mellette a fabrikettre, a pelletre és a barnaszénre) vár sok rászoruló háztartás. Egy átlagos háztartás éves tűzifaigénye 282 ezer forint a fűtéskalkulátor szerint. A lignitfűtés csak 267 ezret visz el. Nem azért, mert a mázsája olcsóbb lenne, hanem, mert jobb hatásfokú. A lignit a vele előállított hő mennyiségére vetítve olcsóbb.
Lignitre viszont nincs állami támogatás.
Az éves üzemeltetési költség egyébként még alacsonyabb a szénnél, amelyet a távfűtés, a gáz, a hőszivattyú és a klíma követ. Ami a támogatott barnaszenet illeti: korábban Oroszországból érkezett Magyarországra jó minőségű barnaszén, de az importja (és az import cég) az Oroszország elleni szankciók egyik első áldozata lett.
Egy mázsa tűzifa most 4700-8000 forintba kerül a kereskedők és egyes erdőgazdaságok honlapja, hirdetései. A nagy szórást a beszerzés forrása, a fa víztartalma és feldolgozottsága magyarázza. A legdrágább a száraz, aprított keményfa, például a gyertyán. A szociális tűzifaprogramban keménylombos (akác, tölgy, bükk, gyertyán, kőris) és lágylombos (nyár, fűz, éger, hárs) tűzifát is kínálnak. Az önkormányzatok igénylése azon is múlik, hogy a térségükben lévő állami erdőgazdaságok mit kínálnak. Azonban településenként csak egyféle tüzelőanyag igényelhető a pályázati szabályok szerint. Az egyféle ez esetben vagy keménylombos tűzifát, vagy lágylombos tűzifát, vagy barnaszenet jelent. A kiosztott fa házhoz szállítása is ingyenes.